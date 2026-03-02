Uči danas, stvaraj sutra: STEM radionice za najmlađe

U organizaciji FER Alumna, u sklopu projekta Staza budućnosti – STEM i alumni za djecu budućnosti, počinje novi ciklus besplatnih STEM radionica za djecu osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta!

Sudjelovanje na radionicama je u potpunosti besplatno, a prijave su dostupne putem poveznice ovdje.

Kako radionice izgledaju?

Polaznici će kroz interaktivne aktivnosti i timski rad istraživati raznolike i uzbudljive teme – od robotike i elektronike, preko inovativnih rješenja iz područja umjetne inteligencije, pa sve do svemirskih tehnologija koje oblikuju našu budućnost.

Radionice se održavaju u malim i dinamičnim grupama, što omogućuje individualiziran pristup svakom djetetu, potiče razvoj kritičkog mišljenja te jača suradnički duh.

Tko može sudjelovati?

Sudjelovanje besplatno uz prijavu

Sudjelovati mogu svi zainteresirani učenici i predškolci koji zadovoljavaju kriterije ciljne skupine. Sve aktivnosti su besplatne, uz obaveznu prethodnu prijavu. Zbog ograničenog broja mjesta savjetujemo što raniju prijavu. Više informacija o radionicama možete pronaći na stranicama projekta stemzamlade.eu.

Odabir polaznika

Broj mjesta je ograničen. U slučaju velikog interesa, odabir polaznika provodit će se prema načelu 'najbržeg prsta', odnosno redoslijedom zaprimanja prijava. U obzir će se uzeti i dosadašnja sudjelovanja na radionicama, kako bi prednost imali učenici koji ih ranije nisu imali priliku posjetiti. Prednost pri odabiru imat će osobe s invaliditetom, a vodit će se računa i o ravnopravnoj zastupljenosti spolova primjenom tzv. zip metode (m, ž, m, ž, …), kada god je to moguće.

O projektu

Projekt Staza budućnosti – STEM i alumni za djecu budućnosti (SF.2.4.06.04.132) provodi Hrvatska udruga diplomiranih inženjera Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – AMAC-Alumni FER, uz podršku partnera FER-a, V. gimnazije, Osnovne škole Jure Kaštelan, Udruge Neki novi klinci i Udruge Stemalica.

Projekt Staza Budućnosti (SF.2.4.06.04.132) je sufinanciran od strane Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda, kroz poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a”, i traje od ožujka 2025. do ožujka 2028. godine.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Stajališta izražena u ovom tekstu i na aktivnostima projekta isključiva su odgovornost Udruge AMAC-Alumni FER i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.