Treba li ChatGPT upravljati našim financijama? Učenici otkrili što misle o tome

Treba li umjetna inteligencija upravljati osobnim financijama? Svoje mišljenje kroz debatu je dalo više od 180 učenika i nastavnika iz 21 škole.

Može li umjetna inteligencija (AI) upravljati osobnim financijama? Tema je to o kojoj je s članovima Hrvatskoga debatnog društva raspravljalo više od 180 učenika i nastavnika iz 21 hrvatske škole. Desetu Veliku učeničku debatu uz Hrvatsko debatno društvo organizirala je i Hrvatska narodna banka (HNB). Učenici i nastavnici stigli su iz 16 gradova - Zaprešića, Virovitice, Varaždina, Čakovca, Rijeke, Opatije, Đurđevca, Požege, Slatine, Buzeta, Makarske, Splita, Nove Gradiške, Imotskog, Zagreba te iz Vele Luke s otoka Korčule. Aktivno su sudjelovali u raspravi i postavljali pitanja. Sudionicima debate obratili su se guverner HNB-a Boris Vujčić i viceguverner Bojan Fras, a raspravi se pridružio i Toni Milun, ambasador financijske pismenosti.

Da umjetna inteligencija i osobne financije ne idu skupa smatra većina učenika

Afirmacijski tim za koji su debatirali Iris Pašalić, Lana Srića i Marin Bolanča zastupao je stav da AI može upravljati osobnim financijama te biti pomoć kod donošenja financijskih odluka, ali da mu se mogu dati i veće ovlasti, pa čak i određena sloboda u donošenju odluka. Smatraju da je budućnost razvoja AI-ja bez većih rizika i da to društvu može donijeti samo koristi. S druge strane, negacijski tim, u sastavu Franko Filder, Karla Sviben i Sven Belamarić Divjak, zastupao je mišljenje da AI u financijama ne bi trebao biti ništa više od alata za provjeru prvenstveno naših odluka. Bilo kakve ovlasti, upravljanje ili donošenje odluka mogu imati značajne posljedice. Pritom ističu da bi značajniji razvoj AI-ja u budućnosti donosio nove rizike.

Debatu je moderirao profesor grčkog i latinskog jezika Petar Soldo. Svojim je pitanjima poticao oba tima na dodatno promišljanje i obrazlaganje svojih stajališta te je aktivno uključio učenike iz publike koji su svojim komentarima i dodatnim pitanjima pridonijeli kvaliteti rasprave.

Na samom početku debate 85 posto učenika se izjasnilo da AI ne treba upravljati osobnim financijama. Nakon rasprave timova i svih prisutnih učenika nije došlo do promjene konačnog stajališta većine.

Guverner: 'I ja učim od njih kad slušam njihove debate'

Guverner Vujčić istaknuo je da na učeničku debatu u HNB-u svake godine dolazi 180 srednjoškolaca, sve kako bi raspravljali o temama koje se tiču financijskih izbora s kojima se oni susreću u životu.

- Moram reći da i ja sam učim od njih kad slušam njihove debate, jer vidim kakvi su njihovi stavovi, pokušam razumjeti zašto su takvi kakvi jesu, tako da bih rekao da svi nekako učimo iz tih debata i to je jedna sjajna tradicija koju se veselim da ćemo nastaviti u budućnosti i koja je sjajno prihvaćena. Ona je sasvim sigurno pripomogla poboljšanju financijske pismenosti, rekao je Vujčić.

Viceguverner Fras rekao je da su na desetu godišnjicu Velike učeničke debate u HNB-u najviše ponosni na to što su fizički doveli više od 1.300 srednjoškolaca iz 70-ak škola iz čitave Hrvatske.

- Posebno smo ponosni što smo uspjeli dovesti djecu s gotovo svih hrvatskih otoka, posebno onih najudaljenijih. Tako da je to nešto što ovi učenici inače ne bi imali prilike vidjeti u nekakvom svom redovnom kurikulumu srednjoškolske nastave, a mi smo uspjeli ih ovdje dovesti i čuti od njih što oni misle. Zapravo smo se vrlo brzo uvjerili da je to izvrsna prilika za nas, kao regulatora i nadzore financijske industrije, da od njih čujemo nekakva nova stajališta koja nisu konvencionalno česta, često su vrlo originalna i što je najvažnije nisu opterećena političkom korektnošću, naveo je Fras.

Velika učenička debata je središnja aktivnost Hrvatske narodne banke kojom se obilježava Svjetski tjedan novca, a njezin cilj je promicanje financijske pismenosti.