Omiljeni matematičar Toni Milun otkrio kako mu je bilo na vojnom roku: Imao je dobar razlog za odlazak

Omiljeni profesor matematike Toni Milun prisjetio se kako je izgledao njegov vojni rok. Njegova priča seže u 1999. godinu, a na društvenim je mrežama objasnio da se u vojsku prijavio da bi završio faks.

Toni Milun o vojnom roku: 'Nisam lik od oružja'

Tada je, kaže, služenje vojnog roka bilo obavezno, a priziv savjesti je bio rijetkost.

- Puno se priča o uvođenju vojnog roka pa da i ja ispričam svoju priču iz 1999. Priča ide: pred kraj studija sam počeo raditi na puno radno vrijeme i shvatio sam da to dvoje teško ide zajedno. Iako sam mogao čekati da završim studij, rješenje je bilo - prijaviti se u vojsku uz kalkulaciju: zadnjih pet ispita i diplomski, to ću srediti iz vojske. Tako je i bilo. Položio sam sve ispite i napisao diplomski. Čim sam izašao iz vojske obranio sam diplomski. Dakle, ja sam totalni pacifist, nisam lik od oružja, ali sam u vojsci uživao svih 10 mjeseci. Pušku sam koristio samo prva dva mjeseca na temeljnoj obuci jer me je poslije dopalo da budem šifrer - pisanje poruka na pisaćoj mašini, objašnjava Milun.

'I u sustavu koji nam se ne sviđa možemo pronaći nešto pozitivno'

Četiri stvari bile su mu 'neočekivano dobre'. Prvo, svakodnevni zabava i smijeh uz odlično društvo. Nadalje, naučio je pisati s deset prstiju na pisaćoj mašini bez gledanja, uz napomenu - 'samo mi šifreri, ne ostali vojnici'. Treće, predavač povijesti na temeljnoj obuci u Sinju bio mu je izvrstan, i četvrto - poslije je kao šifrer imao svoj ured s pogledom na more i tada je pripremao ispite. Našlo se tu i par stvari koje mu nisu bile dobre.

- Ujutro prvo doručak pa tjelovježba. Tražili smo zamjenu jer smo htjeli kvalitetno vježbati, ali nam nisu odobrili. Pojeo sam kilometar hrenovki. Nadao sam da će biti fizički zahtjevno i da ću dobiti mišiće. Dobio sam svoje prvo salo oko struka. Mislio sam da ću vidjeti kako funkcionira organiziran, posložen sustav. Možeš misliti. Na prvoj tjelovježbi zagrijavao nas je jedan nadobudni klinac. Onako u čizmama udarili smo šprint i meni su stradala koljena, prisjeća se Milun.

A na što su se njegovi kolege vojnici bunili? Jedni da moraju ujutro namještati krevet, drugi na tjelovježbu, treći da im je sve naporno i slično.

- Za kraj anegdota: Jedan od vojnika imao je završeno samo četiri razreda osnovne škole. Doma bi za doručak popio pola litre rakije, volio je rješavati križaljke i nije znao da je lj jedno slovo. Svejedno smo ga voljeli. Poanta: i u sustavu koji nam se ne sviđa možemo pronaći nešto pozitivno, zaključuje Milun.