Jedan od najvećih gradova daje uskrsnicu učenicima i studentima, isplata već počela

Split će socijalno ugroženim studentima i učenicima, koji već koriste stipendije i potpore grada, u 2026. isplatiti i uskrsnicu. Ona stiže još nekima.

U mnogim gradovima i mjestima uskrsnice su uglavnom namijenjene umirovljenicima. Ipak, neke općine dodjeljuju ih i učenicima i studentima. Među njima je i Grad Split, koji je izvijestio da 20. ožujka 2026. godine započinje dodjela uskrsnica u iznosu od 70 eura. Pravo na isplatu, među ostalim, imaju socijalno ugroženi učenici i studenti, korisnici potpora i stipendija Grada Splita, kojima će sredstva također biti uplaćena na račun.

Budući da su oni već postojeći korisnici naknada grada, ne moraju podnositi dodatni zahtjev za isplatu uskrsnice. Uskrsnicu dobivaju i korisnici inkluzivnog dodatka koji primaju naknadu od Grada Splita, međutim, pravo na uskrsnicu u Splitu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

- Grad Split ovom mjerom nastavlja pružati podršku najranjivijim skupinama građana, s ciljem ublažavanja troškova i osiguravanja dostojanstvenog obilježavanja uskrsnih blagdana, priopćeno je iz Grada Splita.

Već smo pisali o nekim općinama koje također dijele uskrsnice studentima u 2026. Primjerice, Općina Martijanec u Varaždinskoj županiji dijeli uskrsnice od 200 eura svim redovitim studentima, a u Viškovcima u Osječko-baranjskoj ona iznosi 70 eura za studente i 100 za djecu s teškoćama.

Općina Cestica u Varaždinskoj županiji nedavno je i izvanrednim i redovitim studentima dijelila 50 eura uskrsnice, a Općina Breznica u istoj županiji studentima će isplatiti 100 eura uskrsnice, za što je nužno do 31. ožujka podnijeti zahtjev toj općini. Uskrsnicu će u 2026. dobiti i studenti u Općini Stupnik u Zagrebačkoj županiji.