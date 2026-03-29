Fijasko aplikacije na koju je Vlada potrošila desetke tisuća eura: Ima 173 registrirana korisnika

U ljeto 2023. godine Vlada je pokrenula nacionalni portal za jezične tehnologije koji su nazvali Hrvojka. Hrvojka je zapravo alat za prevođenje koji neodljivo podsjeća na Google prevoditelj, a prevodi tekstove na sve jezike Europske unije i nekoliko drugih za Europu važnih jezika.

Prilikom puštanja Hrvojke u rad logičnim se nametnulo pitanje kako se, u vremenu kada već svi u džepu imaju i besplatno koriste Google prevoditelj ili ChatGPT, može pravdati trošenje javnog novca na ovakav alat. I sami smo nakon nekoliko dana testirali Hrvojku i došli do zaključka da ChatGPT obavlja bolji posao.

Registriranih i API korisnicika Hrvojke je trenutno - 173

Zanimalo koliko korisnika danas Hrvojka uopće ima, pa smo upit poslali Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Prvo priznaju da je teško pratiti sve korisnike, a onda i iznose poražavajući podatak o broju registriranih korisnika.

- Praćenje ukupnog broja korisnika platforme ograničeno je činjenicom da za korištenje osnovnih funkcionalnosti, kao što je strojno prevođenje teksta, nije potrebna registracija, zbog čega nije moguće precizno utvrditi ukupan broj svih korisnika. Kao približan pokazatelj mogu se koristiti podaci o registriranim i API korisnicima kojih je trenutno 173, no pritom treba uzeti u obzir da platforma obuhvaća više jezičnih alata, uključujući i one dostupne putem integracija u druge sustave poput ePrevoditelja mrežnih mjesta odnosno eTranslator widgeta, gdje krajnji korisnici uslugu koriste neizravno i bez evidentiranja, navode iz Ministarstva pravosuđa uz dodatak da je 'od uspostave platforme 2023. godine zabilježen kontinuirani rast broja registriranih korisnika'.

Iako platforma omogućuje prevođenje na niz jezika, najviše se, otkrivaju i to iz Ministarstva, koristi kombinacija hrvatski-engleski-hrvatski. Inače, Hrvojka je nastala u okviru višedržavnog projekta 'Nacionalna platforma za jezične tehnologije' (National Language Technology Platform) koji je sufinanciran sredstvima Europske unije. U projektu je sudjelovalo pet država partnera: Latvija, Estonija, Malta, Island i Hrvatska, a koordinator projekta je latvijska tvrtka Tilde, vodeći europski inovator u području jezične tehnologije.

Hrvojka nije bila jeftina

Ukupna vrijednost projekta Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform) u kojem je sudjelovalo prethodno pet navedenih zemalja iznosi 648.749,00 eura. Od toga je za tadašnji Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, kao hrvatskog partnera koji je bio zadužen za tehničku izvedbu projekta, osigurano 62.000,00 eura, priopćeno je tada iz Ministarstva. Iz Ministarstva navode da nakon završetka projekta u lipnju 2023. godine, troškovi održavanja platforme do danas iznose ukupno 60.490,00 eura.

S obzirom na brzi razvoj općih AI alata poput ChatGPT ili Google Gemini, Ministarstvo smo pitali i kako procjenjuju dugoročnu opravdanost i konkurentnost alata Hrvojka za građane.

- Procjenjuje se da je platforma Hrvojka prvenstveno namijenjena javnoj upravi, gospodarskoj i akademskoj zajednici, a dostupna je i široj javnosti. Cilj projekta bio je razviti nacionalne platforme koje omogućuju slobodan pristup alatima treniranim na domenski ograničenim jezičnim resursima u kontroliranim uvjetima. Upotreba jezičnih tehnologija u državnim upravama iznimno je koristan način da se javnosti osigura pristup personaliziranim e-uslugama uz smanjenje troškova i standardizaciju jezika javne uprave, čime se ujedno štiti upotreba jezika s manjim brojem govornika poput hrvatskog, malteškog, islandskog, latvijskog i estonskog, vele iz Ministarstva.

Podcrtavaju, s Hrvojkom nemaju ambiciju konkurirati općim AI alatima 'jer je specifična kao jedina službena platforma trenirana na provjerenim i domenski ograničenim izvorima'.

- Alati koriste terminološke baze, glosare i prijevodne memorije koji osiguravaju standardizaciju jezika u područjima poput prava, financija i administracije. Budući da je razvijena unutar državne infrastrukture u Centru dijeljenih usluga, platforma omogućuje sigurnost i suverenitet podataka bez njihovog izlaska iz sustava. Ona je alat za jačanje uloge hrvatskoga jezika u digitalnom okruženju te podizanje svijesti o važnosti prikupljanja jezičnih izvora kao temelja daljnjeg razvoja tehnologija, zaključuju u Ministarstvu pravosuđa.