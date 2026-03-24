Ispred srednjih u Hrvatskoj vlada prizor koji zabrinjava učitelje i ravnatelje: 'To im je dio identiteta'

Tijekom malih i velikih odmora ispred mnogih srednjih škola u Hrvatskoj već desetljećima prevladava jedan prizor - onaj učenika na 'puš pauzi'. Ono što se kroz godine mijenja jesu proizvodi koje konzumiraju, pa su se tako 'običnim' cigaretama kroz godine pridružile e-cigarete. Nastavnica Dragana Katunarić iz Elektrostrojarske obrtničke škole u Zagrebu i sama je primijetila da je korištenje e-cigareta među učenicima poraslo, a tome svjedoče i istraživanja. Hrvatska se u prevalenciji uporabe e-cigareta u posljednjih 30 dana nalazi na visokom trećem mjestu od 37 zemalja obuhvaćenih Europskim istraživanjem o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima (ESPAD).

Naglašavanje manje štetnosti dio je prodajne strategije, ali nije istinito

Katunarić nam priča da među učenicima često vidi praksu posuđivanja ovih cigareta. Znatiželjni su, pojašnjava, u isprobavanju novih stvari, pogotovo onih koje koristi veliki broj mladih, i misle da su tako dio moderne kulture mladih. Smatra da su među mladom populacijom, pa tako i njihovim učenicima, e-cigarete postale jednako, ako ne i raširenije od klasičnih cigareta.

- Čini mi se da novi proizvodi privlače više mladih u odnosu na odraslu populaciju zbog različitih okusa, atraktivnosti, oblika, kao 'moderniji' ili manje štetan način pušenja od takozvanih običnih cigareta i nikotina. Mladi vjeruju da je korištenje e-cigareta 'in', odnosno dio identiteta mlade generacije. Isto tako, mnogi mladi misle da je korištenje e-cigareta bezazleno i da nije otrovno kao 'pravo pušenje', te da ne stvara ovisnost i time opasnost za zdravlje, objašnjava Katunarić.

Da to nije istina upozoravaju iz HZJZ-a. Naglašavanje manje štetnosti, ističu, dio je prodajne strategije duhanske industrije.

- Naglašavamo kako ne postoje sigurni duhanski ili nikotinski proizvodi. Klasični duhanski proizvodi (cigarete) su štetni, ali štetne su i e-cigarete i grijani duhanski proizvodi, upozoravaju iz HZJZ-a.

Štete koje uzrokuju e-cigarete raznolike su i brojne. Štetni spojevi koji nastaju zagrijavanjem e-tekućine utječu na respiratorni i kardiovaskularni sustav, izazivaju upalu i oksidativni stres te mogu izazvati oštećenje pojedinih organa.

- Svakodnevna konzumacija e-cigareta ima velik toksični učinak te udvostručuje rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti i srčanog udara. Upotreba e-cigareta povezana je s povećanjem broja otkucaja srca i krvnog tlaka. Mozak se razvija do 25. godine, a izloženost nikotinu može oštetiti dijelove mozga odgovorne za pažnju, učenje, raspoloženje i kontrolu impulsa te trajno promijeniti način stvaranja moždanih veza, naglašavaju iz HZJZ-a.

Učenici e-cigarete ponekad konzumiraju i u školi

Katunarić navodi još jedan razlog zbog kojeg mladi preferiraju e-cigarete u odnosu na 'obične' - jer su manje, odnosno lakše ih je skriti i mogu se koristiti a da okolina to ne primijeti. Zna se, priča nam, dogoditi da učenici e-cigarete koriste i u prostorima škole, točnije u unutarnjem dvorištu. Ipak, iznimno rijetko ih koriste u učionicama jer ako ih se u takvim 'aktivnostima' uhvati, to rezultira izricanjem neke od pedagoških mjera. Naime, Pravilnikom o kućnom redu njihove škole zabranjeno je pušenje duhanskih i električnih cigareta.

Učenicima se ponekad teško oduprijeti jer su već stvorili ovisnost. Iz HZJZ-a poručuju da je odvikavanje ostvariv proces te pozivaju mlade i osobe koje o njima brinu da se obrate na besplatan i anoniman broj Info linije HZJZ-a kako bi dobili informacije o tome kome se obratiti za savjet ili pomoć ako oni ili netko njima blizak ima problem s bilo kojim oblikom ovisnosti.

O ovoj temi razgovarali smo i s ravnateljem Strukovne škole Vice Vlatkovića iz Zadra Tihomirom Tomčićem. Kako kaže, dojma je da se broj učenika koji konzumiraju e-cigarete povećao. Ipak, s obzirom na to da je riječ o 'samo mom dojmu', a da ga je i samog zanimao taj podatak, nakon našeg upita među učenicima je proveo anketni upitnik.

- U cilju relevantnijeg odgovora anketirali smo naše učenike pa je tako od 670 učenika njih 318 ispunilo anonimnu anketu. Od 318 učenika, njih 33 svakodnevno koristi e-cigarete, 45 povremeno, 35 ih je samo probalo, dok njih 203 uopće ne koristi. Učenici su rekli da se povećao broj njihovih kolega koji su počeli koristiti e-cigarete. Što se tiče pušenja u školskoj zgradi, strogo je zabranjeno te se za isto izriču pedagoške mjere sukladno Pravilniku. Vjerojatno bi bilo pretenciozno reći da se ponekad ne dogodi situacija da neki od učenika za vrijeme nastavnog sata ne zatraži odlazak u toalet te to iskoristi za konzumiranje e-cigareta, ali to je uistinu rijetko. Definitivno je činjenica da su e-cigarete koje mladi kupuju na kioscima štetne po zdravlje, međutim ono što posebno brine su situacije kad punjenje e-cigarete sadrži i neke 'druge štetne' tvari. No, to je već jedna druga priča, poručuje Tomčićem.

Hrvatska među vodećim zemljama po uporabi e-cigareta

Iako bi se iz ovih brojki nekome moglo učiniti da situacija i nije toliko strašna, iz HZJZ-a pozornost skreću na još neke zabrinjavajuće statističke podatke.

- Osmi krug ESPAD istraživanja proveden je u 2024. godini među 113.882 učenika u dobi od 15 do 16 godina u više od 37 europskih zemalja. Trend uporabe električnih cigareta ukazuje na značajan porast konzumacije e-cigareta kod mladih. Naime, e-cigarete u životu je konzumiralo 52,7 posto učenika, a udio djevojaka koje su probale e-cigarete u životu je nešto veći u odnosu na mladiće: 58,2 posto djevojke, 47,8 posto mladići. E-cigarete je u posljednjih 30 dana pušilo 32,1 posto mladih. U zemljama ESPAD prosjeka zabilježen je porast uporabe e-cigareta u životu s 40 na 44 posto, a u Hrvatskoj je taj porast bio značajniji: s 44 na 52,7 posto, navode iz HZJZ-a.

Kako kažu, rezultati ESPAD istraživanja nas svrstavaju u vodeće zemlje po uporabi e-cigareta, prevalenciju pušenja e-cigareta veću kod djevojaka te činjenicu da je više od polovice mladih barem jednom u životu isprobalo e-cigarete.

Dodaju i da je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s HZJZ-om 2023. proveo četvrti val nacionalnog istraživanja o uporabi sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 4.988 građana u dobi od 15 do 64 godine. Rezultati istraživanja pokazuju kako je elektroničke cigarete u trenutku istraživanja koristilo je 12 posto odraslih u Hrvatskoj. Među mlađim odraslim osobama, u dobi od 15 do 24 godine, prevalencija korištenja iznosila je 21,4 posto, što ovu dobnu skupinu čini najzastupljenijom među korisnicima.

Građani potrebne informacije o ovisnostima i njihovom suzbijanju mogu dobiti na nekoliko načina: pozivanjem besplatnog broja 0800 2000 70, upućivanjem poziva te SMS, WhatsApp i Viber poruka na broj 091 4683 070 ili e-mailom na [email protected]. Info linija je dostupna radnim danom od 9 do 16 sati.

Osim navedenog, HZJZ je na svojim mrežnim stranicama postavio upitnik kojim je moguće prijaviti nuspojave nikotinskih i beznikotinskih proizvoda koji se puše ili dolaze u dodir s usnom šupljinom. Navedeni upitnik se sastoji od 16 pitanja, jednostavan je i anoniman te pozivaju građane na prijavu nuspojava nikotinskih i beznikotinskih proizvoda koji se puše ili dolaze u dodir s usnom šupljinom.

