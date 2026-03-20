Imamo reakcije učitelja nakon prvog tjedna bez mobitela: Učenici prijavljuju jedni druge

Kako je protekao prvi tjedan službene zabrane mobitela u osnovnim školama otkrilo nam je 10-ak učiteljica i učitelja iz nekoliko škola.

Prošlo je tjedan dana otkako je na snazi zabrana mobitela u osnovnim školama. Školarci ih smiju donijeti u školu, ali za vrijeme nastave i odmora moraju ih držati u školskim torbama ili ormarićima. Kako to izgleda u praksi ispričalo nam je nekoliko učitelja. Jedna od njih, Marija Pleša iz Osnovne škole Vladimira Nazora u Slavonskom Brodu, koja sedmašima i osmašima predaje Fiziku, priča nam da je uočila jednu učenicu koja je koristila mobitel, ali ni ona ni njezini roditelji nisu se žalili na upis u e-Dnevnik.

Iskustva zabrane mobitela

Učenici njezine škole, navodi Pleša, ovu su zabranu izglasali i prije nego što je stupila na snagu na razini države - na svom vijeću učenika. Svjesni su i oni sami, ističe, što je dobro, a što loše za njih, ali im je za promjenu nekih navika, poput ostavljanja mobitela 'sa strane' tijekom nastave, potrebna pomoć odraslih.

- Osobno sam jednu učenicu vidjela kako koristi mobitel. Bila je svjesna svoje pogreške i niti učenica, niti roditelji se nisu žalili na upis u e-Dnevnik. Iako su se i roditelji složili s ovom zabranom na vijeću roditelja, čini mi se da je roditeljima djece koja su inače uzornog ponašanja teže prihvatiti da će dijete dobiti pedagošku mjeru zbog mobitela. To nam samo govori da trebamo ustrajati i da problem s ovisnošću o mobitelima mogu imati sva djeca, objašnjava Pleša i dodaje da su njezini dojmovi oko ove zabrane pozitivni.

Njezina kolegica Sanja Bašić, učiteljica Prirode i Biologije, navodi da od zabrane mobitela kod djevojčica petih i šestih razreda te kod svih učenika osmih razreda uočava više međusobne interakcije, razgovora i aktivnog druženja tijekom odmora. Ipak, uvijek postoje učenici koji krše zabrane ili pravila.

- Iskreno, zabrinulo bi me kada bi ih svi učenici u potpunosti i bez pogovora slijedili, osobito oni stariji. Pojedinci ipak pokušavaju tijekom odmora provjeriti što propuštaju na društvenim mrežama, dodaje Bašić.

Dva mobitela na jednog učenika?

Neki učitelji iz škola diljem Hrvatske primijetili su da njihovi učenici sada nose po dva mobitela u školu, pa ako ostanu bez jednog, na raspolaganju imaju drugi. Bašić nam priča da je praksa nošenja dvaju mobitela postojala i kod njih prethodnih godina, kada su pokušavali spriječiti uporabu telefona u privatne svrhe tijekom nastavnog sata. Tada su učenici na početku sata odlagali svoje uređaje u za to predviđenu kutiju u učionici. Sada, kada telefoni moraju biti ugašeni i spremljeni u torbi, ta se praksa više ne pojavljuje. O 'kreativnim' pokušajima zaobilaženja pravila čitala je i Željka Vargić koja učenicima iste škole u razrednoj i predmetnoj nastavi, od 4. do 6 razreda, predaje Informatiku, ali od zabrane nije imala takav slučaj.

- Učenici znaju da im mobiteli nisu trajno oduzeti, već da ih jednostavno ne koriste dok su u školi. Uglavnom poštuju pravila. Svaka promjena zahtijeva period prilagodbe, ali nismo imali situacija koje bi zahtijevale ozbiljnije pedagoške mjere, pojašnjava Vargić.

Dodaje da su u školi 'strahovali' od velikog otpora, no djeca su promjenu prihvatila znatno mirnije od očekivanog. Negativnih strana za sada nema, jer su uspostavili jasne protokole - ako je mobitel učenicima hitno potreban, mogu se javiti razrednicima, a roditelje mogu nazvati i iz ureda stručne službe ili s mobitela nastavnika.

Da nošenje dvaju mobitela u školu iz više razloga nije dobra ideja smatra učitelj Dino Klem koji predaje osmašima, ali i učenicima u razrednoj nastavi.

- Ta mi je praksa poznata, ali mi se ne čini mudrom. Naime, pravilo je da se učenicima u slučaju korištenja mobitela upisuje bilješka u e-Dnevnik kao upozorenje, a u slučaju ponovnog korištenja nakon usmene opomene učitelja i bilješke, učeniku se izriče pedagoška mjera. Nama nije cilj zapljenjivati mobitele, što u konačnici ni ne možemo, ali time ni ne ostvarujemo pedagoški učinak. Na učenike puno snažnije djeluje pedagoška mjera ili razgovor s roditeljima s ciljem upoznavanja razloga zabrane i prihvaćanjem jednakih pravila za sve, objašnjava Klem čiji učenici poštuju ovu zabranu.

Neki učenici pokušavaju se 'malo prošvercati'

Učitelj Luka Barišić koji šestašima i sedmašima iste škole predaje Hrvatski jezik priča nam da je samo jednom tijekom malog odmora primijetio učenika s mobitelom u ruci. Nije ga trebao ni opomenuti - učenik se ispričao i spremio mobitel u ruksak. Smatra da je ovo pozitivna promjena za učenike, a najbolji pokazatelj je upravo činjenica da su i sami jako dobro prihvatili ovu zabranu. Čini mu se da im je baš to i trebalo: nekoliko sati u danu koje će provesti bez mobitela i bez iskušenja da uzmu mobitel u ruke.

Da se neki učenici pokušavaju 'malo prošvercati' primijetila je i učiteljica Matematike u Osnovnoj školi Špansko Oranice Ivana Vešligaj. Ipak, većina poštuje zabranu, a njoj je drago vidjeti da šestaši umjesto 'surfanja' igraju igre poput Mafije.

'Bila sam sumnjičava'

Ove učiteljice i učitelji, kao i drugi sugovornici s kojima smo razgovarali tijekom prvog tjedna trajanja ove mjere, zadovoljni su njezinom učinkovitošću. Jedna učiteljica koja predaje učenicima viših razreda osnovne škole priznaje da je u početku bila sumnjičava, ali njezine sumnje brzo su otklonjene. Učenike koji su posegnuli za mobitelima prijavili su razredni kolege te su vrlo brzo prihvatili pravila.

- Učenici su prihvatili mjeru i pravila bez odlaganja. Nakon zvona ne posežu odmah za svojim mobitelima već aktivnije međusobno komuniciraju i uključuju se u razne društvene igre. U početku su postavljali pitanja poput: 'Što nam je sada raditi?', no ubrzo su samostalno pronašli aktivnosti kojima kvalitetno upotpunjuju vrijeme ranije provedeno uz mobitele, priča nam učiteljica.

Učiteljica razredne nastave Marijana Demetrović, koja trenutačno predaje četvrtašima, također nije iskusila kršenje ove mjere, a smatra ju dobrom odlukom. Ljepše je, dodaje, da se školarci igraju sa svojim vršnjacima nego da budu na mobitelima.

A što učitelji očekuju od ove zabrane? Pleši je najvažnije razvijanje socijalnih vještina, zabavljanje u stvarnom svijetu i primjereno rješavanje problema kada do njih dođe. Vjeruje i da će pomoći u boljoj koncentraciji i da će se djeca manje oslanjati na tehnologiju u rješavanju školskih zadataka. Bašić bi također voljela vidjeti veću usmjerenost na aktivnosti u nastavi te da učenici više međusobno razgovaraju, onako 'staromodno'.

- Ne zavaravam se da će ova mjera riješiti sve probleme i izazove s kojima se svakodnevno susrećemo u obrazovnom sustavu, nisu oni uzrok tih problema. Ipak, na ovaj način pokušavamo barem dio dana sačuvati za neposrednu socijalnu interakciju, bez ekrana kao posrednika, pojašnjava Bašić.

'Nadam se da će njihova emocionalna inteligencija ojačati'

Vargić bi pak voljela svjedočiti razvoju kritičkog razmišljanja o tehnologiji. Želi da učenici shvate da je mobitel alat. Očekuje da će se produljiti njihov raspon pažnje koji je često narušen kratkim videima, popularnim shortsima i notifikacijama.

- Nadam se da će ojačati njihova emocionalna inteligencija kroz rješavanje problema 'licem u lice', a ne preko poruka. Želim naglasiti da je ova inicijativa dobila veliku podršku roditelja, što nam je kao učiteljima i školi od iznimne važnosti. U školi kontroliramo korištenje uređaja, no ključna odgovornost ostaje na roditeljima kod kuće. Važno je da oni ograniče vrijeme koje djeca provode na igricama i društvenim mrežama jer one utječu na dječje emocije i sliku o sebi, često stvarajući nerealna očekivanja. Škola bez mobitela je sjajan prvi korak, ali za zdrav razvoj djeteta u digitalnom dobu potrebna nam je stalna suradnja i usuglašenost škole i doma. A ako nam mobiteli zatrebaju kao nastavno sredstvo za Informatiku, to ćemo unaprijed najaviti, zaključuje Vargić.

Drugi učitelji s kojima smo razgovarali razmišljaju slično. Jedna učiteljica predala je mobitel sedmaša stručnoj službi bez ikakvog sukoba. Sve je prošlo u opuštenom tonu, gotovo kroz šalu, bez ikakve drame. Druga vjeruje da bi ova zabrana mogla pomoći u rješavanju problema nedostatka socijalnog kontakta među učenicima, koji se već neko vrijeme osjeća. Primjećuje da učenici poštuju pravila i nada se da će upravo to dovesti do više međusobnog druženja i komunikacije. Još jedan učitelj ističe kako već sada vidi promjene - učenici tijekom odmora više razgovaraju jedni s drugima, druže se i ponašaju opuštenije, spontano, onako kako bi djeca i trebala. Drugi učitelj također je vrlo pozitivan prema ideji zabrane. Iako kod njega učenici nisu koristili mobitele, oduševljen je ovom odlukom. Smatra da su mobiteli u školskom prostoru potpuno nepotrebni, osim možda u slučaju učenika putnika.