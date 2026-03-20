Preminuo dugogodišnji ravnatelj, škola otkazala nastavu: Njegova ljubav ostavila je dubok trag

U toj školi je radio i kao nastavnik povijesti, a bio je i načelnik općine za koju je osmislio i dizajnirao općinski grb.

U Osnovnoj školi Gradec zavladala je tuga zbog smrti ravnatelja škole, Vlade Starešeca. Radi se o ravnatelju jedine škole u Zagrebačkoj županiji koja provodi eksperimentalnu cjelodnevnu nastavu, a s ravnateljem smo nedavno razgovarali o temi zabrane mobitela u osnovnim školama.

- S velikom tugom i žaljenjem obavještavamo javnost o smrti našeg sumještanina, dugogodišnjeg ravnatelja škole i prvog načelnika Općine Gradec - Vlade Starešeca. Njegov predani rad, odgovornost i ljubav prema zajednici ostavili su dubok i trajan trag u razvoju naše općine. Kao prvi načelnik, dao je nemjerljiv doprinos stvaranju temelja na kojima danas gradimo našu zajednicu, a kao ravnatelj odgojio je i usmjerio brojne generacije učenika, stoji u Facebook objavi Općine Gradec.

U školi je radio od 1996. godine i to kao profesor povijesti, a na ravnateljsku poziciju je došao krajem 2009. i obnašao tu funkciju sve do ove godine. Osim što je bio i prvi načelnik tog mjesta, bio je jedan od onih koji su osmislili i dizajnirali grb sa zaštitnim znakom ove osnovne škole - cvijetom perunike.

- Povodom ovog tužnog događaja, u prostorijama Osnovne škole Gradec u ponedjeljak 23. ožujka s početkom u 10 sati, održat će se komemorativni skup. Na dan komemoracije neće biti nastave. Upućujemo iskrenu sućut obitelji u ime cijele školske ustanove, napisali su na web stranici škole.

Posljednji ispraćaj ravnatelja Starešeca održat će se ovu subotu na mjesnom groblju Pokasin, u općini Gradec u 14 sati.

