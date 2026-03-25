Maloljetni ubojica iz Beograda promijenio iskaz na sudu: 'Rekao je da je sada sazrio'

Maloljetni ubojica iz Beograda promijenio je iskaz i pokušao zaštiti roditelje. Sad tvrdi da pritisak roditelja ipak nije imao ulogu u užasnom činu.

Maloljetni ubojica koji je 3. svibnja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio devetero vršnjaka i zaštitara na svjedočenju na sudu potpuno je promijenio svoj iskaz. Dok je na prošlom svjedočenju krivnju za svoj čin prebacivao na roditelje, sad ih brani, prenosi Kurir.

- Rekao je da očekivanja njegove majke nisu utjecala na njega da počini masovno ubojstvo 3. svibnja! On je prošlog puta naveo suprotno, tvrdeći da je majka imala nerealna očekivanja, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom. Upitan zbog čega je promijenio mišljenje, on je rekao 'da je sada sazrio', ispričao je svjedok sa suđenja za Kurir.

Tužiteljstvo je proširilo optužnicu protiv roditelja

Dječakova majka je u sudnici na govornici rekla da 'iz prevelike ljubavi, sinu neće postavljati pitanja', nakon čega se rasplakala. Svjedok je za Kurir rekao da je roditeljima koji su prisustvovali suđenju to jako teško palo.

Podsjetimo, nakon ubojičinog prethodnog iskaza pred sudom, Više javno tužiteljstvo u Beogradu proširilo je optužnicu protiv njegovih roditelja za zapuštanje i zlostavljanje maloljetnika, pa maloljetni ubojica sada ima i status žrtve, a majki je izrečena mjera zabrane prilaska sinu.

Prije je pričao da je otac bio ponosan što uči pucati

Dječakov otac optužen je i za počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti, s obzirom na to da je 13-godišnje dijete odveo na streljanu i naučio ga pucati, kao i da oružje koje je posjedovao nije adekvatno čuvao kod kuće. Međutim žalbeni sud poništio je prvostupanjsku presudu roditeljima i naložio novo suđenje.

Tijekom ranijih svjedočenja maloljetni ubojica je priznao da je naoružan s dva očeva pištolja ušao u školu i ubio svoje vršnjake i zaštitara. Detaljno je govorio o tome kako ga je otac vodio na streljanu i bio ponosan što puca, ali i da ga je zvao psihopatom.