Bacite oko na svoje račune: Država isplaćuje naknadu za 148.475 Hrvata

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio je da isplata dječjeg doplatka za veljaču započinje u srijedu, a broj korisnika nešto je veći.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da u srijedu 18. ožujka 2026. počinje isplata dječjeg doplatka za veljaču 2026. U ovome mjesecu doplatak za djecu dobit će 148.475 korisnika za ukupno 298.078 djece. Iz državnog proračuna tako će se isplatiti oko 15,9 milijuna eura. Inače, prethodni mjesec broj korisnika bio je manji za oko tisuću, a valja podsjetiti da su građani do 1. ožujka korisnici mogli podnijeti zahtjev za isplatu u ovoj godini.

Kao i mjesec ranije, pravo na dječji doplatak stječe korisnik pod uvjetom da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140 posto proračunske osnovice i iznosi 618,02 eura. Pet je cenzusnih skupina prema kojima se određuje iznos doplatka, ovise o dohotku kućanstva pa svota varira od 30,90 eura do 61,80 euro mjesečno.

Onima koji imaju troje ili četvero djece pripada uz ovu svotu i dodatak. Konkretno korisniku se dodaje 66,36 eura ako ostvaruje pravo na doplatak za troje djece, odnosno 132,72 eura mjesečno ako ostvaruje pravo na doplatak za četvero i više djece.

Osim roditelja, pravo na doplatak mogu imati i posvojitelji, skrbnici, očuh, maćeha, baka i djed. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju, dakle maturant koji je ili student.