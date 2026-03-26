Tisuće ljudi zaplakalo na prizore s vjenčanja učiteljice iz Stona: Gosti su joj bili učenici

Jedna je učiteljica na svom vjenčanju imala posebne goste - svoje učenike s Downovim sindromom. Matea Herceg zaposlena je kao učitelj edukator-rehabilitator u Osnovnoj školi Ston. Njezini učenici, priča nam, dio su njezine svakodnevice, i ako provedete samo par dana s njima, vidite koliko vam se lako uvuku pod kožu.

Učenici na vjenčanju

Jednostavno se podrazumijevalo, objašnjava Herceg, da dan njezina vjenčanja moraju uveličati svojim dolaskom. Kada im je to predložila, bili su oduševljeni.

- Objasnila sam im što se događa, zašto, kako to sve ide, i da bih htjela da dođu kod svoje učiteljice i upoznaju mog muža. Da se družimo, da dođu na misu... Bili su presretni jer vole biti uključeni u svakodnevne, a i u posebnije događaje, a tome mi kao edukatori-rehabilitatori i težimo.

Oduševljeni su bili i suprug, roditelji djece, ali i ostali gosti.

- Što se tiče mog supruga, on je osoba koja vidi moju ljubav prema ovom poslu i 100 posto stoji uz svaku moju ideju, konkretno za pozivanje djece, njemu se to podrazumijevalo. Njegov komentar je bio 'naravno da ćeš ih pozvati, oni su dio tvog života, a uz tebe ih ja volim kao svoje'. Roditelji djece su bili izrazito dirnuti jer osjećaju koliko želim da budu dio mog dana - kako djeca, tako i roditelji, imamo odličan odnos. Što se tiče ostalih gostiju, djeca su bila zvijezde dana. Njihova opuštenost, sreća i količina zabave koju su imali taj dan ugrijala je srca i drugih uzvanika, priča nam Herceg.

'Jedna djevojčica me zagrlila i rekla da me voli. Mislim da je taj čin potvrda'

Sada kada je vjenčanje iza nje, ističe kako ga drukčijim ne bi mogla ni zamisliti. Učenici su se razveselili i kada su se nakon vjenčanja vidjeli i na snimkama.

- Bili su sretni što se vide. A jedna djevojčica me zagrlila i rekla da me voli. Mislim da je taj čin potvrda da sve što radim i želim za njih oni primjećuju i znaju koliko su bitni. Ponekad misliš da nisi dovoljno dobar i da se ne daješ dovoljno, ali uz njih shvatiš da ono što je tebi malo, u njihovim očima je cijeli svijet. Mi od njih možemo naučiti čak i više nego oni od nas, navodi Herceg.

Jedan videoisječak s vjenčanja objavljen je i na TikTok fotografkinje i snimateljice vjenčanja Marije-Zorke Vasilj, ujedno i Mateine kolegice s fakulteta. Isječak je pogledan više od 150.000 puta, a gledatelji mahom pišu da ih je rasplakao. Herceg dodaje da joj je drago što su ljudi osjetili bar dio topline koju ova djeca dijele svakodnevno.

- Marija-Zorka je ovjekovječila ove trenutke i uspjela svojim radom prenijeti iskrene emocije. Uljepšala je dan sve troje djece, našim obiteljima, kumovima i nama dvoma sa svojim prisustvom. I znam koliko je njoj samoj to značilo, budući da smo kolegice s faksa. Znala sam da će joj srce biti za dva broja veće kad djeca dođu, zaključuje Herceg.