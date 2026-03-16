Nastavnici upozoravaju na viškove u školama, Fuchs tvrdi: Razlog je demografija, ne reforma

Reforma strukvonog obrazovanja je u tijeku već više od pola godine, a nastavnici i dalje strahuju od smanjenja

O mogućim viškovima i problemima u provedbi reforme strukovnog obrazovanja raspravljalo se na panelu 'Izazovi provedbe modularne nastave'. Panel su organizirali školski sindikati - Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja te Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

I dok sindikati i dio nastavnika upozoravaju na smanjenje satnice i ugroženu egzistenciju, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs - koji nije prisustvovao na panelu - tvrdi da nikome nije smanjeno nastavno opterećenje te da će škole pronaći rješenja.

- Neka satnica nekih predmeta je sukladno promjenama i reformi strukovnog obrazovanja smanjena, ali to ne znači da ti nastavnici ne mogu dobiti zaduženje kroz međukurikularne predmete i teme ili u nekim drugim segmentima, navodi Fuchs.

Fuchs: Ako dođe do viškova nastavnika, to je zbog manjeg broja učenika, a ne modularne nastave

Istaknuo je da, ako će u budućnosti biti viškova nastavnika u strukovnim školama, da to neće biti povezano s reformom, već s demografijom. Naveo je da su ove godine imali 2.000 učenika manje u srednjim školama nego prethodnih godina.

- Prema tome, kakva će biti situacija sljedeće školske godine otprilike znamo - minimalno 1.000 učenika manje. Ako danas ili sutra budu postojali viškovi u školama, to će u prvom redu biti posljedica demografske situacije u Hrvatskoj, objasnio je ministar Fuchs.

Inače, zbog uvođenja modularne nastave ovo troje sindikata je prošle godine štrajkalo. Tražili su odgodu reforma, ali su na kraju potpisali sporazum kojim je Ministarstvo obrazovanja garantiralo da niti jedan nastavnik neće imati smanjenu normu zbog modularne nastave i time neće biti u ugrozi da dobije otkaz.

Neke škole su odbile eduakciju o provođenju reforme: 'Rekli su da je bolje da ne dolaizmo'

O tome kako škole mogu riješiti probleme koji dolaze s reformom na panelu je pričala Vesna Anđelić, pomoćnica ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). Istaknula je da je ASOO, koji radi na reformi od 2018. i redovito organizira konferencije i edukacije za nastavnike za provedbu modularne nastave, ima škola koje tu pomoć i edukaciju odbijaju.

- Nitko ne bi smio biti 'kažnjen' time što radi u modularnoj, naprotiv. Naime, neke škole su odbijale posjete mobilnih timova. Rekli su da je 'bolje da ne dolazimo'. Onda smo poslali mail da imamo edukaciju u susjednoj školi i da su dobrodošli nastavnici iz te škole koja je odbila edukaciju o reformi, Neki nastavnici su došli na radionicu u drugu školu, ispričala je Anđelić.

Ostali sudionici panela bili su nastavnici strukovnih škola kao i ravnatelj jedne strukovne škole. Naveli su kako je uvođenje modularne nastave donijelo niz organizacijskih problema. Nastavnik Domagoj Lisjak iz Tehničke škole Virovitica rekao je da je planiranje nastave nalikovalo 'šumi informacija', a posljedice lošeg planiranja vide se u neravnomjernom opterećenju nastavnika u njihovoj školi.

- Dio nastavnika ostao je bez dovoljnog broja sati za normu, dok su drugi dodatno preopterećeni, komentirao je nastavnik Lisjak.

Za daljnju provedbu reforme potrebne jasnije smjernice i bolja komunikacija s Ministarstvom

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija istaknuo je da sindikati žele uspjeh reforme, ali ne po cijenu radnih mjesta nastavnika.

- Ako je rezultat reforme ugrožena egzistencija stotinama nastavnika, takva se reforma ne može smatrati uspješnom, izjavio je Turalija.

Ravnatelji i nastavnici iz publike upozorili su i na neusklađenost pojedinih propisa s modularnom nastavom, osobito u području ocjenjivanja učenika. Zaključeno je da su za daljnju provedbu reforme potrebne jasnije smjernice, bolja komunikacija s Ministarstvom te rješenja koja neće dovesti u pitanje radna mjesta nastavnika. Cijeli panel možete pogledati u videu ispod.