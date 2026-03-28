Učenici otkrivaju koji im je model praznika draži: 'Gura ih u virtualni svijet jer nemaju svi za skijanje'

Uskoro počinju praznici: Grad nudi niz besplatnih aktivnosti za učenike
Nema šanse da vam ovih proljetnih praznika bude dosadno! Školski sportski savez Grada Zagreba organizira Odmorko proljeće, puno zabavnih aktivnosti.
10:22 23 d 04.03.2026
28. ožujak 2026.
Srednjoškolci nam kažu da preferiraju više kraćih u odnosu na jedne dulje praznike, a nekima se ne sviđa što ih odmah iza Uskrsa čekaju - ispiti.
Školarci ove školske godine umjesto više kraćih praznika imaju manje duljih, a uz to, promjena je i što će ove godine odmarati prije, a ne nakon Uskrsa. Psihologinja iz Srednje gospodarske škole Križevci Aleksandra Ranilović objašnjava nam da nije moguće dati jednoznačan odgovor na to što je za školarce bolji model praznika.
Kako kaže, u slučaju duljih praznika živčanom je sustavu potrebno dulje vremena da se opusti i stavi u, nazovimo ga tako, 'mod odmaranja'.
- Govorim pritom o učenicima kojima je stalo do škole i koji se trude postići što bolji uspjeh. Kada govorimo o više kratkih praznika, možemo reći da se na taj način smanjuje količina nakupljenog stresa povremenim odmorima, učenicima kojima je škola izvor stresa, neovisno o školskom uspjehu. A opet, onima kojima nije stalo do obrazovanja, kratki praznici samo su distrakcija, koja ih još više udaljava od školskog okružja i obveza i gura ih u virtualni svijet, jer, budimo realni, nemaju svi učenici niti njihovi roditelji za skijanje i resetiranje živčanog sustava u mondenim skijalištima, primjerice u veljači, pojašnjava Ranilović.
Za mišljenje o tome preferiraju li više kraćih ili manje duljih praznika upitali smo i same učenike. Mihaela iz Škole za cestovni promet u Zagrebu preferira model s više kraćih praznika jer kad ih škola umori, učenici znaju da ih uskoro čeka bar nekoliko dana odmora. S druge strane, ako jedni praznici traju dulje od dva tjedna, već im, tvrdi, postane dosadno.
- Tu nam je nepotrebna rupa u učenju pa se izgubi i volja za školom. Kada su kraći praznici, stignemo se odmoriti, ali i ostati u 'ritmu' za učenje i rad, objašnjava Mihaela.
Isti model preferira i Ivano, učenik Elektrotehničke škole Split, jer tako bolje funkcionira. Paralelno sa školskim obvezama svakodnevno sudjeluje i u drugim raznim aktivnostima - robotici, treniranju, ali i pripremama za državnu maturu.
- Kod kuće provodim oko svega četiri sata dnevno, a uz ovakav ritam čovjeku stvarno treba odmor, ali i dovoljno vremena za učenje. Zato bih rekao da ipak preferiram stariji model praznika, ističe Ivano.
Isto nam kaže i Ivan iz Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara u Vinkovcima. Stari model praznika više mu je odgovarao zbog toga što su zimske praznike imali u dva dijela, a drugi dio 'padao' je taman na početak sezone ispita i služio za predah i odmor. I Lejla iz Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici objašnjava da su praznici u veljači bili dobri za odmor, pripremu za ispravak ocjena 'kad nije gusto' ili pak učenje za županijska natjecanja.
Kad je u pitanju činjenica da proljetni praznici ove godine 'padaju' prije, a ne nakon Uskrsa, drago joj je što će cijeli Veliki tjedan provesti kod kuće. Učeniku Ivanu se pak ne sviđa 'termin' ovih praznika.
- Ne sviđa mi se zato što neki profesori stave ispit odmah dan nakon praznika što nam puno skraćuje vrijeme provedeno s obitelji. Bez veze. Puno bi bolje bilo da je prvo Uskrs, pa tek nakon praznici, smatra Ivan koji praznike planira provesti kod kuće s obitelji te na ponekoj kavi.
Mihaeli je pak malo neobično to što će praznike imati prije Uskrsa, ali misli da to 'možemo preživjeti'.
- Imamo vremena za pripreme i obitelj! Jedino nam je tužno da do ljetnih praznika više nema ništa! Samo Praznik rada i Tijelovo, dobro bi nam došlo da nam barem 'spoje' Tijelovo i vikend, iskrena je Mihaela.
Ona će praznike provesti u župnim aktivnostima te kod kuće s mlađim bratom. Ivano će pokušati kvalitetno rasporediti vrijeme, tako da mu ostane što više vremena za odmor, a da u isto vrijeme uspije obaviti i sve obveze. Njemu je, ističe, zaista svejedno kada su praznici - samo da ima dovoljno vremena za odmor i da odradi preostale školske obveze za kraj godine. Školske obveze rješavat će i Lejla.
- Tijekom praznika planiram lijepo proslaviti Uskrs i cijeli veliki tjedan, a kada se nađe vremena nadoknaditi što trebam, pročitati barem pola lektire i naravno, učiti matematiku, ali to je sad već svakidašnja radnja, zaključuje Lejla.
