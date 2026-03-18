Europska država planira ukinuti vjeronauk u školama: Zamijenio bi ga novi predmet

Finska ozbiljno razmatra ukidanje vjeronauka u osnovnim školama i njegovu zamjenu jednim svjetonazorskim predmetom na kojem bi se učilo o raznim religijama i etičkim pitanjima u objedinjenom kurikulumu.

To je prijedlog radne skupine koju je formiralo Ministarstvo kulture i obrazovanja. Prošlog četvrtka svoje mišljenje je predala ministru Andersu Adlercreutzu, koji će ga uputiti vladi. Jednom kad vlada donese prijedlog zakona, on mora biti potvrđen u saboru, tako da još nije sigurno da će Finska ukinuti vjeronauk u školama, iako je ozbiljno na tom putu.

Ova radna skupina formirana je u kontekstu šire prilagodbe finskog obrazovnog sustava demografskim promjenama i smanjenju broja učenika. Naime početkom stoljeća u Finskoj je radilo oko 4.000 osnovnih škola, a danas ih je otvoreno manje od pola, piše Helsinki Times.

Neke škole drže vjeronauk i za deset različitih vjeroispovijesti

Prema trenutačnom sustavu učenici u srednjim školama u školi pohađaju vjeronauk svoje vjeroispovijesti ili sekularnu etiku. Škole moraju organizirati nastavu vjeronauka za pojedinu vjeroispovijest ako bi je pohađalo najmanje troje učenika. To znači da se u nekim školama u većim gradovima održava vjeronauk za desetak različitih vjeroispovijesti.

Prema podacima iz 2024. godine Finci su većinom protestanti, točnije luterani. Tu vjeroispovijest čini 62,2 posto stanovništva. Čak 34,9 posto stanovništvo su osobe bez vjerske pripadnosti. Jedan posto stanovništva čine pravoslavci, a 1,8 posto čine druge vjeroispovijesti. Nakon luteranskog vjeronauka etika je najpopularniji od svjetonazorskih predmeta, nakon čega slijede islamski i pravoslavni vjeronauk.

Radna skupina Ministarstva obrazovanja navodi da će demografske promjene u narednim godinama stvoriti dodatan pritisak na obrazovni sustav. Prema projekcijama broj učenika do 2030. smanjit će se za dodatnih 96.000. Istovremeno povećava se broj djece migranata, koji traže nastavu vjeronauka iz svojih vjeroispovijesti.

U glavnom gradu uvest će se do 2027. godine

Škole se ponekad muče zaposliti kvalificirane nastavnike za manjinske vjeroispovijesti, zbog čega se u nekim slučajevima nastava mora održavati izvan škole. Radna skupina kao rješenje za nestašicu nastavnika koji bi predavali manjinske jezike i vjeronauk predložilo je nastavu na daljinu.

Što se tiče šire reforme obrazovanja, izvješće ministarstva sadrži devet prijedloga koji se tiču javnog financiranja, školskog prijevoza, nastave na daljinu i suradnje među općinama. Prema izvješću jedan svjetonazorski predmet koji bi zamijenio vjeronauke poticao bi jednakost među učenicima i smanjio troškove u obrazovanju, prenosi Helsinki Times.

Također, srednje škole u glavnom gradu Finske, Helsinkiju, uvest će zajednički svjetonazorski predmet već od 2027. godine. To ne znači nužno da će vjeronauk biti ukinut, već da će učenici moći upisati predmet na kojem će učiti i o drugim vjeroispovijestima.

Hrvatska je daleko od tog koraka

U Hrvatskoj se još ne priča ozbiljno o ukidanju vjeronauka u školama, a već uvođenje građanskog odgoja i još više zdravstvenog odgoja dočekano je s nezadovoljstvom konzervativnog dijela društva. Kako smo nedavno pisali, ove školske godine u Hrvatskoj 30 posto srednjoškolaca odabralo je slušati Etiku, što je najveći udio od kad se vode statistike.

Alternativa Vjeronauku i Etici u našim školama s cjelodnevnom školom je predmet 'Svijet i ja', a taj predmet 2024. godine upisalo je svega odabralo samo 5,7 posto učenika. Radi se o predmetu na kojemu učenici uče o kritičkom mišljenju, odnosno kako misliti i argumentirati, pronaći izvore i vrednovati informacije.