Meningitis možete dobiti i u klubu: HZJZ upozorava da ne dijelite čaše

U klubu u Velikoj Britaniji studenti su se zarazili meningitisom. HZJZ nam je dao preporuke za prevenciju i rekao koliko je slučajeva bilo kod nas.

Jedna zabava u Canterburyju uzrokovala je paniku diljem Velike Britanije. Naime nakon tuluma u noćnom klubu Club Chemistry, mladi su se zarazili meningitisom. U četvrtak, 19. ožujka broj zaraženih narastao je na 27, prenosi Guardian.

Laboratorijskim analizama uzoraka potvrđeno je da je riječ o soju meningitis B, što je najčešći tip invazivnih meningokoknih bolesti. Britanski liječnici tvrde da za cijelog svog radnog vijeka nisu čuli slučaj tako brze zaraze ovom bakterijskom bolešću. Ravnateljica Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog kraljevstva Susan Hopkins u izjavi za Guardian rekla je da bi se zaraza mogla nastaviti širiti na fakultetima. Dodaje da u 35 godina svoje karijere u zdravstvu nikad nije čula da bi se samo tijekom jednog vikenda pojavio ovoliki broj slučajeva meningitisa.

'Prijenosu uzročnika pogoduje svakodnevni bliski kontakt'

Prema dostupnim podacima riječ je o meningokoknoj bolesti, koja u najtežem obliku može uzrokovati sepsu. Javili smo se Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) kako bismo provjerili kako se bolest širi i na što bi mladi trebali obratiti pažnju. Objašnjavaju nam da se ova bolest razlikuje od meningitisa koji prenose krpelji i da je u ovom slučaju glavni izvor zaraze čovjek.

Bolest se prenosi kapljičnim putem, a najčešća je kod adolescenata i mlađih odraslih osoba. Bakterije se razvijaju u dijelu ždrijela koje povezuje nos s grlom i tako iz usta mogu doći u okolinu.

- Prijenosu uzročnika pogoduje svakodnevni bliski kontakt (obiteljsko okruženje, kihanje i kašljanje, ljubljenje, gusti smještaj u spavaonicama, pijenje iz istih čaša,...) s kliconošom, a hoće li netko i oboljeti od meningokokne bolesti ovisi o nizu čimbenika, a između ostalog o otpornosti novog domaćina te količini i agresivnosti meningokoka, objašnjavaju nam iz HZJZ-a.

U Hrvatskoj bilježe u prosjeku 36 slučajeva godišnje

Bolest se u Europi i kod nas najčešće pojavljuje sporadično, odnosno uglavnom je riječ o pojedinačnim slučajevima ili manjim grupama zaraženih. Iz HZJZ-a nam odgovaraju da nikad nisu imali prijavljenu veliku grupu oboljelih.

- U Hrvatskoj u prosjeku, na temelju podataka sustava prijavljivanja zaraznih bolesti i Registra zaraznih bolesti, odnosno prijava bolesti u zadnjih 20 godina (točnije od 2005. do 2024. godine), imamo 36 prijava oboljenja od meningokoknog meningitisa/sepse, tj. invazivne meningokokne bolesti godišnje, te od toga tri smrtna ishoda u prosjeku godišnje (raspon od 0-7 smrtnih ishoda godišnje). Najmani broj oboljelih prema tim podacima bio je 2021. godine (6 prijava), a najveći broj oboljelih tijekom 2009. (61 prijava), podijelili su s nama iz HZJZ-a.

Glavna mjera prevencije ove bolesti je cijepljenje, a antibiotici služe za suzbijanje simptoma. U Canterburyju je podijeljeno već 2.500 doza antibiotika, a Agencija za zdravstvenu zaštitu pozvala je bliske kontakte da se jave kako bi dobili lijek. To uključuje studenata koji pohađaju Sveučilište u Kentu i bilo koga tko je posjetio Club Chemistry između petog i sedmog ožujka. Agencija je najavila da će cijepiti čak 5.000 studenata koji žive na kampusu Sveučilišta. Međutim problem bi mogla izazvati nestašica cjepiva te će neki morati pričekati, prenosi Guardian.

'Savjetuje se ne dijeliti čaše, boce, pribor za jelo'

Iz HZJZ-a nam objašnjavaju da su u hrvatskoj trenutačno dostupna dva cjepiva, cjepivo protiv meningokoka serogrupe B (MenB, koji je uzročnik zaraze u ovom slučaju) i cjepivo protiv meningokoka serogrupa ACWY-135 (MenACWY). Cijepljenje protiv meningokoka preporučuje se osobama sa smanjenim imunitetom.

- Kao i za druge infekcije koje se prenose kapljičnim putem potrebno je naglasiti važnost redovite higijene ruku (pranje ruku sapunom i tekućom vodom barem 20 sekundi), izbjegavanje diranja lica prljavim rukama, zatim pokrivanje usta i nosa pri kihanju i kašljanju, korištenje jednokratnih maramica. Dodatno se savjetuje ne dijeliti čaše, boce, pribor za jelo s drugim kao i drugih predmeta koji idu u blizinu usta/nosa (npr balzami za usne), savjetuju iz HZJZ-a.

Simptomi su zastrašujući

Inkubacija meningokokne bolesti traje tri do četiri dana, a ponekad i dva do 10 dana. Najčešći simptomi bolesti su vrućica, glavobolja i ukočenost vrata, a često se mogu javiti i poremećaj svijesti, mučnina, povraćanje i povećana osjetljivost na svjetlost.

U najtežim slučajevima bolest može izazvati sepsu karakteriziranu vrućicom i osipom. Javlja se šok, grušanje krvi, a može doći i do zatajenja organa. Oboljeli mogu imati trajne posljedice, uključujući neurološka oštećenja i oštećenja sluha, a u slučaju sepse može biti potrebna i amputacija. Unatoč liječenju bolest ima visoku stopu smrtnosti, zbog čega je prijavljivanje zaraze obvezno zakonom.