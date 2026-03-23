Dramatični apel roditeljima, kruži nova droga: Izgleda kao bomboni, lako dođe do predoziranja

Varaždinska policija nakon nove je istrage otkrila kako se na tržištu pojavila novija vrsta droge. Izgleda bezazleno poput bombona ili napitaka.

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske proveli su pretragu poslovnog prostora, doma, drugih prostorija i vozila koje koristi 35-godišnjak, pri čemu su otkrili značajnu količinu sumnjivih supstanci.



- Navedeni je prije početka pretrage policijskim službenicima dragovoljno izručio više stotina artikala za koje se sumnja da sadrže nedozvoljenu količinu THC-a, kao i oko 37 kilograma sasušene zelene biljne materije nalik na konoplju tipa droga. Dio navedene materije proslijedit će se na toksikološko vještačenje, priopćeno je iz PU varaždinske.



Kako dodatno navode, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, 35-godišnjak je uhićen te je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu. predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

- Ovom prilikom skrećemo pozornost građanima, a posebno roditeljima da je dostupna novija vrsta droge, koja uglavnom izgleda bezazleno, poput gumenih bombona ili napitaka. Takvi se proizvodi prodaju u šarenim pakiranjima privlačnima djeci, bez jasnih deklaracija i s nepoznatom količinom aktivne tvari. U nekim slučajevima se navodi i da proizvod nije za konzumaciju, već da se radi o suveniru, priopćeno je iz PU varaždinske.

Iz policije ističu i da se psihoaktivne komponente u ovim proizvodima sporije apsorbiraju nego kod pušenja, ali je njihov učinak dugotrajniji.

- Zbog izostanka brzog djelovanja, postoji tendencija uzimanja većih količina, to može dovesti do predoziranja te ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja i hitne hospitalizacije, poručuju iz PU varaždinske.

Ako se suočavate s ovisnošću, pomoć možete potražiti putem Nacionalne info linije za ovisnosti na broj 0800-2000-70 ili 091-4683-070 kao i putem maila [email protected].