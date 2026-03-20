Nazivi kladionica na dresovima djece i mladih su dozvoljeni: Traži se ukidanje te prakse

20. ožujak 2026.
Stranka Most traži da se zakonom zabrane logotipovi kladionica i kockarnica na dresovima djece i mladih u sportu koji im sada mogu biti sponzori.
Mostovi saborski zastupnici Božo Petrov i Marin Miletić upozorili su na nedostatke Zakona o igrama na sreću koji je doživio poprilične izmjene u 2025. godini. Istaknuli su da su izmjenama zakona napravljeni dobri koraci, ali da se nije ostvario najvažniji cilj - zaštita djece i mladih od štetnog utjecaja kockanja.
Prije svega su istaknuli problematiku što kladionice i kockarnice mogu biti sponzori sportskim klubovima. To znači da njihov logo, prema zakonu, smije biti vidljiv na reklamama, ali i na dresovima igrača - od djece i juniora pa do seniora.
- Ako država želi zaštititi djecu, ne može dopustiti da djeca nose dresove s logotipima kladionica. To nije zaštita, nego normalizacija problema, rekao je Miletić.
Naglasili su da je država, unatoč formalnim ograničenjima, ostavila prostor za nastavak promocije kockanja upravo kroz sponzorstva i sport. Petrov je rekao kako su priređivači igara na sreću iskoristili zakonske nedorečenosti i klasično oglašavanje zamijenili intenziviranom prisutnošću kroz sponzorstva u sportu, kulturi i javnom prostoru.
Inače, jedna od većih novosti u izmjenama zakona je zabrana kladomata u ugostiteljskim objektima gdje su se maloljetnici najčešće prvi put susreli s klađenjem. No, iz Mosta ističu da je u tom pogledu nastala i nova zakonska rupa.
- Neki su ugostitelji, nakon što su morali ukloniti kladomate, umjesto njih postavili aparate za kockanje, istaknuo je Petrov.
Zbog toga traže hitne izmjene Zakona o igrama na sreću kako bi se, kažu, zatvorile postojeće pravne praznine, onemogućilo prikriveno oglašavanje kroz sponzorstva te osigurala stvarna i učinkovita zaštita djece i mladih. Te izmjene bi uključivale i zabranu logotipova kladionica i kockarnica na dječjim dresovima.
