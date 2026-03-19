19. ožujak 2026.

Najbržim studentima osiguran besplatan put FlixBusom u Rovinj na Dane komunikacija

Foto: HURA

Dani komunikacija ponovno okupljaju kreativnu i komunikacijsku industriju u Rovinju, a organizatori su i ove godine pripremili pogodnosti za studente.

Jedinstvena atmosfera, vrhunski predavači, vrijedna iskustva i impresivna produkcija obilježja su festivala kreativnosti i komunikacija koji godišnje okuplja tisuće sudionika, a ove godine ponovno otvara svoja vrata – i to od 7. do 10. svibnja 2026. godine u hotelu Lone u Rovinju, s prijavama u tijeku!

Uz sjajnu cijenu festivalskih kotizacija za studente, organizatori festivala u suradnji s FlixBusom, mobility partnerom Dana komunikacija, organizirali su besplatan prijevoz za najbrže među studentima na relaciji Zagreb – Rovinj – Zagreb.

Dani komunikacija poznati su po dinamičnom programu koji spaja inspirativna predavanja, razmjenu ideja i jedinstvenu festivalsku atmosferu, stvarajući prostor za nova znanja, kreativnost i povezivanje sudionika iz cijele industrije. Studenti koji žele putovati organiziranim prijevozom trebaju imati kupljenu kotizaciju za festival te svoje mjesto u autobusu rezervirati slanjem prijave na [email protected].

Na raspolaganju je 49 mjesta, pa organizatori pozivaju studente da se prijave čim prije kako bi osigurali svoje mjesto.

Kakav program vas očekuje?

Podsjetimo, najavljen je niz predavača izuzetnog postava tipično-netipičnih Dana komunikacija – sudionicima će se u Rovinju pridružiti  nekonvencionalni profesor, disruptivni genije i otac modernog AI-ja Jürgen Schmidhuber; elitna brend strateginja koja je postavila marketinške temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda Julie Supan; jedan od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice Mark Pollard; kreativni mentor poznat po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad Chris Do; jedna od najutjecajnijih svjetskih copywriterica Alex Cattoni; veliki stručnjak za zvukovno oglašavanje Steve Keller; mentorici lidera koja pretvara nesigurnost u stvarni profesionalni autoritet Jule Kim; stručnjak za digitalni marketing i growth Neil Patel i istraživač pažnje koji je promijenio način na koji industrija mjeri učinkovitost oglasa Mike Follett – te niz drugih velikih svjetskih imena industrije koja će ponuditi neprocjenjiva iskustva, zavidna znanja i vrhunske uvide.

Informacije o studentskim kotizacijama dostupne su na službenoj stranici festivala.

O Danima komunikacija

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije.

Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala.

