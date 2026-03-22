Nova regrutacija ročnika nakon svibnja: Provjerili smo tko sve ne može na obuku

Nakon što prvi naraštaj kadeta završi obuku u svibnju, regrutirat će se novi val ročnika. U videu objašnjavamo tko sve može ići na obuku.
Vojni rok već je u svom drugom tjednu, a kadeti ostaju u vojarnama do svibnja. Nakon toga u vojarne će biti pozvan drugi naraštaj ročnika, a snimili smo kratak video u kojem objašnjavamo tko sve ne može na obuku.
Prije regrutacije morate obaviti liječnički pregled, a oni koji dobiju ocjenu 'nesposoban' ne mogu ići na vojni rok i brišu se iz evidencije. Tu ocjenu kandidati mogu dobiti zbog kroničnih bolesti poput dijabetesa ili multiple skleroze, a cijeli popis kontraindikacija možete pronaći u prilogu na kraju teksta.
Obuci ne mogu pristupiti ni oni koji na pregledu budu neocijenjeni. Oni će morati opet obaviti pregled, najranije nakon dva mjeseca, a najkasnije prije isteka godine dana.
Na vojni rok ne mogu ići maloljetnici, a za prijavu ili novačenje mogu imati maksimalno 30 godina. Nakon toga ne samo da mladići ne podliježu obvezi, već se starije osobe ne mogu ni dragovoljno prijaviti.
Ne možete ići u vojarnu ako se protiv vas vodi kazneni postupak
Još jedan važan uvjet za odlazak na obuku je da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci.
Na vojni rok također neće biti upućeni mladići koji se školuju, što uključuje i srednjoškolce dok ne napišu državnu maturu. Studenti imaju pravo odgode obuke do kraja studija, što smo već detaljno objasnili.
Obuka će se sastojati od pet teorijskih i praktičnih osnova. Teorija korištenja naoružanja ići će uz praksu gađanja, a ročnici će učiti i teoriju taktičkog kretanja kroz bojno polje s praktičnim dijelom. Medicinsku vojnu prvu pomoć također će učiti u teoriji i praksi, a morat će naučiti i komunikaciju ručnim signalima i preko radija. Detalje plana obuke možete pročitati u našem tekstu na poveznici.