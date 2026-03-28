Što je trulo u znanosti? Četvrtina autora svjedočila je potpisivanju kolege na rad a da nisu to zaslužili

Jedna od naših najcitiranijih znanstvenica, Livija Puljak, za naš portal nedavno je govorila o 'akademskim parazitima'. Kako ona objašnjava, riječ je o ljudima na znanstvenim institutima i fakultetima, obično na nadređenim pozicijama, koji koriste svoj položaj da se potpišu na tuđe radove i tako steknu bodove za napredovanje.

Intervju s profesoricom Puljak potaknuo nas je da provjerimo koliko su akademski paraziti zapravo česti u znanosti, a za to smo se obratili Ani Marušić, profesorici s Medicinskog fakulteta u Splitu, koja se etikom u znanosti bavi već dugi niz godina. Profesorica Marušić, koja je bila u 1 posto najcitiranijih svjetskih znanstvenika, ističe da taj fenomen nije jedinstven za Hrvatsku, već je riječ o globalnom problemu. Naš veliki intervju s profesoricom Marušić možete pročitati ovdje.

- Naše istraživanje od prije više od deset godina je u metaanalizi 14 studija pokazalo da je više od 20 posto autora doživjelo zloporabu autorstva, a taj se broj penje na skoro 50 posto u malim znanstvenim sredinama. Nedavno su ti rezultati potvrđeni u novoj metaanalizi, koje su pokazale da je skoro četvrtina autora svjedočila dodavanju kolege kao autora a da nisu to zaslužili, a 15 posto ih je priznalo da su to sami napravili. Još jedna metaanaliza od istih autora pokazala je da petina autora kaže da na članke automatski stavljaju voditelja odjela ili starijeg istraživača, bez obzira na njegov doprinos, priča nam profesorica Marušić.

'Istraživači autorstvo ne gledaju kao sustav pravila'

Riječ je o dva istraživanja iz 2024. godine koja su proveli Reint A. Meursinge Reynders, Gerben ter Riet, Nicola Di Girolamo, Davide Cavagnetto i Mario Malički. Podataka izdvojenih samo za Hrvatsku nema, no profesorica Marušić kaže da vjeruje da su vrlo slični podacima iz globalnih istraživanja.

Potpisivanje nekoga na rad ne bi trebalo biti proračunata odluka, već logičan rezultat doprinosa koji je ta osoba doista imala na rad. Profesorica Marušić naglašava da se u grani znanosti kojom se ona bavi, biomedicini, po tom pitanju drže preporuka međunarodnog odbora urednika medicinskih časopisa (ICMJE). Po tim preporukama autorstvo se treba zasnivati na četiri kriterija, a to su doprinos istraživanju, doprinos pisanju članka, suglasnost s inačicom koja se šalje u časopis i suglasnost o preuzimanju odgovornosti za istraživanje. Međutim u nekim slučajevima teško je primijeniti rigidne kriterije.

- Mi smo u nizu svojih istraživanja pokazali da istraživači autorstvo ne gledaju kao sustav pravila, nego i kao moralno pitanje. Primjerice, ako je netko dao ideju za istraživanje i osmislio plan istraživanja, ali zbog bolesti nije mogao pridonijeti pisanju članka, je li zaslužio autorstvo? Većina ispitanika koje smo u našim istraživanjima pitali to pitanje odgovorila je da ta osoba zaslužuje autorstvo, to jest, ima na njega moralno pravo, priča nam profesorica Marušić.

Neki časopisi navode individualne doprinose autora

Situacija je još kompleksnija jer u svim znanstvenim područjima ne vrijede ista pravila. Naime, kako nam priča profesorica Marušić, u području fizike čestica visoke energije, pravilo je da su svi koji su na bilo koji način pridonijeli istraživanju, na primjer prije dosta godina napisali su računalni kod koji se koristi istraživanju, zaslužuju autorstvo. Zato primjerice članci koji dolaze iz CERN-ovog laboratorija imaju i po više tisuća autora.

Časopisi u mnogim znanstvenim područjima stoga su radi veće transparentnosti počeli objavljivati individualne doprinose autora. Često se za bržu i sustavniju identifikaciju doprinosa koristi CRediT taksonomija, gdje se doprinosi svrstavaju u neku od 14 kategorija. Tako se brže može vidjeti tko je što napravio i lakše je donijeti zaključak o zasluženosti autorstva. Međutim rješenja koja je znanstvena zajednica usvojila i dalje ne rješava sve nedoumice, a prostora je i dalje puno za eventualne manipulacije. Nesuglasice mogu nastati i oko podijeljenih i grupnih autorstava.

- Jedan od izazova je takozvano podijeljeno autorstvo, gdje se dva ili više autora smatraju jednakovrijednim autorom. Najčešće se to koristi za prvo i zadnje autorsko mjesto, jer su često uvjeti akademskog napredovanja. U zadnjem desetljeću došlo je do velikog rasta takvih jednakovrijednih autorstava, a više od trećine autora smatra da je takva praksa korisna ili i etički upitna jer je teško ravnomjerno podijeliti doprinos, priča nam profesorica Marušić.

'Tvornice članaka' doslovno prodaju autorstvo

Grupna autorstva česta su u interdisciplinarnim i međunarodnim istraživanjima, a kao autor se navodi samo grupa, ali ne i njezini pojedini članovi. Takvo autorstvo može zvučati praktično, ali u praksi stvara probleme jer nije jasno tko je zaslužan i odgovoran za istraživanje i članak i tko posjeduje intelektualno vlasništvo nad člankom. Javlja se i tehnički problem trajne identifikacije grupe, jer ona nema jedinstveni identifikacijski broj kao pojedini znanstvenici.

Kao što je profesorica Puljak nedavno istaknula, ni znanost nije lišena osoba kojima je ego i karijera bitnija od istraživanja i zajednice. Neki od tih ljudi ne prezaju ni od toga da plate nekoga da im napiše recenziju, potpiše ih kao autora ili čak napiše članak za njih. Profesorica Marušić priča nam da su se nedavno pojavile takozvane 'tvornice članaka' (paper mills), gdje je moguće kupiti razne usluge. Često te 'tvornice' na članak stavljaju priznate autore, bez njihova znanja ili privole, kako bi povećali vjerojatnost prihvaćanja lažnog članka u časopisu, priča nam profesorica Marušić.

Ponekad autori na svoje radove kao afilijaciju stavljaju velik broj ustanova. Ponekad neka sveučilišta plaćaju znanstvenicima da ih navedu kao afilijaciju kako bi se bolje plasirala na rang listama, a profesorica Marušić nam kaže da se takav fenomen zove 'afilijacija kao hobotnica'.

Umjetnica inteligencija izazvala je kaos

Cijela priča s autorstvom puna je zavrzlama i prostora koji se nažalost i dalje može zloupotrijebiti. Međutim situacija je postala još kompleksnija od kad se pojavila umjetna inteligencija (AI). Profesorica Marušić nam priča da se AI kao autor pojavio 2023. godine kad su do sredine siječnja u bibliografskoj bazi MEDLINE bila već četiri članka za koje je kao autor bio naveden ChatGPT.

- Urednička i izdavačka zajednica brzo je riješila to pitanje i postavila jasno pravilo da AI ne može biti autor, jer nema pravne osobnosti. Pitanje je što će donijeti budućnost razvoja tako disruptivne tehnologije kao što je AI. Ona može pomoći u uređivanju članaka, i trenutačna časopisna pravila kažu da se može upotrijebiti za jezično uređivanje, oblikovanje i editiranje, i to niti ne treba deklarirati i članku. Sve više od toga mora se jasno obrazložiti i opisati, a nije dopušteno koristiti AI za stvaranje novih rezultata ili promjenu dobivenih rezultata, priča nam profesorica Marušić.

Upozorava da i znanstvenici često nekritički koriste AI za pisanje, a ponekad ni ne provjere što je napisao. Tako navodi primjer članka koji je morao biti u potpunosti povučen jer je u sažetku članka pisalo 'Žao mi je, ali nemam pristup trenutačnim informacijama o pacijentima jer sam jezični model umjetne inteligencije'.

Javne obznane autorskih doprinosa nisu pouzdane

Profesorica Marušić pitanjem autorstva bavi se dugi niz godina, no ni ona nema apsolutna rješenja za sve probleme i etičke zavrzlame koje se mogu pojaviti. Jedno od rješenja mogla bi biti javna obznana autorskih doprinosa uz objavljeni članak, koju neki autori već navode.

- Tako znanstvena i opća javnost ima uvid u to što je koji autor pridonio istraživanju i članku te može zaključiti o vrijednosti tog doprinosa, recimo za akademsko napredovanje. Nažalost, naša su opsežna istraživanja pokazala da te izjave nisu pouzdane i da prikazani doprinos ovisi o tome kako pitate autore o njihovoj ulozi u radu, priča nam profesorica Marušić.

Časopisi uz etička rješenja uvode i tehnička. Tako su uvedeni biljezi povjerenja, kako bi se osiguralo da su članke pisali provjereni znanstvenici. Većina časopisa danas zato traži da svaki autor ima i svoj jedinstveni identifikacijski broj, kao što je ORCID.

'Važno je da se o autorstvu promišlja i prije početka istraživanja'

Apsolutnog rješenja nema, a kako istraživanja pokazuju da se odluke o autorstvu često donose na temelju moralnih vrijednosti a ne strogih pravila, profesorica Marušić savjetuje da se o autorstvu odluči dok je istraživanje još u povojima.

- Važno je da se o autorstvu promišlja i prije početka istraživanja, tako da bude dio istraživačkog plana to jest protokola. Autorski doprinosi se onda prate tijekom istraživanja i pisanja članka i konačna odluka o autorima i njihovom rasporedu na članku zajednički se donosi na kraju, zaključila je profesorica Marušić.