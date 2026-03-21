Je li ovo pretjerano? U Švedskoj će djeca s 13 godina moći završiti u zatvoru

Koliko je maloljetnika iza rešetaka? Evo kako izgleda procedura i gdje su smješteni
07:51 105 d 06.12.2025
Odlučili su smanjiti dobnu granicu s 15 na 13 godina, a zatvori se već preuređuju za buduće 13-godišnje zatvorenike. U Hrvatskoj je to drugačije.
Zatvor u Švedskoj uskoro će dobiti novu 'ekipu', i to onu koja još nije ni krenula u srednju školu. Naime, jedan zatvor već se preuređuje kako bi mogao primiti maloljetnike stare tek 13 godina. U planu je da se na taj način preuredi još sedam zatvora.
Riječ je o dijelu šire reforme kojom švedska vlada planira spustiti dob kaznene odgovornosti s 15 na 13 godina za ozbiljna kaznena djela. Iako zakon još nije službeno donesen, pripreme su već u tijeku. Uređuju se ćelije, grade učionice i uvode pravila koja više podsjećaju na učenički dom ili kampus, nego na klasičan zatvor.
Ako je suditi prema fotografijama preuređenih ćelija, izgledaju bolje nego neke studentske sobe u Zagrebu. U ćeliji od 10 kvadrata će biti sami, ondje će imati televizor i svoj WC, dok će tuš dijeliti njih šestorica. Preuređuje se i dvorište te će biti više zelenila.
Cilj ove promjene je, prenosi france24.com, stati na kraj sve češćem uključivanju djece u teška kaznena djela u koje ih uvlače kriminalne skupine jer znaju da mlađi od 15 godina ne završavaju u zatvoru. No, prijedlog je izazvao i niz kritika. Dio stručnjaka upozorava da bi strože kažnjavanje moglo imati suprotan efekt i dodatno pogoršati situaciju.
Za razliku od Švedske, u Hrvatskoj je trenutno znatno blaža kada je riječ o djeci, odnosno maloljetnicima koji su počinili kaznena djela. Prema Kaznenom zakonu, ako osoba u trenutku počinjenja kaznenog djela nema navršenih 14 godina, ne može kazneno odgovarati.
To znači da takvo dijete ne ide u zatvor 'za odrasle', nego se slučaj preusmjerava socijalnoj skrbi ako je mlađi od 14 godina. Prema Zakonu o sudovima za mladež, mladi od 14 do 18 godina smatraju se maloljetnicima. Ali, ni za njih zatvor nije opcija.
Sud im u većini slučajeva izriče tzv. odgojne mjere. To u praksi znači stvari poput upozorenja ili sudskog ukora, određivanja obveza koje moraju ispuniti u određenom roku, pojačan nadzor stručnjaka ili smještaj u odgojne ustanove. Drugim riječima, fokus je na promjeni ponašanja, a ne kažnjavanju.
Tek stariji maloljetnici, oni između 16 i 18 godina, mogu završiti u maloljetničkom zatvoru i to samo za ozbiljna kaznena djela i ako sud procijeni da blaže mjere nisu dovoljne. Čak i tada, kazne su ograničene: najčešće traju od šest mjeseci do pet godina, a iznimno mogu biti i dulje u težim slučajevima.
- Ako je za kazneno djelo propisana kazna dugotrajnog zatvora, ili se radi o stjecaju najmanje dva kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora teža od deset godina, maloljetnički zatvor može trajati do deset godina, stoji u Zakonu o sudovima za mladež.
I dok Švedska razmatra spuštanje dobne granice za zatvor i stroži pristup, hrvatski sustav i dalje se temelji na pretpostavci da djecu treba prvenstveno odgajati, a ne kažnjavati. Podsjetimo, učenik koji je u Beogradu počinio masovnu pucnjavu u školi je prije napada na internetu istraživao s koliko godina maloljetnici kazneno odgovaraju. U Srbiji je granica također 14 godina, a on je ubojstva svojih kolega iz škole počinio s 13 godina.
