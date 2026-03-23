Sjećate se učenika koji su isključeni iz škole zbog prijestupa na Instagramu? Javio se oštećeni učitelj

Slučaj lažnih Instagram profila nastavnika u školi u okolici Bjelovara ima nastavak. Oštećeni učitelj zatražio je mjeru koja do danas nije provedena.

Slučaj osnovne škole iz Bjelovarsko-bilogorske županije, u kojoj su učenici izrađivali lažne profile nastavnika na Instagramu i slali seksualno eksplicitne poruke drugim učenicima, dobio je nastavak. Naime, učenicima koji su sudjelovali u prijestupu je određena mjera preseljenja u drugu školu, no jedan od njih prebacio se i prije nego što mu je mjera izrečena. U nedjelu su sudjelovala dvojica osnovaca kojima je određena ista pedagoška mjera.

Međutim, iz škole su za srednja.hr, kada smo ih tražili očitovanje o slučaju, izjavili da je 'na poticaj učitelja čiji je identitet povrijeđen jedan od roditelja podnio žalbu na mjeru'. O žalbi sada odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

'Zatražio sam da me se privremeno izuzme od izvođenja nastave, to nije provedeno'

Učitelj koji je oštećen u čitavoj ovoj priči javio nam se i iznio svoju stranu priče. Tvrdi - roditelje nije poticao na žalbu oko mjere prseseljenja u drugu školu.

- Prepoznao sam se kao osoba na koju se ta tvrdnja odnosi, jer sam na inzistiranje ravnatelja obavio razgovor s roditeljem učenika. Roditelju nisam sugerirao niti ga poticao na podnošenje žalbe. Tijekom razgovora roditelj je spomenuo informaciju da su oba učenika dobila pedagošku mjeru preseljenja u drugu školu, na što sam mu rekao da provjeri točne informacije u tajništvu ili kod ravnatelja škole jer sam prema informacijama kojima sam raspolagao smatrao da to nije točno, navodi jedan od nastavnika koji su oštećeni nedjelom školaraca.

Inače, slučaj je bio prijavljen i policiji, događaj se odvio početkom veljače, a ime škole ne objavljujemo jer su u slučaj i istragu uključene maloljetne osobe. Nastavnik čije su lažne profile učenici izrađivali zatražio je i dodatnu mjeru.

- Napominjem da sam zbog osjetljivosti situacije zatražio da me se privremeno izuzme od izvođenja nastave učeniku uključenom u incident kako bi se izbjegla svaka mogućnost dovođenja u pitanje objektivnosti ocjenjivanja i i kako bi se smanjila nelagoda svih uključenih učenika. Unatoč mojem inzistiranju i inzistiranju sindikata, takva organizacijska mjera do danas još nije provedena, naveo je nastavnik za srednja.hr koji nam se obratio još 16. ožujka.

Pitali smo ravnatelja zašto nije proveo predloženu mjeru

O svemu smo ponovno tražili i očitovanje ravnatelja ove škole. Pitali smo ga zašto je izjavio da je roditelj podnio žalbu na mjeru preseljena u drugu školu, a o tome na sastanku s roditeljem nije bilo riječi, kao i je li točno da je sastanak oštećenog nastavnika i roditelja počinitelja održan na poticaj ravnatelja. Zanimalo nas je i zašto nije provedena mjera izuzeća koju je tražio nastavnik. Ravnatelj nam je prvo prošli tjedan odgovorio da je na službenom putu i da ne može odgovoriti do ovog ponedjeljka. Danas nam je stigao odgovor.

- Roditelj je pristupio individualnom razgovoru s učiteljem (čl.100 ZOOOŠ). Nakon razgovora s učiteljem roditelj je tražio razgovor s ravnateljem. Na razgovoru iznosi tvrdnju da će se žaliti na poticaj oštećenog učitelja, tako odgovara na naše prvo pitanje.

Na pitanje o tome je li on potaknuo razgovor nastavnika s roditeljem tek je kratko naveo da to 'nije točno'. A mjeru koju je predložio nastavnik, da se iščitati iz odgovora, ravnatelj nije proveo iz organizacijskih razloga.

- Zbog tog što navedeno zahtjeva proceduru koja uključuje izmjene GPP-a, odluke o godišnjem i tjednom zaduženju, promjene rasporeda učenicima i učiteljima u tri osnovne škole, odgovorio nam je ravnatelj.

Dok institucije odlučuju o žalbi, a posla ima i Općinsko državno odvjetništvo za mladež u Bjelovaru na čije je daljnje postupanje poslan slučaj, događaj u ovoj osmoljetki otvara i dodatna pitanja odnosa unutar škole.