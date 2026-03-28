Kako je to biti daroviti učenik u Hrvatskoj? 'Neki učitelji ne razumiju koliko je teško slušati...'

Daroviti učenici u Hrvatskoj žele da se u školama brže prolazi kroz gradivo i ide na više terenske nastave, ali i lovi i secira riba, žabe...

Učitelji i drugi učenici često ih ne razumiju, a nastava im je uglavnom prespora i previše ponavljajuća. S darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj razgovarali smo o tome kako je biti daroviti učenik u hrvatskim školskim klupama.

Lily Đanić sada je učenica 3. razreda u Osnovnoj školi Alojzija Stepinca u Zagrebu, dok je prva dva razreda pohađala u međunarodnoj školi na engleskom jeziku. Ondje joj, priča nam, nije bilo dovoljno zanimljivo ni dovoljno izazovno, ali sada joj je bolje jer ima novi izazov - pohađanje nastave na hrvatskom jeziku.

Naime, prelaskom u drugu školu Lily je morala nadoknaditi sve što je propustila iz hrvatskog jezika, ali i drugih predmeta. S učiteljicom rješava razne zadatke, a ponekad ima priliku i za dodatne, kreativnije aktivnosti.

'Učiteljici postavljam puno pitanja, ali nema uvijek dovoljno vremena'

Dobiva puno domaće zadaće, a ide i na izvannastavne aktivnosti na kojima može dodatno učiti. Iako pohađa treći razred, na jednu aktivnost ide s učenicima četvrtog razreda.

- Često neke stvari naučim brže od drugih ili mi treba manje vremena pa mi bude dosadno. Voljela bih tada imati teže zadatke ili još nešto za raditi. Učiteljici postavljam puno pitanja, ali nema uvijek dovoljno vremena da odgovori na sve, a mene puno stvari zanima. Volim dobivati dodatne zadatke. Na primjer, iz Engleskog jezika sam nedavno, dok su drugi trebali napisati pet pitanja, dobila zadatak da napišem sva pitanja koja mi padnu na pamet i napisala sam ih 42. Takvi zadaci su mi baš zanimljivi jer mogu napisati više i pokazati sve što znam. Znam puno toga i želim podijeliti sa svima. Učiteljica će mi dati priliku da jedan sat vodim nastavu, što me jako veseli, i voljela bih ponekad više sudjelovati i pomagati. U sadašnjoj školi imam osjećaj da učiteljica vidi da mogu više i daje mi priliku za dodatne zadatke i aktivnosti. To mi puno znači jer se tada osjećam veselo, ističe Lily.

'Mislim da bismo trebali brže prolaziti kroz gradivo'

Više terenske nastave, projekata, prezentacija i sličnih aktivnosti u školi bi voljela vidjeti i 11-godišnja Lucija Kos, učenica 5. razreda.

- Dosadno mi je na nastavi i nedostaje mi izazova. Mislim da škola prepoznaje i razvija moje sposobnosti, ali presporo. Htjela bih da se ubrzaju. Općenito mislim da bi manje trebali ponavljati i da brže prelazimo gradivo. Također, mislim da me možda neki učitelji i razumiju, ali drugi učenici apsolutno ne. Ponekad mi je teško koncentrirati se i pratiti nastavu radi ostalih učenika koji nisu zainteresirani za nastavu pa me ometaju, objašnjava Lucija.

Kako izgleda školovanje darovitih učenika? 'Neki učitelji ne razumiju...'

Da je tempo rada prespor i da se odvija uz puno ponavljanja slaže se i Anabela Šunić, učenica 7. razreda Osnovne škole Svete Ane u Osijeku. Kako kaže, neki učitelji ne razumiju koliko je darovitim učenicima teško slušati gradivo koje već jako dobro znaju, pa onda još to sve ponavljati nebrojeno puta, rješavati ponavljajuće zadatke koje već znaju riješiti i slično.

- Većinu bih gradiva mogla naučiti puno brže, a dio gradiva već i znam. Iako sam u školu upisana prijevremeno, bilo mi je jako dosadno na početku školovanja jer sam već prije škole čitala romane poput Harryja Pottera i Kronika iz Narnije, znala sam računati i pravilno pisati, ali sam svejedno morala rješavati iste zadaće kao svi ostali. Ove sam godine županijski prvak iz kemije i za to sam natjecanje do sredine ožujka trebala proći cijeli udžbenik, tako da ću do kraja godine slušati gradivo koje znam i razumijem, ali u dogovoru s profesoricom, smjet ću rješavati zadatke iz dodatne zbirke. Srećom, u Osijeku postoji Centar izvrsnosti iz kemije i tamo su me na 1. radionici pitali želim li prijeći među 8. razrede, pa mi je ondje kemija izazovna, pojašnjava Anabela.

Voljela bi, dodaje, da u sklopu nastave postoji više aktivnosti koje bi joj omogućile da dublje proučava ono što ju zanima.

- Htjela bih i da sam od prvog razreda mogla imati biologiju, kemiju i fiziku te da postoje izborni predmeti poput astronomije i filozofije. Isto bih tako voljela da ne moramo svi čitati iste lektire jer u slobodno vrijeme čitam na primjer Tolkiena i Dostojevskoga te filozofska djela Platona, Sartrea, Rousseaua... Dječji romani jednostavno mi više nisu zanimljivi. Na nastavi mi zna biti i jako dosadno ako se puno ponavlja, ali i jako lijepo jer ima profesora koji se potrude ući dublje u gradivo, povezati sve i postaviti pitanja za razmišljanje, ističe Anabela.

Puno uči i sama - ljeti ide u višnjanski znanstveni kamp kod Korada Korlevića, a i klavir, iz kojeg ima 11 prvih nagrada, sada svira doma umjesto u glazbenoj školi.

- Trebale bi postojati dodatne aktivnosti na kojima bi daroviti učenici mogli proširivati svoje znanje i razvijati talente, a u sklopu same nastave trebali bi imati priliku učiti nove stvari i napredovati, zaključuje Anabela.

'Uglavnom se bave problematičnom djecom, ne naprednom'

Još jednu korisnu praksu u školovanju darovitih učenika spomenula je Jelena Kajzer koja pohađa III. gimnaziju te Osnovnu glazbenu školu Ivana Zajca u Zagrebu, a profesionalno igra i softball u Softball klubu Medvednica Mrki Medvedi. To je nastava 'jedan na jedan' koja joj je uvijek zanimljivija jer je u načelu fluidnija i nema distrakcija. Smatra da u bi u školi trebalo biti više STEM-a.

- Smatram da bi svi PMG programi trebali imati više STEM nastave bez obzira o kojoj školi je riječ. Trebali bi imati i neki oblik znanstvenog rada kao što je nekada bio maturalni rad, ali da taj rad mora biti iz STEM područja, predlaže Jelena.

Kako kaže, pitanje što bi se u školskom sustavu moglo promijeniti kako bi daroviti učenici bolje razvijali svoj potencijal sklizak je teren.

- Objasnit ću zašto. Gimnazija je ipak previše šarolika, a darovitost često bude otkrivena nakon što je škola već odabrana. I tu nastane problem jer je dio nas možda trebao ići u neku strukovnu srednju školu. Opet, s druge strane, gimnazija nas pripremi za maturu i kasnije za faks. Tako da je ovo pitanje ustvari jako dvojbeno jer se može steći dojam da bi daroviti ipak trebali u neku strukovnu usmjereniju školu. Također, veliki problem je inflacija odlikaša. To nije dobro za obrazovni sustav u cjelini i dovodi do toga da teške škole upisuju učenici koji programu nisu dorasli i enormno puno vremena se troši na podršku takvima. Tu se gubi vrijeme za bavljenje s darovitima. Isto vrijedi i za osnovne škole gdje se svi uglavnom bave 'problematičnom' djecom, a napredna djeca su prepuštena sama sebi ili u najboljem slučaju roditeljima, upozorava Jelena.

Nedostaje joj neki komplicirani izazov koji bi ju više zaposlio i fokusirao, više pokusa i terenske nastave.

- Na primjer, uhvatiti i secirati ribu, žabu, pticu… bilo što. Da se malo našalim, ribu mogu secirati dok ju mama čisti, a pticu mogu secirati dok baka čisti piliće ili piceke. Pada mi na pamet i ideja da odemo na more i posjetimo marikulturu i promatramo školjkaše. Naprosto, fali mi više nastave izvan učionice, zaključuje Jelena.