Papirnate svjedodžbe odlaze u povijest: 'Neki su ih ostavljali u školama cijelo ljeto'

Kako pronaći diplomu u e-Građani i provjeriti ispravnost tuđe? Imamo upute
09:05 250 d 09.07.2025
16. ožujak 2026.
Škole u Hrvatskoj prelaze na e-svjedodžbe. Riječ je o digitalnom dokumentu s jedinstvenim QR kodom, a onaj tko želi moći će ga isprintati.
Svi koji su diplomirali nakon 1. siječnja 2024. već sada dobivaju digitalnu diplomu, a uz nju im fakulteti izdaju i onu fizičku, u papirnatom obliku. Promjena očekuje i izdavanje školskih svjedodžbi - uvodi se e-svjedodžba.
- Papirnate svjedodžbe polako odlaze u povijest, čime se cijeli obrazovni sustav usklađuje s novim zakonskim propisima. Do sada smo imali situacije da svjedodžbe cijelo ljeto ostanu nepodignute u školama, a ovime se to rješava. Učenici umjesto klasičnog papira dobivaju e-svjedodžbu, digitalni dokument u PDF obliku s jedinstvenim QR kodom. Slična situacija događa se i u visokom obrazovanju: temeljem novih propisa, fakulteti će uz fizičke izdavati i elektroničke diplome na hrvatskom i engleskom jeziku, potpuno besplatno, u roku od 30 dana od završetka studija, navodi za srednja.hr Antun Matija Filipović, voditelj Službe za operativnu sigurnost u CARNET-u.
Svi će se dokumenti, dodaje, čuvati u Digitalnom registru.
- Svatko će moći isprintati svoj dokument ako želi, ali njegov 'original' ubuduće 'živi' i koristi se prvenstveno u elektroničkom obliku, navodi Filipović.
Još donedavno su skupljali potpise: Zagrebački faks konačno ukinuo fizičke indekse
07:16 114 d 22.11.2025
Objašnjava i na koji će se način moći pristupiti digitalnoj svjedodžbi kada ona jednom zaživi i zašto je uopće odlučeno da će se uvesti digitalna svjedodžba.
- Pristup je vrlo jednostavan: svoje e-svjedodžbe i e-diplome moći ćete u bilo kojem trenutku preuzeti preko sustava e-Građani, bilo da vam trebaju za poslodavca ili daljnji upis. Roditelji će također kroz e-Građane moći pristupati dokumentima svoje maloljetne djece. Glavni razlog za ovaj iskorak, uz nužnu digitalizaciju javne uprave, jest puno viša razina sigurnosti, sprečavanje krivotvorenja i bolja zaštita osobnih podataka. QR kod na dokumentu služi poslodavcu ili instituciji za brzu i sigurnu provjeru autentičnosti. Uz to, ovakav način validacije omogućuje nam da pri dokazivanju stručne spreme podijelimo samo taj konkretan podatak, bez da netko drugi ima uvid u naše ostale osobne informacije, zaključuje Filipović.
Podsjetimo, studenti koji su diplomirali od početka 2024. naovamo za pristup digitalnoj diplomi trebaju se prijaviti u sustav e-Građani. Potrebna je značajna razina sigurnosti, što znači da je dovoljno imati m-token banke. Više o tome kako do digitalne diplome pročitajte ovdje.
