Skočile cijene goriva, hoće li poskupjeti i autoškole? 'Nadamo se da će se stanje normalizirati'

Cijene goriva ovog tjedna značajno su porasle, no iz autoškola s kojima smo pričali kažu da neće podići cijene.

Prema novim cijenama goriva, koje su na snazi od 24. ožujka, litra Eurodizela je 1,73 eura, Eurosupera 1,62 eura, a plavog dizela 1,19 eura, što je povećanje od 0,12 eura za benzin, 0,18 eura za Eurodizel i 0,30 eura po litri za plavi dizel. Iako je riječ o velikom povećanju, cijene nisu premašile povijesni rekord. Međutim ako rat u Iranu ne završi uskoro globalni tokovi nafte ostat će poremećeni, a cijene bi mogle ponovno rasti.

Stoga smo odlučili provjeriti kako će to utjecati na cijene autoškola. Većina autoškola koje smo kontaktirali kaže nam da za sad neće povećati cijenu.

- Nama gorivo i nije neka stavka, ako se ove druge stavke ne dignu mislim da nećemo. Za sad sigurno ne planiramo, rekli su nam iz osječke autoškole Argument.

'To je bitan trošak na mjesečnom i godišnjem nivou'

Ni autoškola Magnet iz Osijeka za sad ne planira povećanje cijene. Međutim vlasnik Mladen Čabarkapa kaže da će pratiti stanje na tržištu naftnih derivata i sukladno tome odlučiti o eventualnom povećanju cijena.

- U skladu s odredbama Ugovora o osposobljavanju kandidat plaća uslugu po cijeni koja je ugovorena, dok eventualni dodatni program osposobljavanja (dodatni sati vožnje i slično) plaća po cijeni koja je važeća na dan izvođenja nastave. Ako dođe do povećanja cijene uzrok bi bio daljnje povećanje cijene goriva u nešto većem iznosu budući da je to bitan trošak na mjesečnom i godišnjem nivou u našem poslovanju, a afektira se i na druge segmente poslovanja koji bi poskupili kao što su rezervni dijelovi i potrošni materijal na vozilima (gume, ulja, i drugo), rekao nam je Čabarkapa.

'Za sada još nismo razgovarali o tome'

Ni autoškola Sport u Pakracu ne planira povećati cijenu. Voditelj nam kaže da imaju samo dva vozila, pa im povećanje cijene goriva ne igra veliku ulogu, tako da će cijena ostati ista.

Međutim neke autoškole još su u neizvjesnosti. Cijena goriva samo im je jedan od faktora konačne cijene, a u računici veliku ulogu igra i konkurencija. Voditelj autoškole Auto klub Makarska kaže nam da razmatraju povećanje cijene.

- Doći će do određenih povećanja cijena, sad u kojoj mjeri i koliko ovisi isključivo od škole do škole. Za sada još nismo razgovarali o tome koliko bismo povećali cijenu. Ne vjerujem da ćemo cijenu povećati ovog ili narednih tjedana. Već sad je kod nekih škola cijena puno niža nego kod drugih, to ovisi o troškovima same škole, ali i o cijeni konkurencije. Gorivo je samo jedan od faktora, isto kao i kod prijevozničkih firmi, cijena goriva je samo jedan od faktora koji utječu na formiranje cijene vozne karte, rekao nam je voditelj Auto kluba Makarska.

'Pratit ćemo situaciju i ako bude potrebno reagirati'

Voditelj autoškole Mađarić u Čakovcu kaže da za sad ne planira podići cijenu, iako će pratiti situaciju. Dodaje da su cijene autoškola već sad dosta visoke.

Najviše autoškola nalazi se u Zagrebu, pa je tako u glavnom gradu i najveći raspon cijena. Iznosi jako variraju, a obično su u rasponu od 900 do 1.700 eura. Autoškole s kojima smo pričali, kažu da zadržavaju sadašnju cijenu, međutim neke škole koje smo nazvali nisu nam htjele reći hoće li poskupjeti.

- Otkad smo prisutni na tržištu, dostigli smo razinu stabilnosti, da možemo podnijeti trenutačne poremećaje u cijeni goriva, bez dodatnog financijskog opterećivanja naših kandidata. Cijena je samo jedan od faktora u poslovanju, a naš je cilj izgraditi povjerenje kandidata i kvalitetu usluge. Naravno, pratit ćemo situaciju i ako bude potrebno reagirat ćemo u skladu s tim, ali o tom potom. Za sada, do daljnjega nema promjene cijene, rekli su nam iz autoškole IR-MA u Zagrebu.

'To svakako ne utječe na već potpisane ugovore'

O poskupljenju ne razmišlja ni autoškola Marvix. Kažu nam da će pratiti razvoj situacije i kako tržište diše, ali da za sad ne mijenjaju svoju cijenu.

- Međutim, ako dođe do podizanja cijene, to svakako ne utječe na već potpisane ugovore naših polaznika, njima se cijena neće promijeniti, već će se ta promjena cijene ticati samo novih, budućih polaznika. Zasad ostajemo pri ovoj trenutačnoj cijeni, i nadamo se da će se stanje normalizirati ubrzo, upravo jer nam je najmanja želja još više dodatno opteretiti novčanike naših budućih polaznika, rekli su nam iz zagrebačke Autoškole Marvix.

Isto razmišlja Bruno Gočin, voditelj autoškole Mladi poštar u Zagrebu. Kaže nam da još nisu povećali cijenu i da to ne planiraju u skorijoj budućnosti.

- Također smatramo da su cijene autoškola, osobito u Zagrebu, već sada relativno niske s obzirom na ukupne troškove poslovanja i standard usluge koji se očekuje, zbog čega nastojimo zadržati pristupačnost za naše polaznike.

'Očekuje se značajnije poskupljenje električne energije, plina i još nekih usluga'

Međutim neke od najvećih autoškola u Zagrebu nisu nam htjele odgovoriti hoće li povećati cijenu. Vladimir Bitanga, direktor zagrebačke autoškole Europa kaže nam da autoškole ne akumuliraju dovoljno sredstava koje bi mogle iskoristiti pri poremećaju odnosa na tržištu i da će zato morati korigirati cijene, a brojne su to, kako kaže, već učinile.

- Nedavno su za tridesetak posto poskupile usluge tehničkih pregleda i registracije motornih vozila, očekuje se značajnije poskupljenje električne energije, plina i još nekih usluga pa bi bilo iluzorno očekivati da se sve to ne odrazi na poskupljenje usluga autoškola. Jedan dio autoškola je s toga već digao cijene. Moja autoškola još nije podigla cijene iščekujući donekle stabiliziranje cijena na tržištu kako bi izradili izračun koji neće biti potrebno često korigirati i kada dođe do promjena cijena važit će samo za novoupisane polaznike. Već upisani polaznici će plaćati samo razliku u cijeni za onaj broj sati koji realiziraju nakon poskupljenja i izvan ugovorne obaveze. Radeći probnu kalkulaciju s veličinama trenutačnih inputa, minimalna cijena osposobljavanja B kategorije bi trebala iznositi 1280 € bez PDV-a, zaključuje Bitanga.