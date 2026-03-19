Ova škola smanjila račune za struju za čak 70 posto: Evo kako im je to uspjelo

Osim što su smanjili iznose računa za struju, na ovaj način čak i zarađuju nešto novaca. Učenici su odmah uključeni i u praktičnu nastavu.

Solarni paneli na krovu Industrijsko obrtničke škole u Puli smanjili su im račune za čak 70 posto. Kako prenosi HRT, škola na taj način proizvodi vlastitu struju već dvije godine.

- Mi ostvarimo i višak električne energije, jer tijekom ljeta u školi nema učenika, potrošnja je mala, a sunca ima napretek, tako da ostvarujemo višak u mrežu i na kraju dobivamo taj novac na račun škole kao proizvodnju električne energije, rekao je za HRT ravnatelj Dragan Radovanović.

Osim toga, učenici te škole sudjeluju i u postavljanju solarnih panela što im služi kao praksa, odnosno praktična nastava.

- Djeca mogu s ovlaštenim instalaterima izaći na teren, vidjeti kako stvarno izgledaju instalacije i s njima korak po korak instalirati sustave obnovljivih izvora energije, izjavila je za HRT Helena Štemberga iz Istarske regionalne energetske agencije.

