Poznato kada počinje civilni rok i kako će izgledati: 'Sve je spremno'

Civilna obuka kreće kad se skupi dovoljno kadeta za formiranje razreda, a to ovisi o odazivu na vojni rok. U planu je da to bude u svibnju.

Kadeti na vojnom roku već su u trećem tjednu obuke, a oni koji su se pozvali na priziv savjesti još nisu raspoređeni na civilni rok. Prvi civilni ročnici započet će obuku kad ih se skupi dovoljno za formiranje razreda, a kako je najavljeno na konferenciji za medije u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP), to se očekuje početkom svibnja.

U MUP-u je predstavljen pravilnik kojim se definira kako će izgledati civilna služba i obuka ročnika. Na civilnu obuku će ići oni kandidati koji se pozovu na priziv savjesti, a mogu birati hoće li provesti tri mjeseca u civilnoj zaštiti ili četiri mjeseca u jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave.

Novim pravilnikom propisuju se pravila obavljanja civilne službe i program osposobljavanja civilnih ročnika za stjecanje ključnih vještina i razine spremnosti. Svi detalji osposobljavanja definirani su Programu osposobljavanja koji je predstavila državna tajnica Irena Petrijevčanin.

Što će raditi ročnici?

Obuka će se provoditi tijekom 70 nastavnih sati tijekom 10 radnih dana, specijalističko osposobljavanje tijekom 161 nastavnog sata tijekom 23 radna dana, a uvježbavanje tijekom 264 nastavna sata tijekom 33 radna dana, otkrila je Petrijevčanin.

Civilni ročnici na obuci bit će osposobljavani za obavljanje temeljnih zadaća u sustavu civilne zaštite, traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje u poplavama, kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (KBRN) zaštitu te zbrinjavanje u sustavu civilne zaštite. S ciljem uvida u rezultate i unaprjeđenja obuke provodit će se provjera znanja i analiza osposobljavanja.

Ročnici u civilnoj zaštiti bit će smješteni u Ravnateljstvu civilne zaštite, odnosno Područnim službama za osposobljavanje Jastrebarsko, Divulje i Bizovac. Oni koji se opredijele za dulju opciju u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bit će upućeni na obavljanje civilne službe u mjesto u kojem borave.

Početak civilne obuke ovisi o odazivu na vojni rok

Državna tajnica Petrijevčanin rekla je da točan termin početka obuke još ne mogu odrediti jer ovise o broju kandidata koji će se pozvati na priziv savjesti. Upućivanje u Područnu službu za osposobljavanje u Jastrebarsko okvirno je planirano za 4. svibnja, međutim sve ovisi o odazivu na TVO.

Novinare je zanimalo kako će izgledati jedan običan dan tijekom obavljanja službe, na što je državna tajnica odgovorila da će raspored dnevnih aktivnosti utvrđivati voditelji odjela nadležnog za osposobljavanje u civilnoj zaštititi.

- Ovom obukom civilni ročnici stječu vrijedna znanja i vještine za efikasnu reakciju i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, potresa, poplava, nesreća, ratnih opasnosti i općenito znanja koja su korisna za zajednicu i njih osobno, rekla je državna tajnica Petrijevčanin.

'Sve je spremno'

Na konferenciji za medije bio je i Neven Karas, privremeno ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite.

- Sve je spremno. Kad brojem ročnika popunimo barem jedan razred - trenutačno ih se samo 13 pozvalo na prigovor savjesti - možemo krenuti s obukom, zaključio je Karas.