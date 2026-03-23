Ova srednja škola osmašima nudi 'testiranje' za svoje smjerove: 'S nestrpljenjem čekamo vaše ideje'

Osmaši koji ne znaju koju srednju upisati mogu 'testirati' svoje vještine u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek koja ima poseban natječaj.

Kako uopće znati što ti ide i u čemu si dobar ako nikada to nisi pokušao napraviti? S obzirom na to da je upravo to najveća dilema osmašima kod odabira srednje škole, jedna škola tome je odlučila doskočiti. Za učenike osnovnih škola pripremili su poseban natječaj u kojemu će moći testirati svoje vještine.

Radi se o natječaju Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek pod nazivom 'Postani dizajner'. Ako osmaši razmišljaju upisati neki takav kreativni smjer, ovo je idealna prilika da vide što im najbolje leži.

- Natječaj je osmišljen kao presjek sedam perspektiva koje predstavljaju sedam umjetničkih i dizajnerskih smjerova škole. Nastavnici i učenici ŠPUD-a najbolje dizajnerske ideje će pretvoriti u umjetnička djela koja će biti izložena na izložbi povodom Dana škole, stoji u objavi škole.

Ako učenici dobro dizajniraju korice školske bilježnice, tada je za njih smjer grafički dizajner. Oni koji dobro naprave mural za teen sobu idealni su za smjer slikarskog dizajnera. Ako pak rasture u dizajniranju bočice za parfem, tada je za njih smjer kiparski dizajn.

Oni koji dizajniraju jastučnicu mogu razmišljati o smjeru dizajnera tekstila. Ako dizajniraju lutku dovoljno dobru za izložbu, onda je za njih smjer aranžersko-scenografski dizajner. S druge strane, ako je želja postati dizajner unutrašnje arhitekture, onda se moraju istaknuti u dizajniranju stolice. A ako dizajniraju avatara, tada je za njih smjer dizajner multimedijskih sadržaja.

- Svoje radove možete kreirati tehnikom po izboru. Kako biste sudjelovali, svoje radove fotografirajte i pošaljite na e-mail adresu [email protected] do 17. travnja 2026. Sedam pobjednika (po jedan za svaki umjetnički smjer) imat će priliku vidjeti svoj dizajn u 3D obliku 7. svibnja 2026. u Gornjoj galeriji ŠPUD-a. Sa zanimanjem i nestrpljenjem čekamo vaše ideje, poručili su iz osječkog ŠPUD-a.