Učenici otkrivaju koji im je model praznika draži: 'Gura ih u virtualni svijet jer nemaju svi za skijanje'

Srednjoškolci nam kažu da preferiraju više kraćih u odnosu na jedne dulje praznike, a nekima se ne sviđa što ih odmah iza Uskrsa čekaju - ispiti.

Školarci ove školske godine umjesto više kraćih praznika imaju manje duljih, a uz to, promjena je i što će ove godine odmarati prije, a ne nakon Uskrsa. Psihologinja iz Srednje gospodarske škole Križevci Aleksandra Ranilović objašnjava nam da nije moguće dati jednoznačan odgovor na to što je za školarce bolji model praznika.

Neke učenike kratki proljetni praznici samo guraju u virtualni svijet

Kako kaže, u slučaju duljih praznika živčanom je sustavu potrebno dulje vremena da se opusti i stavi u, nazovimo ga tako, 'mod odmaranja'.

- Govorim pritom o učenicima kojima je stalo do škole i koji se trude postići što bolji uspjeh. Kada govorimo o više kratkih praznika, možemo reći da se na taj način smanjuje količina nakupljenog stresa povremenim odmorima, učenicima kojima je škola izvor stresa, neovisno o školskom uspjehu. A opet, onima kojima nije stalo do obrazovanja, kratki praznici samo su distrakcija, koja ih još više udaljava od školskog okružja i obveza i gura ih u virtualni svijet, jer, budimo realni, nemaju svi učenici niti njihovi roditelji za skijanje i resetiranje živčanog sustava u mondenim skijalištima, primjerice u veljači, pojašnjava Ranilović.

Za mišljenje o tome preferiraju li više kraćih ili manje duljih praznika upitali smo i same učenike. Mihaela iz Škole za cestovni promet u Zagrebu preferira model s više kraćih praznika jer kad ih škola umori, učenici znaju da ih uskoro čeka bar nekoliko dana odmora. S druge strane, ako jedni praznici traju dulje od dva tjedna, već im, tvrdi, postane dosadno.

- Tu nam je nepotrebna rupa u učenju pa se izgubi i volja za školom. Kada su kraći praznici, stignemo se odmoriti, ali i ostati u 'ritmu' za učenje i rad, objašnjava Mihaela.

'Ne sviđa mi se, neki profesori stave ispit dan nakon praznika'

Isti model preferira i Ivano, učenik Elektrotehničke škole Split, jer tako bolje funkcionira. Paralelno sa školskim obvezama svakodnevno sudjeluje i u drugim raznim aktivnostima - robotici, treniranju, ali i pripremama za državnu maturu.

- Kod kuće provodim oko svega četiri sata dnevno, a uz ovakav ritam čovjeku stvarno treba odmor, ali i dovoljno vremena za učenje. Zato bih rekao da ipak preferiram stariji model praznika, ističe Ivano.

Isto nam kaže i Ivan iz Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara u Vinkovcima. Stari model praznika više mu je odgovarao zbog toga što su zimske praznike imali u dva dijela, a drugi dio 'padao' je taman na početak sezone ispita i služio za predah i odmor. I Lejla iz Gimnazije 'Fran Galović' u Koprivnici objašnjava da su praznici u veljači bili dobri za odmor, pripremu za ispravak ocjena 'kad nije gusto' ili pak učenje za županijska natjecanja.

Kad je u pitanju činjenica da proljetni praznici ove godine 'padaju' prije, a ne nakon Uskrsa, drago joj je što će cijeli Veliki tjedan provesti kod kuće. Učeniku Ivanu se pak ne sviđa 'termin' ovih praznika.

- Ne sviđa mi se zato što neki profesori stave ispit odmah dan nakon praznika što nam puno skraćuje vrijeme provedeno s obitelji. Bez veze. Puno bi bolje bilo da je prvo Uskrs, pa tek nakon praznici, smatra Ivan koji praznike planira provesti kod kuće s obitelji te na ponekoj kavi.

'Dobro bi nam došlo da nam barem spoje Tijelovo i vikend'

Mihaeli je pak malo neobično to što će praznike imati prije Uskrsa, ali misli da to 'možemo preživjeti'.

- Imamo vremena za pripreme i obitelj! Jedino nam je tužno da do ljetnih praznika više nema ništa! Samo Praznik rada i Tijelovo, dobro bi nam došlo da nam barem 'spoje' Tijelovo i vikend, iskrena je Mihaela.

Ona će praznike provesti u župnim aktivnostima te kod kuće s mlađim bratom. Ivano će pokušati kvalitetno rasporediti vrijeme, tako da mu ostane što više vremena za odmor, a da u isto vrijeme uspije obaviti i sve obveze. Njemu je, ističe, zaista svejedno kada su praznici - samo da ima dovoljno vremena za odmor i da odradi preostale školske obveze za kraj godine. Školske obveze rješavat će i Lejla.

- Tijekom praznika planiram lijepo proslaviti Uskrs i cijeli veliki tjedan, a kada se nađe vremena nadoknaditi što trebam, pročitati barem pola lektire i naravno, učiti matematiku, ali to je sad već svakidašnja radnja, zaključuje Lejla.