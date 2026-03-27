Učenici više ne mogu pratiti dvije radnje i vraćanje u prošlost u lektirama: Ova djela ih najviše muče

Pažnja djece toliko je smanjena da u lektirama više ne mogu adekvatno pratiti paralelnu, kao ni retrospektivnu radnju. Primijetila je to učiteljica Hrvatskog jezika iz zagrebačke Osnovne škole Špansko Oranice Diana Greblički-Miculinić. Kako kaže, unazad pet do šest godina primjećuje da učenici 'teško' samostalno čitaju cjelovita lektirna djela.

Greblički-Miculinić navodi da učenici teško prate radnju ako nije jednostavna i kronološki organizirana te ako ima puno događaja i likova. Prvi se put s time susrela u djelu Alisa u zemlji čudesa Lewisa Carolla.

Buni ih niz poznatih djela

Priznaje, to ju nije toliko začudilo jer roman nije klasična bajka, događaji se naglo izmjenjuju, obiluje igrama riječima i paradoksalnim situacijama.

- Pogledali smo film u kojem je radnja pojednostavljenja i jasnija, a likovi su vizualno karakterizirani. No, iznenađuje me što u svakoj generaciji sve više učenika ima problema s romanom Ivana Kušana Koko u Parizu iako im se roman sviđa. Ne razumiju kako radnja skače s jednog mjesta na drugo, zašto ima tako puno likova, koja je njihova uloga i slično. I u kraćim formama, na primjer Bajka o vratima Danijela Dragojevića, teško povezuju likove s njihovim postupcima ako radnja i dijalozi nisu jednoznačni. Općenito u tekstovima 'gube nit' kad se radnja vraća u prošlost, odnosno ne razlikuju prošlost i sadašnjost u radnji, ili ako se radnja odvija paralelno. U takvim situacijama od velike je pomoći izrada lente vremena događaja, objašnjava Greblički-Miculinić.

Problemi u čitanju: Kako postupati s učenicima?

Ova učiteljica prakticira i zajedničko čitanje kraćih cjelovitih tekstova na satu pa ona i učenici zajednički, vođenim čitanjem, interpretiraju tekst. Što se tiče dužih tekstova odnosno romana, unaprijed im ponudi neka pitanja i zadatke za lakše razumijevanje teksta. Potom na satu razgovaraju, ovisno o tome što je bio zadatak ili odgojno-obrazovni ishod određenog lektirnog djela.

- U radu na ulomcima književnih tekstova i pripadajućim književno-teorijskim sadržajima na satu uvijek polazim od dojma i mišljenja učenika nakon čitanja. Zatim idu pitanja za razumijevanje teksta, a onda konačno određivanje značenja i ideje djela. Važnim smatram rad na samom tekstu, to jest traženje odgovora u tekstu. Jedino uvježbavanjem strategija čitanja jačamo čitalačke sposobnosti učenika što im je, u krajnjoj liniji, alat i za snalaženje u ostalim sadržajima i u obrazovanju općenito, ističe Greblički-Miculinić.

Neki od uzroka smanjene pažnje i koncentracije djece zasigurno su moderne tehnologije i društvene mreže, odnosno njihov sadržaj. Učiteljica ističe da je čitanje književnosti vrlo važno jer razvija vokabular, pamćenje, mišljenje, interpretaciju, empatiju, kreativnost. Jednom riječju, razvija iskustvo.

Kod čitanja društveno-medijskih tekstova pažnja je fragmentirana

- Čitanje nije jednostavna aktivnost, osobito ako se ne razvija od najranije dobi, no što se više čita, lakše se razumije. Čitanje književnih djela nije samo prepoznavanje slova i riječi, već uključuje povezivanje i tumačenje sadržaja da bi se oblikovalo/shvatilo značenje i samu ideju teksta. Ono prije svega zahtijeva vrijeme i dužu koncentraciju za razliku od društveno-medijskih tekstova, kratkih i brzih sadržaja, koji zahtijevaju kratkotrajnu koncentraciju i brzo djelovanje. Takvi su tekstovi odlični za informativno čitanje, to jest brzo snalaženje ili za rješavanje tekućih problema, na primjer preporuke za film ili koncert, snalaženje na izletu i slično. No, u čitanju tih tekstova pažnja je fragmentirana, nema povezivanja informacija u kontekstu, ne traži se ulaganje pretjeranoga mentalnog napora.

Dodaje da književni tekst zahtijeva imaginaciju, odnosno kako to učenici kažu, 'stvaranje slika u glavi'. Zahtijeva i razumijevanje prenesenog značenja, uživljavanje u radnju i u likove, razmišljanje o uzrocima i posljedicama nekog čina i slično.

- Sve to od mladog čitatelja traži i određeno znanje o svijetu i iskustvo. Svojim učenicima uvijek govorim da upravo oni daju značenje djelu s obzirom na vlastito iskustvo te da će sasvim drukčije razumjeti neko djelo ako ga budu čitali za nekoliko godina jer će više znati i biti iskusniji i kao čitatelji i kao ljudi, zaključuje Greblički-Miculinić.