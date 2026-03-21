Tko može ranije u prvi razred? Ovo su kriteriji i razlozi zbog kojih djeca 'padnu' procjenu

Prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole svake godine zatraži nekoliko roditelja. Otkrivamo detalje kako to funkcionira i što se sve gleda.

Ove godine u prvi razred osnovne škole upisuju se sva djeca koja do 1. travnja 2026. imaju navršenih šest godina života. No, roditelji mogu upisati djecu i ranije u školu. Radi se o prijevremenim upisima koji traju do 31. ožujka, a upisuju se djeca koja do tog datuma nemaju navršenih šest godina života.

Postoje određeni kriteriji prema kojima se procjenjuje je li dijete, koje je roditelj prijavio za prijevremeni upis, spremno za prvi razred osnovne škole. Prema podacima četiri županije - Međimurske, Virovitičko-podravske, Šibensko-kninske i Brodsko-posavske - postoje slučajevi kada se djeci odbije prijevremeni upis.

- Roditelji u Međimurskoj županiji najčešće podnose zahtjeve za prijevremeni upis svog djeteta iz sljedećih razloga: visoka razina predvještina (dijete već pokazuje izrazit interes za čitanje, pisanje i rješavanje logičkih zadataka); socijalna zrelost (dijete se bolje snalazi u krugu starije djece ili su mu svi prijatelji iz vrtićke skupine školski obveznici) i preporuka stručnog tima iz vrtića koji smatra da bi zadržavanje djeteta još jednu godinu u predškoli moglo dovesti do demotivacije i dosade, navode iz Međimurske županije.

Neki roditelji odustanu nakon što krene postupak procjene djeteta: 'Procjenjujući vjerojatno da je ipak bolje pričekati'

S obzirom na to da rok za podnošenje zahtjeva za školsku godinu 2026./2027. traje do 31. ožujka, službeni i konačni podaci o ukupnom broju zahtjeva za prijevremeni upis u prvi razred bit će poznati tek u svibnju. Do sredine ožujka je taj zahtjev u Međimurskoj županiji podnijelo pet roditelja.

- Od navedenog broja, dvoje roditelja je u međuvremenu samostalno odustalo od postupka, procjenjujući vjerojatno da je za dijete ipak bolje pričekati redovni upis iduće godine. Za preostalo troje djece Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja trenutno provodi propisani postupak procjene (psihološko testiranje i liječnički pregled), objašnjavaju iz Međimurske županije.

Kriteriji koje dijete mora zadovoljiti za prijevremeni upis u školu

Za pozitivan nalaz stručnog povjerenstva, dijete mora zadovoljiti određene standarde u četiri ključna područja:

kognitivni razvoj : ispituje se grafomotorika, percepcija, logičko zaključivanje i verbalno razumijevanje. Kod prijevremenog upisa često se traži da dijete bude iznadprosječno u odnosu na svoju kronološku dob

: ispituje se grafomotorika, percepcija, logičko zaključivanje i verbalno razumijevanje. Kod prijevremenog upisa često se traži da dijete bude iznadprosječno u odnosu na svoju kronološku dob emocionalna zrelost : sposobnost odgode zadovoljstva, podnošenje neuspjeha (frustracijska tolerancija) i kontrola impulsa

: sposobnost odgode zadovoljstva, podnošenje neuspjeha (frustracijska tolerancija) i kontrola impulsa socijalna zrelost : sposobnost suradnje s vršnjacima, poštivanje pravila i samostalnost u brizi o sebi

: sposobnost suradnje s vršnjacima, poštivanje pravila i samostalnost u brizi o sebi tjelesno stanje: opće zdravstveno stanje i razvijenost djeteta koju procjenjuje liječnik školske medicine.

- Stručno povjerenstvo najčešće donosi negativno mišljenje u situacijama kada dijete pokazuje emocionalnu krhkost (npr. izrazita separacijska anksioznost ili nemogućnost prihvaćanja poraza), kada postoji neravnomjeran razvoj (npr. dijete je intelektualno napredno, ali grafomotorika ili socio-emocionalni razvoj značajno zaostaju) i kad se procijeni da bi prerani polazak u školu mogao izazvati dugoročni stres i gubitak samopouzdanja kod djeteta, ističu iz Međimurske županije.

Roditelji koji se odluče na prijevremeni upis uglavnom imaju dobru procjenu zrelosti svog djeteta

Podaci za posljednje tri školske godine pokazuju da broj zahtjeva u Međimurskoj županiji nije velik, ali je njihov postotak odobrenih zahtjeva dosta visok. Prema tome, kažu iz Međimurske županije, pretpostavlja se da roditelji koji se odluče na ovaj korak uglavnom imaju dobru procjenu zrelosti svog djeteta.

U školskoj godini 2025./2026. zabilježena su svega tri zahtjeva, ali sa stopostotnim uspjehom, odnosno sva su djeca proglašena spremnima za prvi razred. Iduće godine, 2024./2025. bilo je devet zahtjeva za prijevremeni upis. Tada je dvoje roditelja odustalo od postupka, a preostalih sedmero djece je odobren raniji polazak u školu.

- U školskoj godini 2023./2024. od ukupno šest zaprimljenih zahtjeva, četvero djece uspješno je prošlo procjenu i krenulo u školu ranije. Zanimljivo je da je u ovoj godini zabilježen jedan od rijetkih službeno odbijenih zahtjeva nakon provedenog postupka, dok su jedni roditelji sami odustali. Iz navedenih podataka vidljivo je da Stručno povjerenstvo u Međimurskoj županiji vrlo rijetko donosi rješenje o odbijanju (svega jedan slučaj u tri godine). Češći je slučaj da roditelji sami odustanu od zahtjeva tijekom postupka, vjerojatno nakon inicijalnih razgovora sa stručnjacima ili uvida u kompleksnost testiranja, čime se izbjegava nepotreban stres za dijete, poručili su iz Međimurske županije.

Često odgojitelji u vrtiću uoče da dijete pokazuje interes za školu

U Virovitičko-podravskoj županiji najviše zahtjeva za prijevremeni upis u školu bilo je 2023./2024. - čak osam zahtjeva. Posljednje dvije školske godine, imali su dva do tri zahtjeva po godini, a za iduću školsku godinu za sada imaju također tri zahtjeva.

- Najčešći razlozi zbog kojih roditelji traže prijevremeni upis djeteta u prvi razred su sljedeći: odgojitelji u vrtiću uoče da dijete pokazuje interes za školu i daju preporuku roditelju za prijevremeni upis u prvi razred; u obitelji već starije dijete pohađa osnovnu školu pa mlađe dijete pokazuje interes za polazak; dijete poznaje slova i brojeve i pomalo čita i piše, može se koncentrirati na zadatke, navode iz Virovitičko-podravske županije.

Dijete mora posjedovati razvijene predčitalačke i predmatematičke vještine, primjeren stupanj koncentracije i radnih navika...

Za školsku godinu 2023/24. od osam primljenih zahtjeva za prijevremeni upis, pet zahtjeva je odbijeno, a samo tri su odobrena. Dakle, kažu nam iz Virovitičko-podravske županije, kod njih se često događa da djeca nisu dovoljno zrela da prije vremena krenu u školu.

- Dijete mora posjedovati razvijene predčitalačke i predmatematičke vještine, primjeren stupanj koncentracije i radnih navika, kao i zadovoljavajuću socijalnu i emocionalnu zrelost za uključivanje u školski sustav. Stručno povjerenstvo najčešće procijeni da dijete još nije spremno za prijevremeni upis kada dijete nije razvilo osnovne sposobnosti koje su važne za početak školovanja (prepoznavanje glasova, grafomotorika), kada je dijete intelektualno napredno, ali emocionalno ili socijalno nije dovoljno zrelo za školu i članovi povjerenstva procjene da će godina dana predškolskog razvoja pozitivno utjecati na spremnost za školu, objasnili su nam iz Virovitičko-podravske županije.

'U otprilike 20 do 40 posto slučajeva se ipak ne odobri zahtjev za prijevremeni upis'

Do sada je u Šibensko-kninskoj županiji pristiglo 10 zahtjeva roditelja za prijevremeni upis, dok su prethodne dvije godine imali između šest i 11 zahtjeva.

- Spremnost djeteta za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole procjenjuje liječnik školske medicine te stručni tim osnovne škole uz prethodno mišljenje stručnog tima predškolske ustanove koju je dijete pohađalo, a sve navedeno odobrava stručno povjerenstvo ovog Upravnog odjela. Razlog odbijanja zahtjeva za prijevremeni upis djeteta je najčešće emocionalna nezrelost djeteta. U otprilike 20 do 40 posto slučajeva se ipak ne odobri zahtjev za prijevremeni upis djeteta u 1. razred, ističu iz Šibensko-kninske županije.

Za školsku 2026./2027. godinu u Brodsko-posavskoj županiji do sada su podnesena tri zahtjeva za prijevremeni upis u 1. razred. U školskoj 2023./2024. godini bilo je sedam zahtjeva od kojih je za troje djece isti odbijen jer, kažu iz županije, nisu bili spremni za prijevremeni upis.

- U školskoj 2024./2025. godini bila su samo dva zahtjeva za prijevremeni upis u prvi razred i oba su odobrena. Za školsku 2025./2026. godinu devet roditelja podnijelo je zahtjev za prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole, od čega su četiri zahtjeva odobrena i djeca su upisana u prvi razred, a za petero djece je utvrđeno da nisu spremni za prijevremeni upis, naveli su iz Brodsko-posavske županije.

