Učenici s lošim ocjenama nisu uvijek lijeni: Ove stvari pokazuju da se radi o puno ozbiljnijem problemu

Ispitna anksioznost - ovo nije samo još jedan izgovor za lošu ocjenu ili lijenost kod učenja, već je riječ o stvarnom problemu s kojim se suočavaju učenici. Radi se o intenzivnom strahu koji se javlja prije ili tijekom ispita, a može dovesti do toga da učenik, unatoč učenju, jednostavno 'blokira' i ne može se sjetiti gradiva.

- 'Učim, ali kao da sve zaboravim kad treba odgovarati'. Ispitna anksioznost se često javlja kod djece kojoj je važno da uspiju i koja imaju visoka očekivanja od sebe, a može se odražavati kroz: veliku tremu, paniku ili 'blokadu' prije ili tijekom ispitnih situacija; tjelesne simptome - bol u trbuhu, glavobolju, mučninu; negativne misli - 'sigurno ću pogriješiti', 'nisam dovoljno dobar/dobra' kao i zbjegavanje učenja ili odgovaranja, napisali su iz Hrabrog telefona na svom Facebook profilu.

U tim trenucima, naglasili su, roditelji trebaju izbjegavati rečenice poput: 'ma nije to ništa', 'samo se trebaš opustiti', 'drugi mogu, možeš i ti' i slično. Djetetu u tom trenutku, ističu, puno više pomaže razumijevanje i razvijanje osjećaja vrijednosti izvan uspjeha u školi.

- Uspjeh ne bi trebalo promatrati samo kroz ocjene. Roditelji i učitelji često znaju stvarati mišljenje o djeci i prosuđivati ih na temelju njihovih ocjena što djeci može stvarati dodatan pritisak. Ispit nije samo provjera znanja jer je za neku djecu to i test samopouzdanja, straha od pogreške i osjećaja vlastite vrijednosti. Isto tako, važno je i da se kao roditelji zapitate jesu li neki ciljevi zaista djetetovi ili su to vaša očekivanja, poručili su iz Hrabrog telefona.

Napominju da je, ako problem s anskioznosti oko ispita traje dugo ili je jako intenzivan do te mjere da uzrokuje zdravstvene probleme kod djeteta, važno potražiti pomoć stručnjaka. Za dodatna pitanja možete se obratiti Hrabrom telefonu preko besplatne i anonimne linije za mame i tate na broju 0800 0800 ili preko maila [email protected]