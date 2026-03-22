Nova regrutacija ročnika nakon svibnja: Provjerili smo tko sve ne može na obuku

Nakon što prvi naraštaj kadeta završi obuku u svibnju, regrutirat će se novi val ročnika. U videu objašnjavamo tko sve može ići na obuku.

Vojni rok već je u svom drugom tjednu, a kadeti ostaju u vojarnama do svibnja. Nakon toga u vojarne će biti pozvan drugi naraštaj ročnika, a snimili smo kratak video u kojem objašnjavamo tko sve ne može na obuku.

Prije regrutacije morate obaviti liječnički pregled, a oni koji dobiju ocjenu 'nesposoban' ne mogu ići na vojni rok i brišu se iz evidencije. Tu ocjenu kandidati mogu dobiti zbog kroničnih bolesti poput dijabetesa ili multiple skleroze, a cijeli popis kontraindikacija možete pronaći u prilogu na kraju teksta.

Na obuku možete od svoje 18. do 30. godine

Obuci ne mogu pristupiti ni oni koji na pregledu budu neocijenjeni. Oni će morati opet obaviti pregled, najranije nakon dva mjeseca, a najkasnije prije isteka godine dana.

Na vojni rok ne mogu ići maloljetnici, a za prijavu ili novačenje mogu imati maksimalno 30 godina. Nakon toga ne samo da mladići ne podliježu obvezi, već se starije osobe ne mogu ni dragovoljno prijaviti.

Ne možete ići u vojarnu ako se protiv vas vodi kazneni postupak

Još jedan važan uvjet za odlazak na obuku je da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci.

Na vojni rok također neće biti upućeni mladići koji se školuju, što uključuje i srednjoškolce dok ne napišu državnu maturu. Studenti imaju pravo odgode obuke do kraja studija, što smo već detaljno objasnili.

Obuka će se sastojati od pet teorijskih i praktičnih osnova. Teorija korištenja naoružanja ići će uz praksu gađanja, a ročnici će učiti i teoriju taktičkog kretanja kroz bojno polje s praktičnim dijelom. Medicinsku vojnu prvu pomoć također će učiti u teoriji i praksi, a morat će naučiti i komunikaciju ručnim signalima i preko radija. Detalje plana obuke možete pročitati u našem tekstu na poveznici.