Učenice i studentice, uključite se na drugu Women in Leadership konferenciju na RIT Croatia

Za sve učenice i studentice koje žele biti uspješne u poslovnom svijetu, RIT Croatia organizira Women in Leadership Conference. Prijave su otvorene.

Mlada si, ambiciozna i želiš se okružiti ženama i profesionalcima koji razmišljaju poput tebe? Zanima te karijera u području poduzetništva, poslovanja, financija, marketinga ili ljudskih resursa? Na pravom si mjestu.

Druga godišnja Women in Leadership Conference okupit će inspirativne liderice, profesionalke i pokretačice promjena na RIT Croatia kampusu u Zagrebu u subotu, 18. travnja 2025.

Konferencija osnažuje žene i oblikuje budućnost, zato si osigurajte mjesto ispunjavanjem ovog obrasca. RIT Croatia

Program konferencije

Gdje? RIT Croatia Zagreb – Ulica Damira Tomljanovića 15

Kada? Subota, 18. travnja 2026.

U koliko? 10:00h – 14:30h

Na kojem jeziku? Engleski jezik

● PANEL RASPRAVA: Osnivači i poduzetnici: mladi, odvažni i graditelji budućnosti

● PAUZA ZA KAVU I NETWORKING (sponzor: Nestlé)

● PANEL RASPRAVA: Od iskustva do utjecaja: uvidi žena na direktorskim pozicijama

● NETWORKING KVIZ (sponzor: Immunitas)

● BREAKOUT SESSION 1: Uloga UX dizajna u poslovanju i tehnologiji

● BREAKOUT SESSION 2: Financije ili marketing? Pronađi svoj smjer u poslovanju

● BREAKOUT SESSION 3: Turizam i ugostiteljstvo u Hrvatskoj: trendovi, liderstvo i rast

● PAUZA ZA RUČAK I NETWORKING (sponzor: Coca Cola HBC Adria)

Kako se prijaviti?

Konferencija se održava na engleskom jeziku, besplatna je i otvorena za širu javnost. Zbog ograničenog broja mjesta, prijave se zaprimaju po principu 'tko prvi – njegovo mjesto'.

Nakon uspjeha inicijativa na RIT Croatia, Women in Business Club s ponosom predstavlja drugu godišnju Women in Leadership Conference, jedini godišnji event otvoren za širu javnost. Konferencijom proširuju doseg i pozivaju srednjoškolce, studente drugih privatnih i javnih fakulteta te profesionalce da im se pridruže!

S više od 130 članica, Women in Business Club izgradio je snažnu zajednicu ambicioznih i motiviranih žena.

Koji su njihovi ciljevi?

● Promicanje ženskog poduzetništva kroz edukaciju i iskustvo iz prve ruke

● Dijeljenje uspješnih priča žena u poslovanju i karijeri

● Izgradnja podržavajuće zajednice koja osnažuje žene u osobnom i profesionalnom razvoju

Što ovu konferenciju čini posebnom?

Od programa do odabira govornica – sve su organizirale članice studentskog kluba Women in Business. Tijekom konferencije posjetitelje očekuju inspirativne rasprave, kvalitetni paneli i stvarne priče o uspjehu žena iz područja poput obrazovanja, poduzetništva, financija, marketinga, ljudskih resursa, politike i drugih industrija.

Konferenciju dodatno osnažuju sponzori događaja – Nestlé, Coca-Cola HBC Croatia, Doma Reformer Club, Immunitas i Le Šmuk, kao i podrška organizacija Croatian Women’s Network čija suradnja doprinosi kvaliteti programa i stvaranju vrijednog iskustva za sve sudionike.

- Nije potrebno prethodno iskustvo. Neka ovo bude vaš prvi korak prema liderstvu i uspjehu. Pridružite nam se 18. travnja na Women in Leadership Conference i postanite dio pokreta za osnaživanje žena i uspjeha! Prijaviti se možete ispunjavanjem ovog obrasca, poručile su organizatorice.