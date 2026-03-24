Na internetu sve više snimki zlostavljanja djece koje stvara AI: Agencija zabilježila gnjusne razgovore

Britanski Internet Watch Foundation upozorava da je na internetu u godini dana dostupno čak 260 puta više AI videa koji prikazuju zlostavljanje djece.

Nakon tužbe koja je stigla Elonu Musku zbog opcije za 'razgolićavanje' fotografija u njegovom programu umjetne inteligencije Groku, zabrinutost oko zlouporabe umjetne inteligencije u ovu svrhu sve je opravdanija. Izvješće Internet Watch Foundationa (IWF), orgnaizacije koja se bavi suzbijanjem širenja sadržaja koji prikazuje snimke zlostavljanja djece i seksualnog nasilja na internetu, upozorava na nagli porast zabrinjavajućeg sadržaja generiranog AI-jem.

Naime, prema njihovim podacima, tijekom prošle godine količina sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece dostupnog na internetu povećala se za 14 posto. Upozorili su da su identificirali čak 8.029 slika i videa koje realistično prikazuju seksualno nasilje nad djecom. Broj videozapisa tog tipa dostupnih na internetu prema njima povećao se čak 260 puta u samo godinu dana, sa samo 13 2024. godine na čak 3,443 prošle godine. Čak 65 posto tih videa pripadalo je u najtežu kategoriju zabranjenog sadržaja i prikazivalo izrazito nasilan sadržaj.

- Svakim napretkom AI-ja počinitelji snimke mogu učiniti još realističnijima, bilo to dodavanjem zvuka, prikazom interakcije više osoba ili manipuliranjem slika stvarne djece. Umjesto da bude instrument za povezivanje, tehnologija samo produbljuje njihov pogled na djecu kao žrtve i apstraktne igračke. Znamo da to utječe na žrtve i kreacija i širenje ovakvog sadržaja može biti jednako bolna kao i drugi oblici seksualnog nasilja nad djecom, poručili su iz IWF-a.

Počinitelji su razgovarali o postavljanju skrivenih kamera

U razgovorima počinitelji, koje je pratio IWF, hvale nove opcije koje im nudi AI i čak raspravljaju o postavljanju skrivenih kamera kojim bi snimali djecu i snimke pretvarali u AI generirane videe. U jednom od zabilježenih razgovora počinitelji govore kako će za nekoliko godina postojati posve necenzurirani AI koji će generirati cijele filmove iz samo nekoliko rečenica.

Zbog ovakvih duboko zabrinjavajućih predviđanja britanska vlada dopustila je odabranim tvrtkama koje se bave AI-jem i organizacijama za zaštitu djece, među kojima je i IWF, testiranje generativnih modela kako bi osigurali da imaju kočnice za kreiranje ilegalnog sadržaja.

- Napredak u tehnologiji nikad ne bi smio ugroziti sigurnost i dobrobit djece. Iako AI može ponuditi puno pozitivnih, zastrašujuće je pomisliti kako se može iskoristiti da upropasti dječji život. Ovo izvješće prikazuje nova rizična područja i naglašava da će kompanije morati osigurati da je zaštita djece uklopljena u razvoj proizvoda. To bi trebao biti standard AI-ja o kojem neće biti pregovora i mora biti definiran jasnim zakonskim okvirom. Zbog djece i žrtava ne smijemo biti pasivni. Nova tehnologija mora se prilagoditi najvišem standardu, jer u nekim slučajevima životi su u pitanju, izjavila je direktorica IWF-a Kerry Smith.

Generiranje takvog zadržaja je ilegalno u UK

S time da se i kompanije moraju uključiti u zaštitu djece slaže se i britanska Nacionalna agencija za kriminal. Zamjenica voditelja odjela koji se bavi seksualnim zlostavljanjem djece, Helen Rance smatra da je potrebno s ovim problemom se suočiti u korijenu, ulaganjem novca i znanja u zaštitu djece. Za razliku od Hrvatske velika je stvar ta što je generiranje takvog sadržaja u Velikoj Britaniji ilegalno.

I Europska unija želi zabraniti deepfakeove

Iako je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić još 2023. godine predložila da se stvaranje golih deepfakeova zakonom zabrani, Sabor je odbio taj prijedlog. Sad se raspravlja o usvajanju takve direktive na razini Europske unije.

Ovog tjedna se održava plenarna sjednica na kojoj će europarlamentarci usvojiti ili odbiti prijedlog Komisije. Predložen je fiksni datum 2. prosinca 2027. godine do kako bi se poduzećima osigurala pravna sigurnost, nakon čega bi nastupila zabrana sustava umjetne inteligencije koji mogu stvarati seksualno eksplicitne slike i njima manipulirati.

Izmjene Akta o umjetnoj inteligenciji uključuju i mjere za potporu malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije, pojašnjenja mogućih preklapanja s drugim sektorskim pravilima EU-a o sigurnosti proizvoda te dodatne ovlasti Ureda za umjetnu inteligenciju za nadzor UI modela opće namjene. Nakon što plenarna sjednica odobri mandat, zastupnici mogu započeti pregovore s državama članicama koje su 13. ožujka uskladile stajališta, priopćio je Europski parlament.

Problem prisutan i kod nas

Podsjetimo, ovakve stvari događaju se i u Hrvatskoj, a prije smo prenijeli priču djevojke koja je pronašla gole slike sebe koje je stvorila umjetna inteligencija. Iz Policijske uprave zagrebačke rekli su nam da žrtvama i svjedocima koji su bili izloženi takvom neprimjerenom ponašanju savjetuju da to s punim povjerenjem prijave policiji - bilo dolaskom u najbližu policijsku postaju, pozivom na telefonski broj 192, putem elektroničke pošte ili aplikacije Red button.

Inače, Ujedinjeno Kraljevstvo proglasilo je izradu seksualnih deepfake sadržaja, odnosno sadržaja generiranih umjetnom inteligencijom, kaznenim djelom. Da se takva praksa uvede na razini cijele EU zagovara i majka Jackie Fox koja je tragično izgubila svoju kćer zbog online zlostavljanja.

Zabrinutost za sebe ili dobrobit drugog djeteta prijavi policiji on line – ovdje.

Žrtva si zlostavljanja ili misliš da se to događa nekome koga poznaješ – brineš što učiniti – Prijavi online – ovdje.

Pogledaj poveznicu Sigurnost djece kako bi saznao više o mogućnostima pomoći i zaštite od spolnog iskorištavanja putem Interneta i drugim važim stvarima za sigurnost tebe ili drugog djeteta.

Svoje sumnje ili zabrinutost možeš prijaviti i anonimno.

Djeca i mladi su svakodnevno izloženi različitim oblicima zlostavljanja i iskorištavanja – pomozi svojom prijavom – znamo kako ćemo dijete zaštiti. Dodatne informacije možeš pogledati u poveznici Zlostavljanje putem Interneta i Seksualno zlostavljanje.

Policija će vrlo ozbiljno shvatiti svaku prijavu i poduzeti sve radnje za koje je ovlaštena kako bi spriječila zlostavljanje djeteta.

Policijski službenici za mladež posebno su educirani za postupanje u zaštiti djece, ovdje možeš dobiti više informacija tko su i što rade.