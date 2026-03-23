Udruga pomaže učenicima, studentima i učiteljima: Otvorene su prijave za stipendiju

Irena Ferić iz XV. gimnazije i Josip Ćelić iz Tehničke škole Ruđera Boškovića vrhunski su učenici. Irena je 2024. godine bila prva na Državnom natjecanju iz Biologije, a Josip je prošle godine bio prvi na Državnom iz Matematike. Irena je dobila priliku predstavljati Hrvatsku na Međunarodnoj olimpijadi iz Biologije na Filipinima, a Josip ove godine ide na Europsku i Međunarodnu olimpijadu iz Fizike.

Uz njihov trud i talent, ulogu u njihovom uspjehu imala je i Udruga 'Servus', koja financijski pomaže nadarenim učenicima i studentima. Irena je od udruge dobila tablet, koji joj je puno pomogao u pripremi za međunarodno natjecanje, a Josip je dobio stipendiju koja će mu olakšati daljnje obrazovanje.

- Sudjelovanje u Internacionalnoj biološkoj olimpijadi omogućilo mi je upoznavanje ljudi sličnih interesa iz cijelog svijeta. Osim što sam vidjela znamenitosti Singapura i Filipina, stekla sam vrijedna iskustva u snalaženju u stresnim situacijama, što će mi sigurno koristiti u budućnosti. Hvala Udruzi Servus na donaciji koja mi je dala vjetar u leđa i pomogla osvojiti brončanu medalju, izjavila je Irena Ferić.

Josip se nada jednog dana priključiti udruzi

Josipu će stipendija udruge omogućiti da nastavi svoj obrazovni put. Nada se da će jednog dana imati priliku i sam na sličan način pomoći učenicima ili studentima, a iz udruge kažu da ga spremno čekaju u organizacijskom timu.

- Stipendija udruge Servus bit će mi dodatni poticaj i podrška u daljnjem obrazovanju, a naročito će mi olakšati sudjelovanje u raznim natjecanjima koja su mi dodatni izazov. Hvala udruzi Servus na toj podršci te vam želim puno uspjeha u vašoj humanoj i nesebičnoj misiji kojoj bi se jednog dana rado priključio, izjavio je Josip Ćelić.

'Nastali smo iz spontane želje malog kruga entuzijasta'

Udruga za poticanje i razvoj obrazovanja 'Servus' neprofitna je organizacija fokusirana na socijalnu djelatnost, znanost i istraživanje. Uz stipendije za učenike i studente, pomažu školovanju i ciljanim donacijama.

- Naša priča započela je 2020. godine kao autentična građanska inicijativa. Nastali smo iz spontane želje malog kruga entuzijasta koji su odlučili prestati samo razgovarati o problemima mladih i počeli djelovati pod motom: 'idemo i mi nešto konkretno napraviti', priča nam Marina Držić iz Udruge Servus.

Prošle godine Servus je pokrio troškove zimskih i ljetnih kampova, stručnih edukacija i nabave opreme, od laptopa i tableta do bicikala za prijevoz do škole. Riječ o zahtjevima koje Udruga prima ponaosob od djece ili roditelja.

'Pratimo njihov napredak i nudimo pomoć kod zapošljavanja'

Servus ima i stalno aktivan program stipendija na koje se mogu prijaviti srednjoškolci i redovni studenti iz područja prirodnih znanosti. Stipendiju dodjeljuju kandidatima u teškoj obiteljskoj ili financijskoj situaciji koji su talentirani ili posebno nadareni za područje prirodnih znanosti. Prijaviti se možete na poveznici.

- Ovaj program podrazumijeva holistički pristup. Mi mladima pomažemo ukloniti materijalne barijere (školarine, oprema, usavršavanje), ali ne jednokratno - pratimo njihov napredak i nudimo pomoć kod zapošljavanja kroz našu mrežu partnera i kontakata. S druge strane korisnici rado doprinose radu udruge i pomažu u komunikaciji i organizaciji. Povremeno organiziramo zajednička druženja i razgovaramo o trenutačnim događajima i trendovima u obrazovanju, pričaju nam iz Udruge.

Donirali su opremu za robotiku školi u Sisku

Njihova financijska podrška nije usmjerena samo na pojedince, već i na škole. Kažu da su posebno ponosni na donaciju opreme za robotiku prvašićima OŠ '22. lipnja' u Sisku. Osim opreme, pomogli su učiteljici da oblikuje projekt i pripremi nove prijave na natječaje.

- Kontinuirano pratimo tržište obrazovanja i u stalnom smo dijalogu s prosvjetnim djelatnicima. Dugoročni cilj nam je pokretati inicijative koje odgovaraju na stvarne potrebe i donose konkretne rezultate djeci, mladima i obrazovnim djelatnicima, poručuju iz Udruge.

Donacije primaju u tri oblika

Sredstva prikupljaju donacijama fizičkih i pravnih osoba. Kažu nam da su do sad

djelovali unutar manje, ali vrlo angažirane zajednice, no planiraju širenje baze donatora. Donacije primaju u obliku članstva udruge, namjenskih sredstava koja izravno pokrivaju troškove konkretnog učenika ili stipendije te povremenih uplata koje im pružaju financijsku stabilnost. Svi članovi odbora udruge su volonteri, što znači da sav prikupljen novac ide ondje gdje je najpotrebniji.

- Trenutačno razvijamo inicijativu podrške učiteljima osnovnih škola koji imaju kreativne projekte, ali ne i sredstva za implementaciju. Svjesni smo da vaša kreativnost i stručnost često nadilaze okvire trenutačno dostupnih resursa te da mnoge izvrsne ideje ostaju nerealizirane zbog nedostatka financijske potpore.

Pokrećemo natječaj u sklopu kojeg ćemo nagraditi prve tri ideje koje sadrže inovativne atribute, održivi su i donose značajnu vrijednost za djecu, najavili su iz Udruge.

Nagradit će najbolje učiteljske projekte

Na natječaj se mogu prijaviti razni učiteljski projekti, od onih koji uključuju nove metode, pristupe ili alate učenja, do onih koji potiču suradnju s drugim školama, fakultetima ili poduzetnicima. Naglasak se stavlja i na digitalna rješenja i primjenu novih tehnologija u obrazovanju, na primjer u vidu robotike ili umjetne inteligencije.

- Osim nagrada, organiziramo sponzorski događaj na kojem ćete svoje priče moći predstaviti potencijalnim investitorima. Odabrani projekti bit će financirani donacijama sponzora u ime udruge Servus, čime osiguravamo punu podršku nabavke resursa i implementacije projekta, najavili su iz Udruge.