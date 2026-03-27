Ni praznici više nisu kao prije: Ove godine dolaze malo drugačije

Proljetni praznici ove se godine održavaju prije, umjesto nakon Uskrsa. Započinju u ponedjeljak, a učenici se u klupe vraćaju 7. travnja.

Započinju i posljednji praznici prije ljetnih, oni proljetni. Ovogodišnji se održavaju prije, umjesto nakon Uskrsa, kako je bilo ranijih godina. Ovaj petak je posljednji dan nastave, učenici su slobodni čitav idući tjedan i na Uskrsni ponedjeljak. Povratak u klupe je zakazan za utorak, 7. travnja.

Nakon ovih praznika, idući dan bez nastave za sve je 1. svibnja. Ove godine Praznik rada 'pada' na petak pa pa je riječ o produženom vikendu. Inače bi neradni dan bio i 30. svibnja, kada obilježavamo Dan državnosti, ali ove godine je on subotu tako da učenici ne mogu računati na dodatnu pauzu.

Treba podsjetiti da nastava maturantima završava 22. svibnja i tad se diljem Hrvatske održavaju norijade. Ostali u klupama trebaju izdržati još malo nakon toga – zadnji dan nastave za sve je već 12. lipnja. Cijeli školski kalendar možete pronaći na poveznici.