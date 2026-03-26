Povijesna suđenja dokazala krivnju: Meta mora platiti golemu kaznu jer je zaštitila predatore

Meta je izgubila na dva suđenja te će morati platiti kazne radi algoritama koji izazivaju ovisnosti i enkriptiranja poruka čime je zaštitila predatore

U samo tjedan dana, Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, izgubila je na dva suđenja te će morati platiti odštete u iznosu od 4,2 milijuna dolara i 375 milijuna dolara. Na suđenju u Los Angelesu Meta i YouTube proglašeni su krivima jer su kod maloljetnice izazvali razvoj ovisnosti, dok je u suđenju u New Mexicu Meta proglašena krivom jer je dopustila da njihovu platformu koriste seksualni predatori koji su se javljali maloljetnicima, prenosi Guardian.

Na izricanju presude u Los Angelesu, održanom ove srijede, Meta i YouTube proglašeni su krivima jer je dizajn njihovih platformi izazvao ovisnost kod maloljetnice. Suci su zaključili da su obje kompanije zakazale upozoriti svoje korisnike o rizicima i tako ih ugrozili. Meta će morati isplatiti odštetu od 4,2 milijuna dolara, a YouTube 1,8 milijuna dolara, što je povijesna presuda jer je prvi put pravno dokazana odgovornost tehničkih kompanija za ugrožavanje fizičkog i mentalnog zdravlja maloljetnika.

Ovisna je postala već sa 6 godina, s 10 se počela samoozljeđivati

Suđenje je trajalo čak šest tjedana, a saslušani su direktori Mete i YouTubea, zviždači, stručnjaci za društvene mreže i ovisnosti, a u središtu suđenja bila je dvadesetogodišnjakinja koja je tvrdila da su joj ove društvene mreže upropastile život. Radi zaštite anonimnosti, javnosti je poznata pod inicijalima K. G. M.

Priznala je da je o YouTubeu postala ovisna već sa šest, a o Instagramu s devet godina, što je imalo katastrofalne posljedice na njeno zdravlje. Ispričala je da je već s 10 godina bila depresivna, zbog čega se samoozljeđivala. Ovisnost o društvenim mrežama narušila joj je odnose s obitelji i prijateljima, a s 13 godina joj je dijagnosticiran tjelesni dismorfni poremećaj i socijalna fobija.

Tužitelji su naveli da su ove platforme namjerno napravljene tako da kod korisnika izazivaju ovisnost, čega je i K. G. M. bila žrtva. Članovi porote morali su se izjasniti o tome vjeruju li da su kompanije znale da je dizajn njihovih platformi opasan te smatraju li da je dizajn platformi igrao presudnu ulogu u razvijanju ovisnosti u ovom slučaju. Čak 10 od 12 članova porote na sva pitanja odgovorilo je u korist tužitelja, prenosi Guardian.

Meta se za prijavljivanje seksualnog zlostavljanja oslanjala na AI

Da je Meta ugrozila djecu zaključila je i porota na suđenju uprošlog utorka u New Mexicu, zbog čega će morati platiti kaznu u iznosu od 375 milijuna dolara za kršenje zakona o zaštiti potrošača. Sukus slučaja bila je odluka Mete iz 2023. godine da šifrira Facebook Messenger, aplikaciju za slanje izravnih poruka, što je zaštitilo predatore koji su se javljali maloljetnicima i međusobno si slali sadržaj o zlostavljanju djece, piše Guardian.

Svjedoci iz policije i Nacionalnog centra za nestalu i iskorištavanu djecu svjedočili su da je Meta propustila pravilno prijavljivati kaznena djela koja se događaju na njihovim platformama, uključujući razmjenu materijala seksualnog zlostavljanja djece. Istražitelji su naveli da je Meta, oslanjajući se na umjetnu inteligenciju prijavila velik broj slučajeva, ali su takve prijave nisu bile valjane, odnosno policija nije mogla pokrenuti istragu na temelju njih.

Dokazi predočeni poroti uključivali su detalje o uhićenju trojice muškaraca 2024. godine, optuženih za seksualno iskorištavanje djece putem Metinih platformi i pokušaje sastajanja s njima. Ministarstvo pravosuđa pribavilo je interne Metine dokumente iz kojih se vidi da su zaposlenici tvrtke i vanjski stručnjaci za sigurnost djece u više navrata upozoravali na rizike i zabrinjavajuće uvjete na Metinim platformama.

Prvo od povijesnih suđenja

U sljedećoj fazi sudskog postupka, koja bi trebala započeti 4. svibnja, državni tužitelj tražit će dodatne financijske kazne kao i sudski nalog da Meta uvede snažniju zaštitu djece na svojim platformama. Meta je najavila da će uložiti žalbu na obje presude te da su sigurni u to da daju sve od sebe za zaštitu tinejdžera na internetu. Žalbu će uložiti i YouTube, koji naglašava da je prvenstveno streaming platforma, a ne društvena mreža.

Suđenje u LA-u prvo je u skupini tužbi podnesenih protiv Mete, TikToka, YouTubea i Snapa u ime više od 1.600 tužitelja, uključujući više od 350 obitelji i 250 školskih okruga. TikTok i Snap nagodili su se u slučaju K. G. M. neposredno prije početka suđenja, zbog čega predstavnici kompanija nisu bili na suđenju. Ovo suđenje prvo je od dvadeset, koja će biti održana narednih nekoliko godina, čime će se postaviti pravni presedan u američkom zakonu po pitanju odgovornosti društvenih mreža za sigurnost djece.