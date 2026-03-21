Predstavljen test spremnosti za osnovnu školu: Evo što se provjerava kod budućih prvašića

Pet psihologinja udružilo je snage i osmislilo prvi TestOŠ - jedini standardizirani test spremnosti za osnovnu školu, ali i priručnik za procjenu te spremnosti. One su Gordana Vorkapić Jugovac iz OŠ Poreč, Klara Galant Ardalić, Marina Župan iz OŠ Svetvinčenat i OŠ Juršići, Nataša Bajić iz OŠ Jurja Dobrile Rovinj i Morena Šuran iz Pazinskog kolegija.

'Procjena spremnosti za školu ne može biti samo provjera'

U razgovoru za portal srednja.hr objašnjavaju nam da psiholozi i stručnjaci drugih profila svake godine u razdoblju od travnja do lipnja donose odluke o uključivanju djece u školski sustav. Riječ je, ističu, o odlukama od velike životne važnosti, zbog čega je odgovornost stručnjaka pronaći optimalan način donošenja preporuka u najboljem interesu djeteta, kako bi mu se osigurala odgovarajuća podrška u pripremi i prilagodbi na školu. Vođene tom odgovornošću, nastojale su pažljivo odabrati relevantne aspekte djetetovih kompetencija koje će test obuhvatiti te osigurati zadovoljavajuće metrijske karakteristike instrumenta.

Psihologinje su osmislile test spremnosti za osnovnu školu | foto: Privatna arhiva

- Zamislimo dijete koje dolazi na testiranje spremnosti za školu. Sjedne za stol, gleda zadatke i pokušava. Ponekad pogriješi, ponekad uspije. Na nekim zadacima zastane, na nekima traži potvrdu odrasle osobe, a ponekad se povuče. Na kraju tog susreta ostaje rezultat. No, što on zapravo znači? Je li to samo broj i odgovor na pitanje je li dijete spremno za školu - ili nešto više? Ako se zadržimo samo na rezultatu, propuštamo vidjeti dijete koje stoji iza njega. Ne vidimo kako razmišlja, kako se nosi s pogreškom, koliko mu je potrebna podrška i koliko samostalnosti već ima. Zato procjena spremnosti za školu ne može biti samo provjera. Ona je istodobno razumijevanje, predviđanje i planiranje, ali i važan način komunikacije između stručnjaka, roditelja i odgojno-obrazovnog sustava. Upravo iz takvog pristupa nastao je test i novi priručnik za procjenu spremnosti za školu - s ciljem da testiranje ne bude samo mjerenje, nego alat za razumijevanje i djelovanje, pojašnjavaju autorice.

Test spremnosti za osnovnu školu traje oko 60 minuta, evo što se provjerava

TestOŠ odnosno test spremnosti za školu namijenjen je, dakle, isključivo psiholozima za potrebe procjene predškolske djece. Sastoji se od osnovne baterije koja uključuje pet subtestova - informiranost, grafomotoriku, logičko rasuđivanje, numeričko rasuđivanje i percepciju detalja, te dodatne baterije s tri subtesta. Osnovna baterija može se primjenjivati individualno ili grupno, a ukupno trajanje ispitivanja, uz predviđenu stanku, iznosi oko 60 minuta. Test je moguće naručiti putem Naklade Slap. Upute za primjenu detaljno su opisane u priručniku, a radi lakše provedbe pripremljen je i sažeti vodič s osnovnim uputama. Osim na hrvatskom jeziku, dostupne su i upute na talijanskom jeziku.

- Bilo nam je važno da test bude jednostavan za primjenu, obradu i interpretaciju, ali istodobno djeci razumljiv i zanimljiv. Priručnik donosi jasan pregled teorijskih polazišta i tumačenja pojma spremnosti za školu. U odnosu na ranije publikacije, nudi i konkretne praktične smjernice za provedbu testiranja te interpretaciju rezultata, uključujući prikaze slučajeva, a ujedno je prilagođen različitim potrebama djece, primjerice ljevacima, djeci s daltonizmom i slično. Također, kroz priručnik se može pratiti proces razvoja testa, način izrade zadataka te detaljnija statistička obrada podataka, navode autorice.

Postojeći testovi u uporabi gotovo 30 godina

Kažu da je potreba za novim testom spremnosti za školu prvi put jasno istaknuta na županijskom stručnom skupu psihologa Istarske županije 2021. godine. U ovoj županiji, dodaju, već dugi niz godina postoji ustaljena praksa prema kojoj psiholozi zaposleni u školama procjenjuju sve buduće učenike primjenom standardiziranih testova spremnosti za školu.

- Povećana potreba za novim instrumentom ponajprije je proizašla iz činjenice da su postojeći testovi u uporabi gotovo 30 godina te, unatoč njihovoj kvaliteti i inicijalno zadovoljavajućim metrijskim obilježjima, više nisu ispunjavali u potpunosti stručne zahtjeve - zastarjele norme, niža pouzdanost i djelomična neusklađenost pojedinih zadataka sa suvremenim pristupima, pojašnjavaju autorice.

Na ovom projektu radile su pet godina. Sve je počelo ispitivanjem početnih potreba psihologa, odgojitelja i učitelja u više od 30 škola i vrtića u Istarskoj županiji u području procjene spremnosti za školu. Nastavilo se izradom zadataka, provedbom pilot-ispitivanja, predstandardizacijom i standardizacijom, a završilo statističkom obradom podataka i izradom priručnika.

- Uzimajući u obzir cjelokupnu suradnju ostvarenu sa svim uključenim sudionicima, važno je naglasiti širinu područja spremnosti za školu. Naime, spremnost se ne odnosi isključivo na dijete koje se procjenjuje, već obuhvaća i spremnost njegove obitelji, škole te šire zajednice kojoj pripada, dodaju autorice.

Suradnja s AZOO-om

Iako su sve autorice po struci psihologinje, na samom početku ovog projekta prije pet godina radile su u različitim institucijama, dolazile iz različitih dijelova Istre te iza sebe imale različit broj godina radnog staža i iskustva u području testiranja. Iako su im međusobne razlike uvelike predstavljale prednost, bile su svjesne složenosti zadatka koji je bio pred njima. Bile su, kažu, dovoljno hrabre napraviti prvi korak i obratiti se Nakladi Slap, a na njihovo veliko zadovoljstvo i zahvalnost, njihova je ideja prepoznata i podržana, što je dovelo do sklapanja formalnog partnerstva.

- Bez nesebične podrške ravnateljice Biserke Matešić te iznimnog znanja, predanosti i uključenosti Valentine Ružić, ovaj zahtjevan projekt teško bismo uspjele same iznijeti. Istodobno je intenzivirana suradnja sa Županijskim stručnim vijećem psihologa Istarske županije, osnovnim školama i vrtićima diljem Hrvatske, roditeljima, učiteljima, odgojiteljima te Agencijom za odgoj i obrazovanje, dodaju autorice.

U projekt izrade novog testa spremnosti za školu, naglašavaju, krenule su s entuzijazmom, oslanjajući se na iskustvo testiranja i svakodnevnog rada s djecom, praćenja učenika te uočavanja i prepoznavanja promjena koje donose nove generacije prvoškolaca.

- Nadamo se i vjerujemo da će naš TestOŠ postati vrijedan resurs u procjeni spremnosti djece za školu te u donošenju stručno utemeljenih prijedloga s ciljem dugoročne dobrobiti za djecu i sve uključene u njihovo školovanje, zaključuju autorice.