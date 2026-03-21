U ovoj obitelji čak je troje darovitih učenika: Ove bi promjene voljeli vidjeti u školskom sustavu

U obitelji Stanković Šprajc troje je djece koja su daroviti učenici, a upravo s njima razgovaramo povodom Dana darovitih učenika koji se obilježava danas - 21. ožujka. Maksim Stanković Šprajc ima 17 godina i pohađa 3. razred Prve privatne gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu (PPG Zagreb). Ima ostvarene visoko iznad prosječne rezultate na mnogim poljima i opću darovitost. Svjetski je, europski i državni prvak iz robotike, prvak iz GLOBE-a, a 'okrunio' se i mnogim medaljama iz Matematike, Informatike, Fizike. Voli kada svoje znanje može prenositi drugima, a, kako kaže, nakupio ga je zaista puno. Jednu zagrebačku ekipu trenutačno mentorira u robotici, a u Informatici pomaže nekoliko natjecatelja iz Osnovne škole Dubovac.

Maksim: 'Volim kada mogu prenijeti znanje'

U svojoj školi ove je godine dobio dodatne mentore iz Matematike i Fizike i to mu je, naravno, super, ali nastava mu, kaže, uglavnom nije dovoljno izazovna. Ipak, sviđa mu se to što se može u miru fokusirati na natjecanja jer zna da će obveze s nastave, s koje često izostaje upravo zbog natjecanja, moći jednostavno nadoknaditi.

- Kad je riječ o nastavi, volio bih da možemo odrediti što želimo najviše učiti i tih par predmeta dovesti do savršenstva. Jasno mi je da su važni i Likovna umjetnost i Psihologija i Povijest, no za moje buduće zanimanje zaista mi nije potrebna tolika širina. Svakako bih volio i da se vodi više računa o mentorima. Jako kvalitetni mentori iz Fizike, Matematike i Informatike su jako rijetki i treba ih nagraditi, mišljenja je Maksim. Maksim, Glorija i Oskar | foto: Privatna arhiva

Dodaje da on kao daroviti učenik zaista voli - učiti. Ipak, iako mu ništa nije problem pa prolazi s 5.0, volio bi imati više vremena za slobodne aktivnosti.

- To u pravilu opet znači vježbanje zadataka iz Matematike za natjecanje, priprema robota na kojim sada radim s mojim prijateljem Nikolom Baničekom... Mislim da nam (darovitim učenicima, op.a.) treba dati više slobode. Neki dan sam ostao doma i uspio napraviti jako puno na robotu, pa čak i riješiti sve ono što sam dugo odgađao - i to u samo dva dana, pod temperaturom, priča nam Maksim.

'Jednostavno se u školi od mene ne traži ništa više'

Njegov brat 14-godišnji brat Oskar Stanković Šprajc pohađa 8. razred Osnovne škole Dubovac u Karlovcu i ima tjelesno kinestetičku i tehničko informatičku darovitost, a 'rastura' u hokeju. I on bi, kad je u pitanju nastava, volio da se učenici mogu više bazirati na ono što im prirodnije leži. Jako voli hokej i to što je ambidekster upravo se u tom sportu pokazalo velikom prednošću. Volio bi, zato, imati više vremena za usavršavanje u onome u čemu je dobar. Volio bi i da se u školama stvarno radi s darovitima, a ne samo da se to spominje i ostaje na riječima.

- Ima puno djece koja mogu puno više. Iz Informatike i robotike mogu puno više nego što pokazujem u školi, jednostavno se od mene ne traži ništa više. Zato to nadoknađujem kod kuće s tatom, bratom i sestrom. Htio bih naglasiti za one koji to ne znaju, a odlična je informacija i možda potaknem još nekoga da se time bavi: Bio sam europski prvak na RoboCupu i za to imam dodatna četiri boda za upis u srednju školu. Volio bih ostati u Karlovcu i tu upisati srednju školu, ali kako sada stvari stoje, nisam siguran da će to biti tako, poručuje Oskar.

Maksim pak smatra da se u školi trude prepoznati i razvijati njegove sposobnosti, ali, ističe, najveći dio razvoja dolazi izvan škole. Otac mu je jedini pravi mentor u robotici, a na napredno programiranje ide u Zagrebački računalni savez (ZRS) - Centar mladih programera, gdje je naučio sve o programiranju.

- Mentorstvo funkcionira na način da stariji uče mlađe i to je jako dobro jer imamo najnovije informacije i trikove za što bolju prolaznost na natjecanjima. I da, skoro svi koji su jako uspješni u informatici, koji osvajaju medalje na međunarodnim natjecanjima i koji upisuju prestižne gimnazije - MIOC, Splitski MIOC, V. Gimnazija - i kasnije fakultete poput MIT-a, Oxforda ili u Hrvatskoj FER-a, dolaze upravo iz ZRS-a, navodi Maksim.

A razumiju li nastavnici i učenici darovite učenike? Oskar smatra da neki učitelji razumiju darovite učenike, ali da većina ne zna kako raditi s njima. Maksim smatra da baš i - ne.

- Ne iz loše namjere, nego jer nemaju iskustva s tim. Jako je važno da se informacije o nama prošire. Mi smo zaista specifični, to mi je tek sada malo jasnije, kada sam stariji. Kada pogledam unatrag vidim koliko bi mi bilo lakše da su pojedine osobe bile educirane. Zato i postoje Udruga DAR i sve nas je više koji želimo proširiti i educirati ljude o potrebama i posebnostima darovitih, navodi Maksim.

Susret Glorije i predsjednika Milanovića

Sedmogodišnja Glorija Stanković Šprajc, učenica prvog razreda Područne škole Velika Jelsa u Karlovcu s općom darovitošću u školi bi voljela više toga 'raditi rukama' - saditi, programirati i slično. Voljela bi više vremena provoditi vani te raditi eksperimente i slagati elemente, za što često nema vremena ni u školi ni kod kuće. Glorija je prošli vikend bila druga na velikom RoboCup Croatia natjecanju gdje je bilo puno djece i timova, a priča nam i jednu anegdotu s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem. Maksim i Glorija | foto: Privatna arhiva

- S udrugom DAR išla sam kod predsjednika i poklonila mu svoj rad - stari grad Dubovac izrađen 3D olovkom. To mi je posebno smiješno jer je rad ispao odlično, ali je mama slučajno potrgala jedan zid pa smo ga morali lijepiti neposredno prije nego što smo došli kod predsjednika. Ipak, sve je dobro završilo. Bilo mi je jako uzbudljivo - promatrala sam kako pregledavaju automobile posebnom opremom, a najviše me razveselilo to što me netko napokon pitao za mišljenje, pa sam mu ga i iznijela (predsjedniku, op.a.), kaže Gloria.

'Čak me mama zna zezati...'

Za kraj ove smo učenike pitali osjećaju li prilikom izvršavanja školskih obveza ponekad perfekcionizam, koji se često javlja kod darovitih učenika. Maksim odlučno kaže - da.

- Čak se mama zeza da me dala testirati kao Sheldona u Teoriji velikog praska, iako mislim da sam to sada uspio staviti na vagu. Jako mi je važno da iz onih predmeta koje ja smatram jako važnim imam sve petice, čak i 100 posto, ali sad se više ne ljutim ako iz drugih predmeta to nije tako. Na natjecanjima iz robotike sam se jako znao isfrustrirati kada robot nije radio kako sam ga isprogramirao i posložio, toliko da me oblijevao hladan znoj i znao sam skakati na mjestu. Ipak, sad kad je sve na europskom i svjetskom natjecanju prošlo i kada sam u svemu osvojio prvo mjesto, nekako mi za druga natjecanja to nije toliko važno, pojašnjava Maksim. Obitelj Stanković Šprajc | foto: Privatna arhiva

Oskar pak nema 'problem' s perfekcionizmom, već mu je veći problem što mu ono što nije dovoljno izazovno brzo postane dosadno. Inače, obitelj Stanković Šprajc osnovala je Centar za darovite, talentirane i kreativne u Karlovcu. Gloria nam priča da bi voljela da za manje radionica mora 'potezati' do Zagreba, a njihova majka i predsjednica Centra Senka Stanković Šprajc ističe da radionice često vode nestručne osobe.

- Na žalost, danas se puno toga deklarativno stavlja pod STEM i rad s darovitima, ali u praksi to često nije stvarni, sustavni rad s darovitom djecom. U brojnim slučajevima radionice vode osobe koje nemaju ni potrebne stručne kompetencije ni pedagoško znanje za rad s darovitima, a posebno ne s dvostruko posebnom djecom, što dugoročno dovodi do frustracija i stagnacije umjesto razvoja, zaključuje majka Senka.