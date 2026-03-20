Čak 31 učenik zaspao je u školi, ali za to nisu kažnjeni: 'Roditelji su bili iznenađeni'

Učenici su s petka na subotu prespavali u školi, a pedagoginja i dvije učiteljice osmislile su niz aktivnosti koje su ih oduševile.

Zamislite da ste kao dijete imali - prespavanac u školi. Tu uspomenu prepričavat će učenici 2. razreda Osnovne škole Jagode Truhelke Osijek koji pohađaju produženi boravak. Na ovaj način 13. ožujka obilježili su Svjetski dan spavanja, a s 31 učenikom i učenicom na prespavancu su bile pedagoginja Ana Vukojević te učiteljice Ivana Boras i Jelena Kišosondi. Događaj je planiran od početka školske godine u školskom kurikulu. Prespavanac u školi | foto: OŠ Jagode Truhelke

Roditelji oduševljeni i iznenađeni

Svoje terenske krevete, priča nam pedagoginja Vukojević, za tu su im prigodu posudili Civilna zaštita Osijek i Ravnateljstvo civilne zaštite. Oni su ih i dovezli, a potom i složili uz pomoć operativnih djelatnika škole.

Učenici su cijeli tjedan uzbuđeno iščekivali taj petak kada će prespavati u školi, a roditelji su ih opremljene za tu noć u školu doveli oko 19:30 sati. Bilo je neobično, navodi Vukojević, petkom u večernjim satima vidjeti puno predvorje veselih učenika i njihovih stvari. Tu su se našli koferi, torbe, vreće za spavanje, plišanci, posteljina, grickalice, hrana za večeru i doručak i slično. Roditelji su, objašnjava Vukojević, na ideju reagirali vrlo pozitivno.

- Bili su oduševljeni, ali i pomalo iznenađeni našom spremnošću da dio vikenda provedemo u školi s djecom. Mi to nismo doživjele kao obavezu, nego kao lijepo iskustvo kojem smo se veselile jednako kao i učenici. Suglasnosti roditelja prikupili smo na roditeljskom sastanku, a sve informacije ranije smo podijelili i u Viber grupi, pojašnjava Vukojević za srednja.hr.

Prespavanac u školi uz razvijanje empatije i jačanje odnosa

Okupljanje je proteklo u veseloj atmosferi uz glazbu i ples. Uslijedile su organizirane aktivnosti, a prva od njih bila je Moje snage. Učenici su 'u krug' sjeli na jastuke i dobili listiće s 30-ak snaga, odnosno osobina i vrijednosti. Morali su zaokružiti tri dobre osobine i snage koje ih najbolje opisuju i pomažu im u životu i odnosima s drugima. Nakon što su se učenici predstavili jedni drugima i pročitali te tri osobine, odigrali su Rulet ljubaznosti u kojem su učenici iz kutije nasumično izvlačili kartice s malim djelima ljubaznosti i zatim ih pokušali primijeniti tijekom druženja i prespavanca. Na ove dvije aktivnosti školu je inspirirao nedavni Erasmus seminar LIFE2026 u Finskoj, gdje je održana radionica o blagostanju i pronalaženju vlastitih snaga za uspjeh koju je vodila učiteljica Saana Välikangas. Prespavanac u školi | foto: OŠ Jagode Truhelke

- Razvijanje snaga doprinosi školskom uspjehu, dobrobiti, kvalitetnim odnosima, boljem upravljanju stresom te jačanju samopoštovanja i samopouzdanja. Rulet ljubaznosti potiče učenike na mala djela pažnje i dobrote prema drugima. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju empatiju, jačaju prijateljske odnose i stvaraju pozitivnu atmosferu u skupini. U evaluaciji aktivnosti učenici su Moje snage ocijenili prosječnom ocjenom 4,03, dok je aktivnost Rulet ljubaznosti dobila prosječnu ocjenu 3,6, što pokazuje da su obje aktivnosti pozitivno prihvaćene među učenicima, kaže Vukojević.

Učenice oduševio Beauty spa s maskama na licima

Nakon početnih aktivnosti uslijedila je večera u školskoj kuhinji. Poslije večere postavili su krevete u predvorju škole, a učenici su s uzbuđenjem birali svoje mjesto za spavanje. Pripremili su krevete, postavili posteljinu i uredno odložili svoje stvari ispod kreveta.

- Trebalo je krevete isprobati pa smo u ležećem položaju odradili dvije mindfulness aktivnosti; duboko disanje s plišancima i obraćanje pažnje na zvukove prilikom udaranja zvučnih zdjela i udaraljki za opuštanje. Učenici su nakon aktivnosti izjavili da su se osjećali smireno, ugodno i opušteno. Poseban doživljaj za učenike bio je noćni graničar u dvorani kojeg su u anketi ocijenili visokom prosječnom ocjenom 4,6. Jako im se svidjela i igra padobranom u kojoj su usklađenim pokretima rukama pokretali loptu na padobranu i pazili da ne padne na pod. Zajedničkim podizanjem padobrana stvarali su i gljivu i na trenutak se našli ispod šarenog svoda što je izazvalo puno smijeha i veselja. Zabavna je bila i igra mačke i miša, odnosno lovice na šarenom padobranu, navodi Vukojević.

Nakon dinamične igre u dvorani došlo je vrijeme za pripremu za spavanje, odijevanje pidžama i pranje zubi. Učiteljice i pedagoginja s djevojčicama su odradile i Beauty spa aktivnost, odnosno njegu kože i stavljanje maski na lice prije odlaska u krevet. Učenice su bile oduševljene i aktivnost ocijenile s 4,9.

Ovu aktivnost žele i stariji učenici

Potom su pogledali prigodni animirani film Samo sanjaj i utonuli u san. Učenici su se počeli buditi već oko 7 sati i dok su se neki još izležavali u krevetu, drugi su sa svojim prijateljima prepričavali dojmove o prespavancu. Nakon zajedničkog doručka i pospremanja kreveta, otišli su u dvoranu na jutarnju tjelovježbu i poligon. Vrijeme im je proletjelo. U evaluaciji je jedan učenik naveo da mu je nedostajala obitelj, ali ukupni dojmovi pokazuju da je prespavanac bio iznimno uspješno i vrijedno iskustvo za sve sudionike.