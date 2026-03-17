Mjesecima čekaju isplatu stipendije, roditelji ogorčeni: Konačno poznat datum

Roditelji učenika i studenata Zagrebačke županije ljuti su jer njihovoj djeci ni dva mjeseca od objave rezultata nisu isplaćene stipendije.

Zagrebačka županija svojim bi učenicima i studentima stipendije trebala uplatiti tijekom četvrtka i petka, 19. i 20. ožujka. Potvrdio je to danas za srednja.hr Ivica Radanović, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije, nakon što je naša redakcija primila niz upita nezadovoljnih roditelja o isplati stipendija. Riječ je o mjesečnoj pomoć u iznosu od 120 eura za učenike i 240 eura za studente. Imena dobitnika poznata su od 14. siječnja, ugovori o stipendiranju potpisani su 24. veljače, no novca još uvijek nema.

'Na brojeve za kontakt nitko ne diže slušalicu. Ovo je više sramotno'

Jedna majka istaknula je da škola traje još kratko, a da novca i dalje nema na vidiku.

- Skoro tri tjedna poslije potpisivanja ugovora o stipendiranju Zagrebačka županija nije pokrenula isplatu stipendija. S druge strane, isplate državnih stipendija za studente počele su u 12. mjesecu. Na brojeve za kontakt nitko ne diže slušalicu. U čemu je problem? Škola praktički traje još nešto više od dva mjeseca. Ovo je više sramotno. Pojedina djeca moraju dvaput jesti tijekom škole, putovati, izlete odavno imaju, a ni oni nisu mala stavka. Cilj stipendije, kako nam je ponosno rečeno, je pomoći djeci i roditeljima, poručila je majka.

Drugi otac istaknuo je da iz Županije kažu kako stipendije nisu isplaćene zbog toga što neki dobitnici još uvijek nisu potpisali ugovore o stipendiranju.

- Ako je to zaista istina, znači da jedan kandidat može spriječiti isplatu svih stipendija, a to nikako ne zvuči moguće, upozorio je otac.

Iz Županije bez odgovora zašto stipendije još nisu isplaćene

Županiju smo upitali je li taj scenarij zaista moguć, no na to pitanje nismo dobili odgovor, kao ni na ono zašto stipendije još uvijek nisu isplaćene.

Podsjetimo, dobitnici stipendije dugo su čekali i datum potpisivanja ugovora, o čemu smo već pisali. Roditelji su nam se tada požalili da je lista dobitnika objavljena prije više od mjesec dana, a da novčani iznosi još uvijek nisu na računima, na što su nam tada iz Županije rekli da se čeka potpisivanje ugovora 24. veljače.