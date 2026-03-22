Profesorica otkriva mračnu stranu hrvatske znanosti: Znate li tko su 'akademski paraziti'?

Profesorica Livia Puljak ispričala nam je o svojim iskustvima s 'akademskim parazitima'. Riječ je o osobama koje žele napredovati tuđim radovima.

Ako razmišljate o karijeri u znanosti, vjerojatno ste nekad čuli priče o 'spletkama' i drami koja se ponekad događa iza zatvorenih vrata sveučilišta i istraživačkih instituta. Ponekad su priče samo priče, međutim i u znanosti ima onih kojima su karijera i ego važniji od zajednice i istraživanja.

Profesorica Livia Puljak, koja se od 2020. svake godine nalazi u 2 posto najcitiranijih znanstvenika na svijetu, takve ljude naziva 'akademskim parazitima'. Puljak radi na Fakultetu zdravstvenih studija i Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a voditeljica je i Centra za medicinu utemeljenu na dokazima. Tijekom svog istraživanja više se puta susrela s osobama koje su tražile različite usluge i ustupke te su joj blokirale istraživački rad jer ne bi ispunila njihove nemoralne zahtjeve.

- Ti akademski paraziti ljudi su unutar znanstvenog sustava koji traže autorstvo ili mentorstvo bez ikakvog rada. Možemo ih nazvati i akademskim predatorima. To su u pravilu osobe na nekakvim šefovskim pozicijama, odnosno na onome što se danas naziva pozicijama moći. Svojom pozicijom u prilici su nekome nešto omogućiti, odnosno zagorčati život. O njihovim odlukama nešto ovisi. Pa onda tu svoju ulogu iskorištavaju da bi se domogli kriterija za napredovanje na fakultetima bez zasluge, objašnjava nam profesorica Puljak.

'To se često upakira u dobronamjerne savjete'

U znanosti autorstvo, koautorstvo i mentoriranje radova nosi bodove za napredovanje, pa oni koji objavljuju najviše radova u teoriji imaju priliku za brži napredak. Pojedini šefovi potpisivanjem na tuđe radove tako si nastoje osigurati poene za razvoj karijere. Profesorica Puljak se s takvom zloupotrebom hijerarhije susrela u biomedicini i zdravstvu, ali kaže da se i kolege iz drugih područja znanosti žale na iste stvari.

- Paraziti ucjenjuju kolege koji su znanstveno produktivni. To se često upakira u dobronamjerne savjete i neke plemenite izraze tipa – timski rad. Takvi ljudi izražavaju svoja očekivanja. A ako se očekivanja ne ispune, krene odmazda. Jer o tim parazitima ovisi u kojoj ćeš smjeni raditi, kad ćeš dobiti godišnji, hoćeš li dežurati na sve praznike, hoće li ti se dopustiti da odeš na edukaciju, hoćeš li dobiti ured, hoće li te iskusniji kolege nešto naučiti, i tako dalje, objašnjava profesorica Puljak.

Na radnom mjestu 'paraziti' stvaraju atmosferu u kojoj podređeni ne propituju njihove odluke, zna se što se očekuje i da neposluh može biti sankcioniran. Jednom kad šefovi uspostave klimu straha i povlađivanja više ne moraju aktivno opominjati i ucjenjivati, a mnogi kolege se naviknu potpisivati nadređenu osobu na sve što rade, makar bili svjesni da to nije pošteno. Profesorica Puljak smatra da ako se takvi pritisci ponavljaju i stvaraju trajnu klimu straha u određenim situacijama može se govoriti i o elementima mobinga.

' Sve su to zlouporabe položaja'

Takve ucjene ne pojavljuju se samo unutar pojedinih institucija, već i prema van. Profesorica Puljak rekla je da se to dogodilo niz puta kako njoj, tako i njenim suradnicima. Naime pri analizi podataka neke medicinske ustanove etičko povjerenstvo u pravilu traži da voditelj odjela potpiše izjavu da je upoznat s tim istraživanjem i suglasan, a neki šefovi to iskoriste kao prilike da dobiju bodove za napredak.

- Nekad se dogodi da šefovi odjela ne žele potpisati izjavu dok ne iznude obećanje da će biti autori na znanstvenom članku koji će se napisati o tom istraživanju. Nekima nije dovoljno samo da budu jedan od autora nego traže i da budu prvi autori na članku. Meni se dogodilo i da me traže ne samo da budu autori na budućem znanstvenom članku nego i komentor nekog mog doktoranda. Sve su to zlouporabe položaja. Koja god ustanova ima neki zahtjev za pristup podacima koji još nije odobren, a na kojem je moje ime – taj zahtjev još nije riješen samo jer me netko ucjenjuje da želi biti autor. A takvim zahtjevima ne udovoljavam, podijelila je s nama Puljak.

Neki 'parazitima' ne mogu baš tako lako reći 'ne'

U tim slučajevima ona jednostavno odbije ucjene i odustane od analize podataka do kojih ne može doći. Kaže da joj to ne predstavlja problem u zdravstvenom radu, ali ju neopisivo živcira.

- Ima i drugih ustanova, i drugih podataka. Ima i poštenih ljudi na šefovskim mjestima. Nažalost, nisu svi u mojoj poziciji. Žao mi je ljudi koji s tim parazitima moraju raditi svaki dan. Grozno je onima koji o njima ovise za nešto na poslu, smatra profesorica.

Međutim priča tu ne staje, a profesorica Puljak priča nam da ima i slučajevima u kojima 'paraziti' traže da se na radove potpiše i članove njihove obitelji. Budući da oni nerijetko odlučuju o hijerarhiji na fakultetu, na primjer o tome kad će netko doći na red da postane docent, Puljak smatra da je praktički riječ o reketarenju.

Fenomen svojatanja pacijenata

U zdravstvenim ustanovama postoji još jedan oblik pritiska, a to je svojatanje pacijenata. Na primjer, kad neki istraživač s ustanove želi napisati studiju slučaja o nekom pacijentu, često autorstvo zahtijevaju svi liječnici koji su tog pacijenta pregledali.

- Svi tvrde da je to njihov pacijent i da je njihovo pravo da im pripada autorstvo. A ne pripada im automatski. U medicini autorstvo definiraju kriteriji Međunarodnog odbora urednika medicinskih časopisa (ICMJE). Ideja je vrlo jednostavna, autor mora stvarno doprinijeti radu – i preuzeti odgovornost za njega. Ti kriteriji za autorstvo propisuju da autor mora istovremeno ispuniti četiri uvjeta: dati značajan doprinos planiranju istraživanja, prikupljanju ili analizi podataka, i sudjelovati u pisanju ili intelektualnoj doradi rada, i odobriti konačnu verziju te preuzeti odgovornost za njegov sadržaj, objašnjava nam profesorica Puljak.

To znači da svaka osoba koja je pregledala ili liječila pacijenta ne zadovoljava automatski kriterije autorstva. Mnogi to ne znaju ili namjerno tumače kriterije kako njima odgovara.

Za ta pitanja zadužena su etička i stegovna povjerenstva

Puljak navodi da se slična priča događa i s kongresnim prezentacijama i pisanjem poglavlja u znanstvenim knjigama i zbornicima. Šefovi ponekad to delegiraju mlađim kolegama, a da ih uopće navedu kao koautore, dok im oni zbog straha ili nesigurnosti ne znaju reći 'ne'.

Za rješavanje ovih problema zadužena su prvo etička, a nakon njih i stegovna povjerenstva. Međutim profesorica Puljak kaže da iz njenog iskustva na etičko povjerenstvo dolazi iznimno malo slučajeva koji se tiču autorstva.

- Jedan je razlog da se ljudi ne žele zamjerati. Zatim se često događa da ljudi nemaju ništa opipljivo za prijaviti jer se predatori potrude ne ostavljati pisane tragove. Osim toga, mnogi nisu sigurni što uopće predstavlja kršenje kriterija autorstva. Granica između legitimnog doprinosa i nezasluženog autorstva često se zamagljuje, osobito kada se pojedinci predstavljaju kao nezamjenjivi i skupo prodaju svoj utjecaj, priča profesorica Puljak.

Zašto se slučajevi ne prijavljuju?

Čak i kada postoji dokumentirana nepravilnost, ljudi često nemaju povjerenja da će prijava dovesti do konkretnih posljedica. Profesorica Puljak smatra da neki to ne prijavljuju jer su rezignirani, a drugi jer osjećaju da im se u slučaju prijave ne pruža potrebna zaštita.

- To ne znači da ljudi šute. Priče o tome stalno se šire. Zna se tko su ljudi koji se tako ponašaju. Ali, kad treba nekog prijaviti, pojedinci se na to teško odlučuju. Što se tiče kažnjavanja, važno je tu reći da etička povjerenstva nisu stegovna povjerenstva. Etička povjerenstva mogu jedino zaključiti da je prekršen etički kodeks ustanove. Nakon toga bi odluku o sankcioniranju nekoga trebalo razmatrati stegovno povjerenstvo – ako ga ustanova uopće ima, priča profesorica Puljak.

Etička povjerenstva svojom odlukom zapravo ne mogu ispraviti nepravde, jer je nakon njih odluka na stegovnom povjerenstvu. Isto tako ne mogu utjecati na urednike znanstvenih časopisa, ako na primjer ustvrde da je prekršen etički kodeks ustanove i da netko od autora nepravedno nije potpisan u radu. U takvim slučajevima autor se sam treba javiti uredništvu časopisa s odlukom etičkog povjerenstva i nadati se da će oni ispraviti nepravdu.

'To će se nastaviti dok god postoji kultura šutnje'

Profesorica Puljak iz svih ovih razloga smatra da bi znanstvene i zdravstvene ustanove trebale mnogo aktivnije štititi principe znanstvenog integriteta, za što je ključna edukacija i dizanje svijesti o ovom problemu.

- Važno je educirati mlade istraživače o njihovim pravima, i stvoriti okruženje u kojem mogu prijaviti nepravilnosti bez straha od posljedica. Dok god postoji kultura šutnje i prešutnog pristajanja, ovakve prakse će se nastaviti. S druge strane, ako netko postane šef nečega, ta osoba takvu kulturu treba zaustaviti – ako na tom odjelu postoji. Jer, pojedinci bi mogli krenuti tog šefa častiti autorstvima bez zasluge, zbog naučenog obrasca ponašanja. Poštenje šefova iznimno je važno za prekid takvih ružnih praksi, smatra Puljak.

'Najveću cijenu plaćaju mladi'

Ona vjeruje da ovom fenomenu treba što prije stati na kraj jer 'paraziti', kako kaže, sudjeluju u kojekakvim povjerenstvima, imaju priliku donositi bitne odluke na fakultetima, oblikuju kriterije i standarde. Puljak tvrdi da to srozava znanstvene standarde jer takve osobe često favoriziraju poslušnost umjesto izvrsnosti, što u začaranom krugu dodatno slabi sustav.

- Najveću cijenu plaćaju mladi. Oni brzo shvate da se trud, znanje i integritet ne vrednuju uvijek, pa dolazi do odustajanja ili odlaska iz sustava. Dugoročno, to znači gubitak kvalitetnih kadrova i pad ukupne razine znanosti i obrazovanja. Nisu, naravno, svi u našoj znanosti i medicini nepošteni. Ne treba generalizirati. Ima mnogo urednih, poštenih ljudi koji svoje položaje ne iskorištavaju na te ružne načine i koji ne očekuju da ih kolege potpisuju na sve što naprave. Ali ima i tih trulih jabuka, poručuje profesorica Puljak.

Što je onda rješenje problema?

Rješenje problema nije lako, a profesorica Puljak smatra da je prvi korak odbijanje sudjelovanja u takvoj kulturi. Ako netko 'drži šapu' na podacima, istraživači se mogu usmjeriti na istraživanje nekih drugih podataka. Ako netko inzistira na usluzi, mladi istraživači ih trebaju odbiti i potražiti teži, ali moralniji put.

- Autore treba navoditi isključivo prema jasno definiranim kriterijima, bez obzira na hijerarhiju. Za svako planirano istraživanje važno je unaprijed, na početku suradnje, jasno dogovoriti autorstvo i doprinose kako bi se izbjegli kasniji pritisci. Svačiji doprinos treba dokumentirati u pisanom obliku, putem e-pošte, tako da je lako kasnije dokazati što je tko napravio. Kad je potrebno, važno je pozvati se na međunarodne standarde poput ICMJE kriterija. Uzor nam trebaju biti brojni primjeri poštenih ljudi i izvrsnih mentora i suradnji koje se temelje na stvarnom radu i međusobnom poštovanju - i to bi trebao biti standard kojem težimo. Loši primjerci ljudske vrste ne smiju nas obeshrabriti, savjetuje profesorica Puljak.