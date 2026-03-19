Golema tuga na policijskoj akademiji: Davidu (25) pozlilo na obuci, preminuo je

David Perić (25), polaznik Policijske akademije, nalazio se na obuci u Kuparima gdje mu je 12. ožujka pozlilo. Preminuo je nekoliko dana kasnije.

Tužna vijest stiže s Policijske akademije 'Prvi hrvatski redarstvenik' - sa svega 25 godina u četvrtak je preminuo polaznik programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, David Perić. David na obuku stigao iz Čapljine, a pohađao je Odjel 26.

- David se nalazio na obuci u Kuparima gdje mu je 12. ožujka pozlilo. Unatoč naporima liječnika, preminuo je danas u Općoj bolnici Dubrovnik. Kolegice i kolege, polaznice i polaznici, nastavnici i nastavnice, razrednik Odjela 26, voditelji odgojnih skupina i cjelokupno osoblje Policijske akademije pamtit će Davida kao osobu koja je prvenstveno voljela policiju, poziv za koji se opredijelio s puno ljubavi i interesa. Isticao se svojim primjerenim ponašanjem i vedrom naravi, ljubaznošću, zainteresiranošću usvajanja što više vještina, a prvenstveno susretljivo pomažući svojim kolegicama i kolegama, polaznicima i polaznicama u usvajanju nastavnog gradiva, priopćeno je u srijedu s Policijske akademije.

Prerani odlazak Davida, kod svih, dodaju, ostavlja neizbrisiv trag.

- Iako mu životni put nije dopustio ostvarenje snova, uspomena na njegov trud, dobrotu i kolegijalnost živjet će i dalje. 'Počivao u miru Božjem i neka mu je laka hrvatska gruda', stoji u poruci oproštaja Policijske akademije.

Ispraćaj će se održati u petak 20. ožujka u 15 sati na mjesnom groblju Počitelj Brdo-Modrić.