Više od 500 hrvatskih učenika godišnje se liječi od ovisnosti: 'Skloni su platiti ulaznicu u društvo vršnjaka'

Uz psihoaktivne tvari poput alkohola i droga, mladi se danas bore s nizom drugih ovisnosti - od 'običnih' i e-cigareta do nikotinskih vrećica, energetskih pića s kofeinom, kockanja, video igrica, društvenih mreža, impulzivnog kupovanja... Oko 500 do 600 mladih školske dobi, priča nam specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, bilo je registrirano u sustavu liječenja od ovisnosti prije pandemije koronavirusa.

S korona krizom taj je broj značajno i naglo opao. Teško je, smatra Brlas, vjerovati da se broj mladih s problemom ovisnosti tako dramatično smanjio unutar jedne godine. To je vrlo vjerojatno rezultat lockdowna koji je reducirao i broj neposrednih intervencija u zdravstvenom sustavu. Sada nam statistike govore o upola smanjenom broju registriranih mladih ovisnika adolescentne dobi, što ne znači nužno da se njihov broj zaista i smanjio.

- No, ono što je razvidno jest da ovaj broj registriranih mladih ovisnika nije i konačan broj jer su takozvane sive brojke nepoznate, ali je opravdano za pretpostaviti da je broj mladih ovisnika ove dobi najmanje dvostruko veći jer naprosto nisu svi koji imaju problem registrirani u sustavu, objašnjava Brlas.

'Mladi su skloni platiti 'ulaznicu' u društvo vršnjaka bez obzira na rizike'

Ovisnost je, dodaje, gorući problem društva u cjelini, a mladi su skloni istraživanju pozitivnih, ali i rizičnih ponašanja, među kojima su i ovisnička. Osim toga, objašnjava, mozak se razvija do sredine 20-ih godina života, a osobito se kasno do kraja razvija dio mozga zadužen za donošenje odluka. Stoga mladi ove dobi često 'upadnu' u probleme i teško se nose s problemima u životu.

- Nekoliko je razloga zašto mladi posegnu za sredstvima poput alkohola i cigareta. Jedan od važnijih je socijalni utjecaj, osobito vršnjaka kod kojih to prerasta i u socijalni pritisak. Naime, u razdoblju adolescencije mladi se sve više povode za svojim vršnjacima, u tome razdoblju nekako oslabi utjecaj odraslih u njihovome životu, pa ako su njihovi vršnjaci rizičnoga ponašanja, to znatno povećava rizik da će se i oni ponašati u skladu s ponašanjima one skupine kojoj žele pripadati. Skloniji su, rekli bismo, platiti 'ulaznicu' u društvo vršnjaka bez obzira na rizike, ističe Brlas.

Gotovo polovica školaraca ima iskustvo s e-cigaretama

Za ranije navedenu statistiku valja napomenuti da je riječ o evidenciji ovisnika o psihoaktivnim tvarima. Ona ne uključuje čitavu lepezu novih ovisnosti: e-cigarete, nikotinske vrećice, energetska pića s kofeinom, te ponašajnih ovisnosti: kockanje, video igrice, društvene mreže, kompulzivno kupovanje. Stoga je, pojašnjava Brlas, dimenzija problema ovisnosti, osobito među mladima, vrlo raznolika i slojevita te predstavlja sve veći izazov.

- Naša su istraživanja provedena 2025. godine u školama u Virovitičko-podravskoj županiji pokazala kako gotovo polovina ukupnog broja ispitanih učenika ima iskustvo s e-cigaretama. Korak dalje u štetnoj zloupotrebi nikotina su nikotinske vrećice - omanji jastučići u kojima su različita biljna vlakna natopljena iznimnom koncentracijom nikotina. Dakle, to su bezdimni proizvodi koji se ne puše. Obično se stavljaju na sluznicu te se na ovaj način s pomoću njih nikotin iznimno brzo uvodi u krvotok. Sadrže nikotin u visokoj koncentraciji, a toliko je agresivan da vrlo brzo oštećuje sluznice, dovodi do brze intoksikacije ili otrovanja - povraćanja, glavobolje, poremećaja sna, teškoća s pažnjom. Dulje zadržavanje na sluznici ili slučajno gutanje može dovesti do teških otrovanja, pa čak i do smrti. Ako se tome pridoda i povećani rizik za rak usta i grla, srčana oboljenja te moždani udar, sasvim je jasno zašto su i ovi proizvodi zabranjeni za prodaju mlađima od 18 godina. Naša su istraživanja pokazala kako oko 15 posto ispitanih učenika ima iskustvo s nikotinskim vrećicama, navodi Brlas.

'Neki u šali kažu kako je dobro biti ovisan o ljubavi, dobrim djelima...'

Za razliku od prethodno navedenih sredstava koja svoje učinke postižu unosom u tijelo, kod kockanja, video igrica i društvenih mreža nema unosa tvari u organizam. Međutim, ako se dogodi gubitak kontrole nad ponašanjem, upozorava Brlas, osoba može potonuti u problem s posljedicama koje su slične onima koje imaju osobe koje zloupotrebljavaju psihoaktivne tvari. Stoga se ova ponašanja zovu ponašajnim ovisnostima.

- Nešto što često započne kao bezazlena zabava, ubrzo dovodi do problema - razvija se poremećaj kontrole ponašanja, slično kao kod ovisnosti o drogama i alkoholu, i potreban je tretman usmjeren promjenama navika i ponašanja, a ponekad čak i liječenje posljedica. Također, iz naših se rezultata vidi kako čak više od 96 posto ispitanih koristi društvene mreže, a gotovo svaka druga mlada osoba na njima provodi više od tri sata dnevno, neki i puno više od toga. Naša istraživanja jasno pokazuju i kako je igranje video igrica ustvari uobičajeno ponašanje mladih jer ih gotovo 80 posto sudjeluje u ovim aktivnostima, naglašava Brlas.

Brlas poručuje da je ovisnost uvijek ovisnost te da nije dobro imati ju prema ičemu. Ona ima devastirajuće posljedice i na mentalno i na tjelesno zdravlje, a može ugroziti i sam život. Posljedice ovisnosti često nisu vidljive odmah. U prosjeku prođe i po nekoliko godina dok se ne uoči da netko ima problem s ovisnošću, a kod kockanja, navodi Brlas, to je često tek onda kada kockar potone skroz na dno života i napravi dugove koje nikako ne može vratiti.

- Neki u šali kažu kako je dobro biti ovisan o ljubavi, o dobrim djelima i sličnim poželjnim ponašanjima i doživljavanjima. Međutim, s pojmom ovisnosti treba biti oprezan jer svaka ovisnost znači gubitak sebe, gubitak kontrole nad vlastitim životom i nikako nije dobro da našim životima upravljaju tehnologije ili tvari koje unosimo. Našim životima i svojim ponašanjem trebamo upravljati sami i kontrolirano broditi nemirnim morima te na odgovarajući način odgovarati izazovima koje život pred nas postavlja, zaključuje Brlas.