Ova škola smanjila račune za struju za čak 70 posto: Evo kako im je to uspjelo

Čak 12 škola dobilo fotonaponske elektrane: 'Na godišnjoj razni uštedjet ćemo 6.500 eura'
14:55 902 d 29.09.2023
Osim što su smanjili iznose računa za struju, na ovaj način čak i zarađuju nešto novaca. Učenici su odmah uključeni i u praktičnu nastavu.
Solarni paneli na krovu Industrijsko obrtničke škole u Puli smanjili su im račune za čak 70 posto. Kako prenosi HRT, škola na taj način proizvodi vlastitu struju već dvije godine.
- Mi ostvarimo i višak električne energije, jer tijekom ljeta u školi nema učenika, potrošnja je mala, a sunca ima napretek, tako da ostvarujemo višak u mrežu i na kraju dobivamo taj novac na račun škole kao proizvodnju električne energije, rekao je za HRT ravnatelj Dragan Radovanović.
Osim toga, učenici te škole sudjeluju i u postavljanju solarnih panela što im služi kao praksa, odnosno praktična nastava.
- Djeca mogu s ovlaštenim instalaterima izaći na teren, vidjeti kako stvarno izgledaju instalacije i s njima korak po korak instalirati sustave obnovljivih izvora energije, izjavila je za HRT Helena Štemberga iz Istarske regionalne energetske agencije.
Još smo ranije izračunali koliko bi pet zagrebačkih škola uštedjelo postavljanjem solarnih panela na krovove. Koristeći web aplikaciju Energetski info centar Grada Zagreba izračunali smo koliko bi trebalo uložiti da se na škole postave solarni paneli, koliko će uštedjeti te koliko vremena treba proći za povrat investicije. Rezultate našeg izračuna dok su još vrijedile kune možete pogledati ovdje.
