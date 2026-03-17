Čak 220 učenika preplavit će jedan od najvećih fakulteta: Žele pokazati svoje znanje

Natjecanje The English Challenge odlična je prilika da učenici pokažu znanje engleskog u sedam kategorija, od spellinga do glume.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 11. travnja održava se posve drugačije natjecanje u engleskom. Riječ je o The English Challengeu (TEC), izazovu na kojem se učenici srednjih i osnovnih škola u znanju engleskog natječu kroz sedam kategorija. Na natjecanje se ove godine prijavilo više od 220 učenika iz 50 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske, a mentorira ih gotovo 70 nastavnika.

Sudionike očekuje natjecanje u sricanju (spellingu), izlaganju, debatiranju i pričanju kratkih priča. Tu je i glazbeni izazov, predstava i film. Učenici su se mogli prijaviti za jedan ili više izazova, a za učenike koji žele sudjelovati u natjecanju pričanja priča, glazbenom izazovu, filmu ili predstavu, škole su morale unaprijed predati priču, snimku filma odnosno pjesme ili scenarij za predstavu.

Ovogodišnja tema je 'Let's rewind'

Nakon svakog nastupa žiri će natjecateljima dati povratne informacije, a na kraju događanja će dodijeliti nagrade za najbolje izvedbe. Svaki izazov ocjenjuje tročlani žiri koji čine student Odsjeka za anglistiku, nastavnik FFZG-a te izvorni govornik ili stručnjak iz relevantnog područja.

Među članovima žirija nalaze se i međunarodni gosti, uključujući veleposlanike i druge diplomatske predstavnike, sveučilišne profesore iz Velike Britanije i druge.

Svake godine natjecanje ima neku temu, a ove godine je to 'Let's rewind!', odnosno povratak u prošlost. Organizatori poručuju da je cilj ovogodišnjeg izazova potaknuti sudionike da razmisle koliko danas uzimamo tehnologiju zdravo za gotovo. Ove godine zadatak je pokazati, na kreativan, kritičan i zabavan način, kako je život prije izgledao i podijeliti svoje mišljenje o tome koje je vrijeme bolje.

Prilika za upoznavanje, i za učenike i nastavnike

Organizatori su predložili natjecateljima da razgovaraju s roditeljima, bakama i djedovima o tome kako je život izgledao prije razvoja tehnologije.

- Istražimo retro predmete i trendove i stavimo se u cipele ljudi iz prošlosti. Saznat ćemo kako su provodili vrijeme bez skrolanja ili streamanja, kako su komunicirali, koje aktivnosti su nestale zbog tehnološkog napretka, kakvu su glazbu slušali, filmove gledali, što je bilo teže nego danas i kako je izgledao prosječan dan, stoji u opisu godišnje teme.

TEC je prvotno osmišljen kao festival engleskog jezika, a tek potom kao natjecanje. Organizatori napominju da je cilj događanja stvoriti inspirativno okruženje u kojem učenici mogu koristiti engleski jezik izvan učionice, razvijati kreativnost i samopouzdanje te razmjenjivati ideje s vršnjacima iz različitih dijelova Hrvatske. Ujedno, TEC mentorima i nastavnicima daje priliku da izmjene iskustva i stvore nova poznanstva.

'Engleski izlazi iz okvira učionice'

Organizatori napominju da ovim projektom žele učvrstiti poziciju FFZG-a kao vodeće institucije za jezično obrazovanje u Hrvatskoj, izgraditi platformu za izravnu suradnju fakulteta i školskog sustava te povećati vidljivost humanističkog pristupa poučavanju jezika u široj zajednici.

- Na taj se način teorija poučavanja engleskog kao stranog jezika prenosi u praksu, a engleski jezik izlazi iz okvira učionice i postaje sredstvo kreativnog izražavanja i javne komunikacije, zaključuju organizatori.

U organizaciji natjecanja ključni su studenti. Na ovogodišnjem događaju radi više od 30 studenata-volontera s Odsjeka za anglistiku te Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.