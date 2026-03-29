Liječnica o raku koji na početku često nema simptome: 'Važno je djelovati još od djetinjstva'

Simptomi raka debelog crijeva najizraženiji su tek u kasnijem stadiju. Iako ga mladi nemaju često, načinom života si mogu smanjiti šanse da obole.

Manjak energije, umor i probavne tegobe česta su pojava, ali važno je znati kada to mogu biti simptomi raka debelog crijeva. Taj rak najčešće uopće ne boli niti uzrokuje bilo kakve tegobe, a osoba za sebe smatra da je zdrava. Tome u prilog ide i način života, posebice tjelesna aktivnost i prehrambene navike.

Epidemiologinja i redovita profesorica na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Nataša Antoljak, objasnila nam je koji su glavni simptomi raka debelog crijeva, koliko na razvoj istoga utječe genetika, a koliko stil života.

Otkrila nam je i koliko mladih obolijeva od te vrste raka. Najmlađi bolesnik imao je samo 18 godina.

- Srećom, u toj dobi bolest izuzetno rijetka, odnosno ima vrlo nisku učestalost. No, važno je istaknuti da se kod mladih već od 18. godine, u slučaju pojave znakova bolesti, odmah posumnja i na rak kolorektalnog crijeva. Naime, kod tih bolesnika može biti uzrok kasnijoj dijagnozi jer se prvo sumnja na druge bolesti crijeva, navodi Antoljak.

Navela je da se u Hrvatskoj, prema podacima Registra za rak, vidi blagi porast pojavnosti te vrste raka u dobnoj skupini 30-49 godina. Smrtnost u toj dobnoj skupni, kaže, pokazuje fluktuacije te je relativno stabilna. Za mlađe od 30 godina navodi da se, s obzirom na to da je vrlo rijetka bolest, ne vidi porast ni pojavnosti ni smrtnosti.

- Kao i za većinu drugih bolesti, može se reći da je rezultat genskog naslijeđa i okolišnih činitelja. No, samo 10 do 20 posto slučajeva ima jasno genetsko objašnjenje, čime želim naglasiti kolika je važnost životnog stila i okoliša. Rizik je znatno veći ako postoji neki od nasljednih sindroma (npr. Lynch sindrom, FAP) ili postoji krvni srodnik koji je obolio od raka kolorektuma (debelog i završnog dijela crijeva), rekla je Antoljak.

Najčešći uzroci koji su povezani s češćom pojavom ovog raka kod mladih, ali i svih dobnih skupina, a da nisu genetski naslijeđeni je upravo - prehrana.

- Prehrana bogata prerađenom hranom, crvenim i procesiranim ili dimljenim mesom, šećerima i zaslađenim pićima, uz manjak vlakana, voća i povrća, pušenje ili boravak u prostorima s duhanskim dimom, prekomjerno pijenje alkohola, pretilost, sjedilački način života. Važno je napomenuti da je tjelesna aktivnost neovisni činilac za nastanak ove vrste raka jer i deblje, odnosno pretile osobe koje se svakodnevno bave pojačanom tjelesnom aktivnošću, imaju niži rizik od onih koji to ne čine, napominje Antoljak.

Ističe da je upravo, uz zdraviju i uravnoteženu prehranu, tjelesna aktivnost odlična prevencija i nekih drugih oblika raka kao i bolesti cirkulacijskog sustava. Stoga je, kaže, izuzetno važno djelovati na promjene naših navika.

- Zato je važno djelovati još od djetinjstva kada se te zdrave navike lakše usvajaju. Međutim, često čujemo da netko nema vremena za tjelesnu aktivnost, pa je bitno ukazati da je poželjno barem pola sata brzog hodanja dnevno, što znači da se pokuša u redoviti dnevni ritam ubaciti pješačenje, tvrdi Antoljak.

A kako se može prevenirati nastanak raka debelog crijeva? Pa, kaže Antoljak, upravo radeći suprotne stvari od onih koje povećavaju rizik za to - dakle više se kretati i jesti manje prerađene, nezdrave hrane.

- To ne znači da npr. ne možete jesti pršut, šunku, dimljeni špek ili kobasice. No, u tome ne treba pretjerivati i jesti svaki dan ili više puta tjedno, ističe Antoljak.

A koji su uopće neki znakovi, odnosno simptomi koji bi mogli upućivati na rak debelog crijeva? Antoljak nam je it o objasnila i napomenula da, ako imate neke od ovih simptoma, da bi bilo pametno javiti se liječniku da se naprave potrebne pretrage.

- Rektalno krvarenje, dakle pojava krvi u stolici ili u WC školjci nakon stolice. Zatim promjene u izgledu stolice, boji i konzistenciji (čvrstoći), izmjena perioda začepljenosti i proljeva ili učestali proljevi. Treba se javiti liječniku i ako proljev ili zatvor (manje od tri stolice tjedno) traju dva tjedna ili dulje. Nadalje, ako je stolica uska, tanka ili nalik vrpci, to može ukazati da tumor začepljuje crijeva ili rektum. Ako postoji trajan osjećaj umora, kada bi to mogla biti posljedica anemije zbog gubitka krvi. Ako je riječ o žena s kroničnom anemijom za koju se pretpostavlja da je posljedica menstrualnog krvarenja, dobro je istražiti i druge uzroke, navela je Antoljak.

Naglasila je i kako građani koji nemaju navedene simptome mogu dobiti poziv na testiranje na rak debelog crijeva u sklopu posebnog programa. No, mnogi zbog straha od dijagnoze raka se nikada ne odazovu na testiranje stolice.

- Ako se pregledaju uzorci 10.000 osoba, od njih će biti oko 700 pozitivnih koji će biti upućeni na kolonoskopiju. U oko 350–400 osoba naći će se i odstraniti jedan ili više polipa od kojih je samo mali dio njih s potencijalom za nastanak raka. U 50-60 osoba bit će otkriven rak i to najčešće u početnoj fazi kada je u potpunosti izlječiv. Oko 150 osoba imat će krv u stolici zbog drugih uzroka, a u oko 120 neće biti otkriven uzrok, odnosno najčešće se radi o tvrdoj stolici koja je uzrokovala manje oštećenje stijenke rektuma pa je nalaz probirnog testa pozitivan, objasnila je Antoljak.