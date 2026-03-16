Školama poslane nove preporuke: I učenici i roditelji morat će ih dobro proučiti

Školama i roditeljima službeno su stigle nove preporuke, i to o korištenju umjetne inteligencije (AI). Nastavak je to prvog istraživanja o digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i dobrobiti učenika u Republici Hrvatskoj koje istodobno obuhvaća učenike, roditelje i odgojno-obrazovne radnike, čiji su rezultati predstavljeni u petak. Proveli su ga Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET i Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) u okviru projekta BrAIn.

'Provjeri dvaput, možda nešto laže'

Prema spomenutom istraživanju, oko 26 posto osnovnoškolaca i 40 do 50 posto srednjoškolaca svakodnevno koristi alate umjetne inteligencije za učenje. Ove smjernice pomažu upravo s pitanjem kako korisno, promišljeno i sigurno iskoristiti tehnologiju za učenje i poučavanje. Namijenjene su učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljima i roditeljima/skrbnicima.

- Cilj preporuka je pomoći školama i obiteljima da koriste prednosti digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, uz istodobno smanjivanje rizika i očuvanje dobrobiti djece i mladih, poručili su iz CARNET.

Preporuke za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sastoje se od šest ključnih poruka, a svaka je poruka dodatno objašnjena. One su: 'Tehnologija je alat, ali ti si glavni lik - bez tvog truda to nije pravi klik!', 'Ako ti internet ili mreža svašta kaže, provjeri dvaput, možda nešto laže!', 'Elektroničko nasilje ima mnogo oblika te boli kao udarac pravi - potraži pomoć i prijavi', 'Uljepšano često nije stvarno, budi svoj i to stalno!', 'Pravila nisu zid, već štit, uz njih internet može biti hit!' te 'Isključi ekran, uključi dan - pokreni tijelo i izađi van'.

Smjernice za korištenje umjetne inteligencije za srednjoškolce i roditelje

Šest poruka moraju zapamtiti i učenici srednjih škola. Prva je da su digitalne tehnologije alati koji mogu pomoći, ali ne mogu misliti i učiti umjesto učenika. Nadalje, važno je imati na umu da sadržaj na društvenim mrežama često ne prikazuje stvarnost. Također, naglasili su da pravila o korištenju tehnologije pomažu u odgovornom korištenju digitalnih tehnologija, ali i upozorili da postoje digitalni rizici, na primjer krađa podataka ili prijevara, koje je teško prepoznati. Za kraj su poručili da elektroničko nasilje ima mnogo oblika te da je o njemu potrebno obavijestiti nekoga iz okoline.

U smjernicama za roditelje i skrbnike posebno je naglašena važnost poznavanja i razumijevanja digitalne tehnologije i umjetne inteligencije. Također, ističu, potrebno je podučiti djecu i mlade da korištenje alata AI-ja može biti pomoć u učenju i rješavanju školskih zadataka, ali nikako zamjena za vlastiti trud, kreativnost i rad. Djecu je potrebno motivirati i na kritičko razmišljanje i razvijanje digitalne pismenosti, ali i da paze na sigurnost, privatnost i elektronično nasilje. Postavite i granice te pomozite djeci razviti odgovornost i zdrave navike korištenja tehnologije. I najvažnija smjernica - djeca mnogo toga uče promatrajući roditelje/skrbnike. Stoga su roditeljske/skrbničke navike korištenja tehnologije važne - koristite tehnologiju produktivno i s mjerom.

Preporuke za nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje

Nastavnici bi prema preporukama trebali unaprjeđivati vlastito znanje, vještine i navike. Provjerite i koji alati AI-ja su razvijeni za primjenu u radu s djecom i mladima u obrazovanju, u svrhu podučavanja i učenja te primjereni za korištenje u nastavi, posebice u predmetu ili predmetima koje predajete. Jasno upoznajte učenike s dogovorenim školskim pravilima vezanim uz korištenje digitalnih tehnologija i alata AI-ja u školi i učionici. Imajte na umu da digitalna komunikacija s roditeljima ne može zamijeniti komunikaciju uživo o ponašanju djeteta u školi i s vršnjacima. Ako ste razrednik, možete i roditeljski sastanak posvetiti temi preporuka za roditelje/skrbnike o korištenju tehnologije i dobrobiti djece i mladih.

Stručni suradnici trebali bi razgovarati s učenicima o tome koje alate koriste i kako ti alate rade, razmotriti s njima njihovu korisnost, ali i moguće rizike, zloporabu i neetičnu primjenu pojedinih alata u obavljanju školskih zadataka i svakodnevnom životu. Ravnatelji bi trebali potražiti i pohađati edukacije o različitim digitalnim alatima i aplikacijama koje se primjenjuju u obrazovanju, posebice o novima i onima temeljenima na AI-ju.

Detaljnije preporuke za svaku skupinu možete pronaći u dokumentu u nastavku.