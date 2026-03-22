Kako preboljeti prvu jedinicu? Već u 4. osnovne strahuju da neće upasti u željenu srednju

Učenica kod psihologa jer ima prosjek 4,9: 'Zbog toga je razvila niz simptoma'
12:39 406 d 09.02.2025
22. ožujak 2026.
Prva jedinica ili ocjena manja od očekivane često djeluju kao kraj svijeta. Djeca već u četvrtom razredu strahuju da neće moći u željenu srednju.
- Prvu jedinicu sam dobila u prvom razredu srednje škole iz latinskog jezika i ona mi je bila prva u životu. Do tada sam uvijek bila odlikašica koja do tada nikada nije dobila niti dvicu, a kamoli jedinicu, prepričava nam tako svoje iskustvo prve negativne ocjene Lorena, danas studentica Filozofskog fakulteta u Splitu.
U tom njenom iskustvu mnogi će se prepoznati – prva jedinica za odlikaša u tom se trenutku može činiti kao kraj svijeta, propast svega što su do tog trenutka gradili. Roditelji su, prepričava Lorena, uvijek imali visoka očekivanja od nje, pogotovo zato što je jedino dijete.
- S obzirom na to da nikada nisam bila u toj 'novopečenoj' situaciji, morala sam učiti još više i promijeniti pristup tom gradivu. Unatoč tom 'smaku svijeta', danas sam treća godina na Filozofskom fakultetu u Splitu koji mi je bio prvi izbor za upis, kaže Lorena.
I današnji su učenici, smatra, poprilično opterećeni od strane roditelja, koji pak vrlo često imaju visoka očekivanja.
- Od velikog pritiska i užurbanog načina života, djeca jednostavno ne stižu obaviti sve za školu zbog raznih obaveza koje moraju izvršiti. Odlikaši najčešće, uz regularnu nastavu, treniraju neki sport ili pohađaju školu stranih jezika. Zahtjevi su i tamo jednako veliki i to sve skupa predstavlja ogroman teret na leđima današnjih učenika. Danas mi je drago da se i to iskustvo dogodilo jer sam na taj način iskusila sve 'čari' školskog doba, veli Lorena.
U kojoj god dobi bili, oni koji su tijekom školovanja bili odlikaši itekako pamte svoju prvu jedinicu, baš kao Lorena. Iako danas kao odrasle osobe shvaćaju da im taj događaj nije odredio daljnji životni put. Razlog zašto mnogi doživljavaju prvu negativnu ocjenu kao 'smak svijeta 'je jednostavan - jedinica u školi simptom je i simbol neuspjeha, navodi nam psihologinja Sanda Puljiz Vidović, ravnateljica Centra za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici.
- Ono što smo danas počeli susretati, čega je prije dvadesetak godina bilo u puno manjoj mjeri, je da se dijete pokušava sačuvati od svih nelagoda, od svih frustracija. Dobivanje jedinice je normalna situacija u životu koja donosi nelagodu i frustraciju. A nelagoda i frustracija su sastavni dio života. Roditelji nastoje djecu zaštititi od svih nevolja. Neki se miješaju u odnose s drugom djecom. Neki roditelji odmah reagiraju i odlaze u školu jer je dijete dobilo jedinicu. Važno je prihvatiti da je to tek jedna od niza neugodnih situacija koje će mlada osoba doživjeti i da se na taj način priprema za život. Prvo to može biti jedinica, pa će se jednog dana zaljubiti u nekog tko će ih odbiti, ili će doći do sukoba u prijateljstvu i tako dalje. Dakle, ta jedinica, trojka, četvorka sastavni su dio života, navodi Puljiz Vidović.
Centar u Velikoj Gorici vodi više od dva desetljeća, a tijekom karijere se susrela s nizom primjera djece i mladih koji imaju ozbiljne probleme kada dobiju lošiju ocjenu od one koju su zamislili.
- Recimo, ako ne dobiju peticu, u četvrtom, petom, šestom razredu, pojavljuju se zaista ozbiljni simptomi zato što se boje da se neće upisati u željenu srednju školu. Pritisak je zaista prisutan – da nije samo važno kako su završili sedmi i osmi razred, nego i ocjene u nižim razredima. Susretali smo se s time da se djeca, ako ne dobiju peticu, osjećaju loše, povlače se ili se rasplaču. Obično je riječ o djeci koja su anksiozna i perfekcionisti i, ako nije upravo onako kako su zamislili, pokazuju određenu simptomatologiju, navodi Puljiz Vidović.
Kada je riječ o razlozima zbog kojih se tako osjećaju, polazište je struktura ličnosti pojedine osobe.
- Ako je netko po sam po sebi malo nonšalantniji i opušteniji, njemu je u životu lakše. Takvo iskustvo imamo i iz pandemije, da je lockdown kao posljedica pandemije jako pogodio djevojke koje su solidne učenice, jer su one tijekom školovanja u prosjeku odgovornije. Dakle, ako smo malo opušteniji i imamo neku ideju da postoji izlaz, onda nam je svakako lakše, navodi psihologinja.
Tu su i očekivanja roditelja. Naša sugovornica naglašava da roditelji ponekada ni ne moraju izreći da su uplašeni oko toga koju će školu dijete upisati, a da dijete prepozna tu bojazan roditelja.
- Nama roditelji kažu 'ali mi ne kažemo ništa'. Međutim, neverbalna komunikacija puno je važnija od verbalne. Ako dijete dođe doma nakon što je dobilo četiri i roditelji ništa ne kažu, ali neverbalno na neki način komuniciraju nezadovoljstvo, dijete to ipak uhvati, često puno više taj neverbalni dio nego verbalni. Tako da je osjećaj pritiska sigurno dijelom uzrokovan i očekivanjima okoline, ističe Puljiz Vidović.
Ono što ipak treba imati na umu, a naglašava i psihologinja, je da očekivanja okoline sama po sebi nisu loša i važna su za dobar uspjeh.
- Problem nastaje kada to postane usmjereno samo na ocjene i kada se šalje poruka da su samo dobre ocjene nešto što jedino ima smisla i da nema ni jednog drugog izlaza. Upravo to stvara nam stres – da nema druge mogućnosti i drugog izlaza, da moram tako. Ako si barem malo otvorimo obzore, onda je i roditeljima i djetetu lakše. Ako roditelj uđe u neki 'tunel' da dijete mora imati isključivo izvrsne ocjene i nikakve drugačije, a dijete to ne postigne, tada nastaje problem. Kao i kada se dijete gleda samo kroz ocjene, navodi Puljiz Vidović.
Tijekom karijere upoznala je učenike koji nisu uspjeli upisati željenu srednju školu, među njima i one koji su bili odlikaši. Kako se upisi u srednje škole u Hrvatskoj u potpunosti temelje na ocjenama, na djecu zaista postoji i realan pritisak.
- No, važno je osvijestiti da izlaz postoji. Iz iskustva mogu reći da postoje primjeri djece koja su bila dobra ili vrlo dobra u osnovnoj i srednjoj školi i da su uspjeli upisati željeni fakutlet. Dakle, ključno je djeci slati poruku da neki izlaz postoji. Ne u smislu 'to će roditelji platiti i riješiti umjesto tebe', nego da se rješenje može naći. Niz je primjera učenika koji su tijekom srednje imali slabija postignuća koji se poslije na fakultetu pronađu i kasnije budu izvrsni u tom poslu. Dakle, četvorka ne znači smak svijeta. Život je dug, nosi uspone i padove, a važno je i da roditelji to shvate i da to prenesu na svoju djecu, zaključuje Puljiz Vidović.
