Dodijeljene nagrade rektora studentima i djelatnicima Sveučilišta u Zadru



U okviru obilježavanja Dana Sveučilišta u Zadru – Dies academicus 2026., održana je svečana dodjela nagrada rektora studentima i djelatnicima. Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić dodijelio je nagrade najboljim studentima, sportašima te akademskim i administrativnim djelatnicima.

- Naše sveučilište čine ponajprije studenti i zaposlenici, kao i oni koji s nama dijele radost uspjeha, a kada je potrebno i tugu neuspjeha. U ovoj svečanoj prigodi nagrađujemo one koji se ističu, one koji su iznadprosječno uspješni, a to znači da je njihov rad rezultirao dobrom na korist široj zajednici. Zbog toga dobitnicima ne želim samo čestitati, nego i zahvaliti jer su svojim predanim, strpljivim i kvalitetnim radom dali primjer drugima. Pridonijeli su razvoju naše ustanove i dobrobiti društvene i gospodarske zajednice kojoj pripadamo pa na taj način izvršavamo svoje poslanje, rekao je rektor Faričić.

Uime dobitnika zahvalili su Anđela Kovačević, Maksim Matulina i prof. art. Tomislav Kuzmanović.

- Vjerujem da svi mi koji smo dobili ovu nagradu smatramo da je riječ o nekoj zabuni te da ju je zaslužio netko drugi, te da smo se zapitali jesmo li mogli bolje ili više. Nagrade su veliko priznanje, ujedno i simbol privilegije koju imamo da radimo na sveučilištu na prostoru slobode, koji nam dopušta da se bavimo onim što želimo, bilo da je riječ o sportu, znanosti ili umjetnosti, rekao je Kuzmanović.

Dodjelu nagrada svojim prvim javnim nastupom uveličao je studentski sastav Fortice.

Nagrađeni djelatnici: prof. art. Tomislav Kuzmanović, izv. prof. dr. sc. Drahomira Cupar, dr. sc. Marija Šarić, dipl. arheol. Filipa Jurković Pešić, Katarina Dellavia, Marino Perović i Anita Matek.

Nagrađeni studenti: Karlo Jovanović, Nika Burcar, Anđela Kovačević, Lea Cesarec, Matija Koren, Lucija Šundov i Mia Jakelić.

Nagrade za sportska postignuća: Hana Sivec, Franko Čvrljak, Nika Tomić, Franko Čobanov, Krševan Klarica, Ženska košarkaška ekipa, Muška košarkaška ekipa, Ženska badminton ekipa, Muška futsal ekipa i Ženska plivačka ekipa.