Zadarski maturanti najbolji su kvizaši među srednjoškolcima: Čak četvorica planiraju upisati FER

Prošlog vikenda u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku održano je finale četvrte sezone Nacionalne kviz lige srednjih škola. Nakon posljednje runde pitanja ligu su osvojili učenici zadarskog MIOC-a, odnosno Gimnazije Franje Petrića.

Ovaj pobjednički tim čine Kristijan Mrkela, Jakov Peroš, Bartol Periš, Jure Skoblar i Marko Lovrović. Sva petorica su maturanti, a kažu da su znanje prikupili zbog širokog interesa. Dodaju da su im pitanja dobro sjela, a posebno su se izdvojili jer su među rijetkima znali odgovore na pitanja o Formuli 1.

'Glavna je strategija u biti dobro proučiti pitanja'

Iako im ovo nije prvi put u Šibeniku, momci kažu da su se odlično proveli. Bartol ističe da mu je na izletu hrana bila fenomenalna. Što se tiče strategije, nisu se 'specijalizirali' za određena područja, već svi barataju širokim spektrom znanja. Jakov Peroš objašnjava da je ključ njihovog uspjeha u kvalitetnoj timskoj komunikaciji.

- Glavna je strategija u biti dobro proučiti pitanja i da dosta međusobno pričamo, ogroman dio toga što ne znamo se sjetimo kad raspravimo međusobno i nekad pogodimo bas nemoguća pitanja. Pripreme i nije baš bilo, bar što se mene tiče, uglavnom ovako već skupljeno znanje koje imamo od kojekakvih zanimacija i slično, priča Jakov.

Bartol kaže da je konkurencija bila izvrsna, kako u njihovoj diviziji, tako i u finalu. Marko smatra da je slabija nego prošle godine, iako ne za uzeti zdravo za gotovo. Budući da je većini ekipe ovo bio već četvrti nastup na natjecanju, ulogu je igralo i njihovo iskustvo.

Jakov se kasnije priključio ekipi

Jakovu je ovo drugi put da sudjeluje na natjecanju. Kaže da je i prije čuo za njega, ali nije imao tim. Ekipi se priključio u trećem razredu i od tad je često išao na pub kvizove, koji su najbolja priprema za ovakva natjecanja, a tu i tamo se na njima nađu i neka školska pitanja.

- Redovni kvizovi svaka dva tjedna su bili dobar način za provesti četvrtak navečer, zabavili bi se i ostali na piću nakon pa je bilo taman druženje za preko tjedna, priča nam Jakov.

Sudjeluju i na Memorijalu Mirka Miočića

Pričaju nam da u Zadru ima dosta pub kvizove na koje rado idu, neki češće, neki malo rjeđe. Jakov kaže da na njima ima mladih i da su nagrade dobre, pa da rado sudjeluje. Na kvizovima se znaju pojaviti pitanja iz književnosti, umjetnosti i drugim područjima koja obrađuju u školi, pa im veća riznica znanja stečena na nastavi može pomoći.

- Znamo otići i na neki od mnogih kvizova zadarske pub kviz scene te početkom školske godine na Memorijal Mirka Miočića gdje se okupe sva najveća imena hrvatskih kvizova. Na NKL-u pitanja u pravilu prate srednjoškolsko gradivo pa nam je zapravo najbolja priprema bila upravo u školi na samoj nastavi, priča nam Marko.

Četvorica planiraju upisati FER

Osim što su ljubitelji kvizova, ovi mladići vole se zabavljati baš kao i svi drugi srednjoškolci. A dijele i iste brige, a budući da su maturanti, upis fakulteta česta je tema u njihovim razgovorima. Kristijan, Jakov, Bartol i Jure žele upisati Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), dok bi Marko volio upisati studij medicine. Neki su se stoga već krenuli pripremati za maturu, dok drugi okolišaju.

- Za državnu se maturu pripremam polako, to jest svaki dan pogledam neki dio mature i ne opterećujem se previše oko nje jer već imam dobro predznanje. Još nisam siguran što ću upisati, ali gledam upisati Građevinski fakultet u Zagrebu ili FER jer mislim da ću imati dobre prilike za uspješnu karijeru nakon toga, podijelio je Kristijan.

'Za maturu ne trebam praktički ništa ponavljati'

Jakov se još ne priprema za maturu. Za željeni fakultet morat će ostvariti dobar rezultat na Matematici i Fizici, dok druge ispite mora samo proći. Kaže da će Hrvatski učiti tek koji tjedan prije za esej, a Fiziku nekih mjesec dana unaprijed.

- Za Matematiku imam ogromnu zanimaciju i većinu sam gradiva već nekoliko puta prošao u prošlosti, pa za maturu ne trebam praktički ništa ponavljati, bar po svim zadatcima koje sam dosad riješio. Ne mislim da je ovo neka odlična taktika, pa je ne preporučujem baš nikome, ali kad krenem učiti ću najviše vjerojatno po Trinomu ili profesorovim zadatcima. Razmišljao sam između FER-a i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), ipak mi ih je nekoliko reklo da na PMF-u gradivo nije ni toliko bajno ni zabavno kao sto očekujem, a nema ni prilika za posao kao FER, pa sam se odlučio tamo. Tamo mi brat ide pa imam i nekoga tko me može savjetovati dok studiram, ispričao nam je Jakov.

Bartola uz FER zanima i filozofija

Bartol se također nada upisati FER, kaže najviše jer mu idu takve stvari. Međutim priznaje da ga privlači i filozofija. Iako želi upisati jedan od najtraženijih fakulteta, još ne osjeća pritisak.

- Nisam se još počeo pripremati za maturu i svjestan sam da je to glup potez, ali nekako se nadam da će mi moje predznanje olakšati pripreme (kada ih eventualno započnem). Smatram da je sasvim dovoljno započeti sam raditi na gradivu mjesec-dva prije same mature, smatra Bartol.

Jure se već neko vrijeme svakodnevno priprema

Za razliku od Bartola i Jakova, Jure se već neko vrijeme svakodnevno priprema za maturu. To čini rješavajući zadatke starog gradiva i zadatke s mature. Kaže da je tako siguran da problem neće nastati neposredno prije mature.

- Planiram upisati FER u Zagrebu zato što me zanima STEM područje i smatram da je to najbolji izbor za mene po kvaliteti fakulteta i području mojih interesa, odlučan je Jure.

Marko ne želi na FER, već na medicinu

Marko je jedini iz ekipe koji ne cilja na FER. Njemu je cilj upis studija medicine. Za maturu se sprema još od Nove godine, a kaže kako je riječ o traženom studiju, ima posla preko glave.

- Po meni je najbolji način za dobro pripremiti maturu prolaženje gradiva kroz različite udžbenike i skripte te stare mature, ali i rješavanjem što većeg broja zadataka. Medicinu planiram upisati zato što me odlazak doktoru oduvijek fascinirao, a ne strašio te se moja zanimacija za isto posljednjih godina samo produbila, ispričao nam je Marko.

Do polaganja mature petoricu prijatelja dijeli tek nekoliko mjeseci, a do tad ih očekuje puno učenja, ali sigurno i brojni kvizovi i druženja.