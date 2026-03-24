Kakve kazne dobivaju maloljetni delikventi? Zatvor je zadnja opcija i to za iznimno teške slučajeve

Zakon o sudovima za mladež propisuje sankcije za kaznena djela maloljetnika. Nekada je dovoljno i da se na sudu ispričaju oštećenoj strani.

Iako se često stječe dojam da maloljetnici za kaznena djela prolaze bez posljedica, sankcije ipak postoje. Definirane su Zakonom o sudovima za mladež. Ali, cilj tih sankcija nije kažnjavanje, nego promjena ponašanja.

Postoji više vrsta sankcija, od odgojnih mjera do maloljetničkog zatvora. Valja naglasiti da zakon prepoznaje dvije vrste maloljetnika - mlađi maloljetnik i stariji maloljetnik.

- Maloljetniku koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršio 14, a nije navršio 16 godina života (mlađi maloljetnik), mogu se izreći odgojne mjere i sigurnosne mjere. Maloljetniku koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršio 16, a nije navršio 18 godina života (stariji maloljetnik), mogu se izreći odgojne mjere i sigurnosne mjere, a uz uvjete predviđene ovim Zakonom, maloljetnički zatvor, stoji u Zakonu o sudovima za mladež.

Dakle, oni mlađi od 16 godina ne mogu završiti u maloljetničkom zatvoru. Za njih se predviđaju samo odgojne i sigurnosne mjere, dok se u maloljetnički zatvor mogu poslati tek stariji maloljetnici i to za teža kaznena djela.

Svrha odgojnih mjera je da se utječe na odgoj, razvijanje cjelokupne ličnosti maloljetnika i jačanje njegove osobne odgovornosti kako ne bi ponovio kazneno djelo.

Postoji osam vrsta odgojnih mjera:

sudski ukor

posebne obveze

pojačana briga i nadzor

pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi

upućivanje u disciplinski centar

upućivanje u odgojnu ustanovu

upućivanje u odgojni zavod

upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu

- Pri izboru odgojne mjere sud će uzeti u obzir maloljetnikovu dob, njegovu psihofizičku razvijenost i osobine, težinu i narav počinjenoga djela, pobude iz kojih i okolnosti u kojima je djelo počinio, ponašanje nakon počinjenog djela i osobito je li, ako je to mogao, pokušao spriječiti nastupanje štetne posljedice ili nastojao popraviti počinjenu štetu, odnos prema oštećeniku i žrtvi, njegove osobne i obiteljske prilike, je li i prije činio kaznena djela i je li mu već bila izrečena maloljetnička sankcija, sve okolnosti koje utječu na izbor takve odgojne mjere kojom će se najbolje ostvariti svrha odgojnih mjera, objašnjeno je u Zakonu o sudovima za mladež.

Mjera sudskog ukora je najblaža

Sudski ukor je najblaža mjera koju maloljetnik može dobiti, a sud ju daje ako se iz maloljetnikova odnosa prema djelu koje je počinio vidi da je spreman to ne ponoviti u budućnosti. Sud ovom mjerom zaključuje da je i sami 'prijekor' dovoljan da se postigne svrha odgojnih mjera.

- Pri izricanju sudskog ukora sud će predočiti maloljetniku društvenu neprihvatljivost i štetnost njegova ponašanja, posljedice koje ono može na njega imati, te da mu se u slučaju ponovnog počinjenja kaznenog djela može izreći teža sankcija, piše u Zakonu.

Nekad je dovoljno da se maloljetnik ispriča

Ako sud ocijeni da je potrebno nekim određenim zabranama ili nametnutim obavezama utjecati na maloljetnika kako ne bi ponovio djelo, sud mu tada izriče posebne obveze. Među posebne obveze spada i jednostavna isprika oštećeniku.

Osim toga, sud može maloljetniku izreći i druge obaveze:

da prema vlastitim mogućnostima popravi štetu nanesenu kaznenim djelom

da redovito pohađa školu

da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja

da se suzdrži od posjećivanja određenih lokala, odnosno priredaba i kloni društva određenih osoba koje na njega štetno utječu

da ne izostaje s radnog mjesta

da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima

da prihvati zaposlenje i u njemu ustraje

da raspolaže prihodima uz nadzor i savjet voditelja odgojne mjere

da se, uz suglasnost maloljetnikova zakonskog zastupnika, podvrgne stručnom medicinskom postupku ili postupku odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti

da se uključi u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade

da sudjeluje na tečajevima za stručno osposobljavanje

da bez posebnog odobrenja centra za socijalnu skrb ne može trajnije napustiti mjesto prebivališta ili boravišta

da se radi provjere znanja prometnih propisa uputi u nadležnu ustanovu za osposobljavanje vozača

da se ne približava ili da ne uznemirava žrtvu

druge obveze koje su primjerene s obzirom na počinjeno kazneno djelo, osobne i obiteljske prilike maloljetnika

Izrečene obveze mogu trajati najdulje do jedne godine, a sud može izrečene obveze naknadno izmijeniti ili obustaviti. Ako maloljetnik ne bude izvršavao te obaveze, sud će ga upozoriti da zbog toga može biti upućen u disciplinski centar.

Ako sud procijeni da odgoj i utjecaj roditelja nije dovoljan, slijede strože mjere

Pojačanu brigu i nadzor sud može naložiti maloljetniku ako procijeni da 'odgoj i utjecaj roditelja ili skrbnika na ponašanje i razvoj maloljetnikove ličnosti nije dovoljan za ostvarenje svrhe odgojnih mjera već je potrebno poduzeti trajnije mjere odgoja uz brigu i nadzor nadležne službe'. Sud će i roditeljima ili skrbniku dati posebne upute i obvezati ih da u svemu surađuju sa stručnom osobom.

- Služba nadležna za provedbu pojačane brige i nadzora odredit će stručnu osobu koja će u suradnji s maloljetnikom, njegovim roditeljima, skrbnikom, tijelima socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, liječnicima i drugim stručnim osobama stalno utjecati na ličnost i ponašanje maloljetnika, brinuti se o njegovu liječenju i nadzirati ispunjenje njegovih obveza i dužnosti, navodi se u Zakonu.

Mjera pojačanog nadzora ne može trajati manje od šest mjeseci, ali ni dulje od dvije godine. Uz ovu mjeru, sud može maloljetniku dati i posebne obveze koje su navedene na početku teksta. Uz to postoji u pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi.

- Pojačanu brigu i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi sud će izreći kad ocijeni da je za ostvarenje svrhe odgojnih mjera prema maloljetniku potrebno poduzeti trajnije i intenzivnije mjere odgoja, posebno obrazovanjem i radnim osposobljavanjem uz nadzor odgojitelja i drugih stručnjaka, a nije ujedno potrebno potpuno i trajnije izdvajanje iz njegove životne sredine, ističe se u Zakonu.

Prije slanja u 'popravni dom' maloljetnika se može poslati u disciplinski centar

Nadalje, mjeru upućivanja maloljetnika u disciplinski centar sud će odrediti ako procijeni da je 'za ostvarenje svrhe odgojnih mjera potrebno kratkotrajno izdvajanje iz njegove životne sredine tijekom kojeg će odgovarajućim intenzivnim mjerama biti izvršen utjecaj na njegovu ličnost i ponašanje'.

- Maloljetnika kojemu je izrečena mjera iz stavka 1. ovog članka sud može uputiti u centar na boravak od šest sati dnevno subotom i nedjeljom u trajanju od najmanje tri, a najdulje osam tjedana zaredom; na određeni broj sati tijekom dana u trajanju od najmanje četrnaest, a najdulje trideset dana; na neprekidni boravak subotom i nedjeljom, u trajanju od najmanje tri, a najdulje osam tjedana zaredom; na neprekidni boravak u trajanju od najmanje petnaest dana, a najdulje tri mjeseca, stoji u Zakonu.

Pri izricanju mjere slanja maloljetnika u disciplinski centar mora se paziti da, radi njezina izvršenja, maloljetnik ne izostane s redovite školske nastave ili s radnog mjesta. Nalaže se i da boravak maloljetnika u centru mora biti ispunjen djelatnostima primjerenima njegovim osobinama i dobi, kao i učenjem te korisnim radom koji odgovara njegovim sposobnostima i interesima. Uz to, moraju postojati i aktivnosti koja su usmjerena na razvijanje socijalnih vještina.

U odgojnu ustanovu idu maloljetnici koje je potrebno izdvojiti iz sredine u kojoj živi i pružiti mu stručnu pomoć

Maloljetnik se upućuje u odgojnu ustanovu ako ga je 'potrebno izdvojiti iz sredine u kojoj živi i uz pomoć, brigu i nadzor odgojitelja i drugih stručnjaka omogućiti trajnije djelovanje na njegovu ličnost, ponašanje, razvoj i odgoj, osobito obrazovanjem i radnim osposobljavanjem'.

- Odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu izvršava se u pravilu u ustanovi socijalne skrbi, a može se izvršavati i u udrugama specijaliziranim za djecu s problemima u ponašanju i kod udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu prema posebnom propisu, sukladno njihovu pojedinačnom programu postupanja. Mjesto izvršavanja odgojne mjere moguće je, prema procjeni stručnog tima, promijeniti, objašnjeno je u Zakonu.

U odgojnoj ustanovi maloljetnik ostaje najmanje šest mjeseci, a najdulje dvije godine, s tim da sud mora svakih šest mjeseci u sjednici vijeća ispitati ima li osnove obustaviti izvršenje ove mjere ili je zamijeniti drugom odgojnom mjerom.

Ako maloljetnik ima izražene poremećaje ponašanja, može završiti u odgojnom zavodu

Osim odgojne ustanove, maloljetnik se može uputiti i u odgojni zavod pri čemu se primjenjuju 'pojačane mjere odgoja' ako maloljetnik ima izražene poremećaje ponašanja i nedovoljnu spremnost da prihvati odgojne utjecaje.

- Kada odlučuje o izricanju ove mjere, sud će osobito uzeti u obzir težinu i narav počinjenog djela i okolnost jesu li prema maloljetniku prije bile izrečene odgojne mjere ili kazna maloljetničkog zatvora. U odgojnom zavodu maloljetnik ostaje najmanje šest mjeseci, a najdulje tri godine, s tim da sud mora svakih šest mjeseci u sjednici vijeća ispitati ima li osnove ovu mjeru obustaviti ili je zamijeniti drugom odgojnom mjerom, napominje se u Zakonu.

Umjesto obveznog psihijatrijskog liječenja maloljetnik može dobiti mjeru upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu

Nakon toga slijedi mjera upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu koja se može izreći i umjesto obveznog psihijatrijskog liječenja ako se u posebnoj odgojnoj ustanovi može osigurati liječenje maloljetnika i time postići svrha ove sigurnosne mjere.

- Maloljetnik ostaje u posebnoj odgojnoj ustanovi dok je to potrebno radi njegovog liječenja, zaštite ili osposobljavanja, ali ne dulje od tri godine. Sud mora svakih šest mjeseci u sjednici vijeća ispitati potrebu daljnjeg izvršavanja ove odgojne mjere, navodi se u Zakonu.

Kao krajnja mjera je maloljetnički zatvor

Najstroža 'kazna' za maloljetnike je maloljetnički zatvor. Svrha maloljetničkog zatvora je poduzimanje 'mjera odgoja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja maloljetnog počinitelja kaznenog djela' kako bi se utjecalo na 'daljnji razvoj njegove ličnosti i jačanje njegove osobne odgovornosti radi suzdržavanja od ponovnog činjenja kaznenih djela, kao i da se utječe na ostale da ne čine kaznena djela'.

- Kaznu maloljetničkog zatvora osuđeni maloljetnik izdržava u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice u kojoj može ostati do navršene 23. godine. Ako dotad ne izdrži kaznu, upućuje se u kaznionicu u kojoj punoljetne osobe izdržavaju kaznu. Iznimno, u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike može ostati i osuđena osoba koja je navršila dvadeset i tri godine ako je to potrebno radi završetka njezina školovanja ili stručnog osposobljavanja, ili ako ostatak neizdržane kazne nije veći od šest mjeseci, ali ni u kojem slučaju nakon navršene 27. godine života, stoji u Zakonu.

Osim odgojnih mjera ili kaznu maloljetničkog zatvora mogu se propisati i sigurnosne mjere sukladno odredbama Kaznenog zakona.

- Sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana i zabrane približavanja može biti izrečena samo uz zavodsku odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničkog zatvora, a zabrana upravljanja motornim vozilom samo prema starijem maloljetniku. Maloljetniku ne mogu biti izrečene sigurnosne mjere kojima mu se zabranjuje obavljanje djelatnosti ili dužnosti, odnosno nalaže udaljenje iz zajedničkog kućanstva, piše u Zakonu.